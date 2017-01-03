Косачев рассказал, что ожидает от мировой политики в 2017 году

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В 2016-м году появились важные предпосылки для хорошего сценария развития международной политики, и потому в 2017 году можно оценить его вероятность в 60% по сравнению с худшим, заявил РИА Новости во вторник глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. При этом многое будет зависеть от действий новой администрации США, отметил политик.

"Прогнозы в принципе вещь неблагодарная. А тем более – в эпоху политической волатильности, в которую мир вступил примерно 3 года назад. Можно выдвинуть две версии развития основных событийных линий в международной политике, каждая из которой имеет почти равновеликие шансы на реализацию", — сказал парламентарий.

"Худшая версия, так сказать worst-case scenario – банальное продолжение нынешних процессов", — отметил сенатор. "То есть – сохранение конфронтации с США, увы, это возможно и с новой администрацией, если решающую роль сыграют негативные посылы Трампа по Ирану, Китаю и Тайваню, наращиванию силы", — пояснил Косачев.

Это скажется на отношениях с Евросоюзом, где получит поддержку линия нынешних лидеров на продолжение санкций и изоляцию России. В худшем, но, увы, вполне возможном варианте не будет прогресса ни на Украине, ни в Сирии, а, значит, и неизбежен тупик в отношениях с Западом в целом, полагает он.

"Ставка на ожидание развала российской экономики, на бесперспективную реализацию Минских соглашений через давление на одну лишь Россию, как и продолжение поддержки Западом оппозиции в Сирии на фоне осуждения действий Дамаска, Москвы и Тегерана будут означать лишь откладывание любого прогресса по ключевым темам еще минимум на год. Тогда 2017-й будет потерянным отнюдь не только для России", — считает глава комитета СФ.

А вот хороший сценарий будет определяться решительностью действий новой администрации США на российском направлении, сменой лиц и настроений в Европе, подталкиванием Евросоюзом Киева к реальной реализации Минских соглашений, реализацией планов по Сирии в трехстороннем формате Россия — Иран — Турция при конструктивной или хотя бы нейтральной позиции Запада и арабских стран, сказал Косачев.

"При самом оптимистичном — но вполне вероятном — развитии событий санкции ЕС могут быть частично сняты (не продлены) уже летом, будут достигнуты договоренности по турецкому и северному "потокам", возобновится диалог в формате Россия-НАТО и вернется реальная повестка в сфере разоружения и контроля над вооружениями — здесь есть "горящие" темы от глобальной ПРО и СНВ до обычных вооружений в Европе", — отметил политик.

Разумеется, мы будем всеми силами работать на реализацию позитивного варианта, но не все в наших руках, добавил он. "По-прежнему высока роль неожиданных факторов и прицельных провокаций, как это было в 2008 и 2014 годах в Грузии и на Украине. Все еще высок антироссийский градус в тональности политиков и СМИ на Западе, а потому начинать придется не с нуля, а даже с минуса", — сказал Косачев.