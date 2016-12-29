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Декоммунизация-2016: как Киев попрощался с Лениным и Дедом Морозом

Тема:
Ситуация на Украине. Декабрь 2016 (487)
20:1429.12.2016
(обновлено: 09:29 30.12.2016)
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Вид на улицу Богдана Хмельницкого в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2016/ Vasily Maximov

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уходящий год стал для Украины "годом декоммунизации", своеобразного радикального прощания с советскими пережитками. Однако на деле провозглашенный курс позволил властям развернуться гораздо шире, чем было заявлено изначально.

Снос памятника Ленину на Украине. Архивное фото
© AP Photo/ Sergey Kozlov
СМИ: на Украине демонтировали последний памятник Ленину
Подводя итоги, Институт Национальной памяти сообщил, что в ходе декоммунизации на Украине переименовали 987 населенных пунктов и более 50 тысяч улиц, площадей и скверов. Кроме того, были демонтированы 2389 памятников и памятных знаков, из них 1320 — Ленину.

Процесс по преодолению коммунистического прошлого стал для страны едва ли не самым обсуждаемым явлением, заставив население отвлечься от экономических бед и отсутствия эффективных реформ. Да и для самих властей борьба с советским прошлым оказалась слишком увлекательной игрой, в которой можно вводить все новые и новые правила.

Президент Украины Петр Порошенко выступает во время украинско-польской конференции в Варшаве. 2 декабря 2016
© Пресс-служба президента Украины
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Порошенко заявил о желании "похоронить" в головах Советский Союз
"Завершение" процесса декоммунизации было объявлено еще в середине года, но Киев продолжает провозглашать ее достижения и подводить итоги до сих пор. Президент страны Петр Порошенко заявил, что гордится тем, что за два года украинцы "сделали декоммунизацию", однако позже отметил, что Советский Союз "еще не похоронен", и продолжает существовать в головах "некоторых". И поскольку власти уже снесли и переименовали все, до чего смогли добраться, в следующем году, в соответствии с волей главы государства, населению, видимо, предстоит "очищение сознания" за счет реформирования учебной программы и преобразования культурного кода.

Спотыкаясь об историю

Впрочем, работа по искоренению ассоциаций с СССР вызвала слишком много проблем еще на начальном этапе, когда стоящие перед правительством задачи касались только переименований улиц и сноса памятников. Стараясь избавиться от советского пласта истории, Киев постоянно сталкивался с отсылками к имперским временам, а пытаясь добраться до "корней", всюду находил связи с Россией, которые невозможно было исказить на прозападный лад.

Города мира. Днепропетровск. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Иглов
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Днипро на Днепре: Верховная рада переименовала Днепропетровск
Так, после весьма спорного переименования Днепропетровска, руководство страны предоставило украинцам возможность в некоторых случаях самостоятельно выбирать новые названия для своих населенных пунктов. Эта идея предсказуемым образом вышла Киеву боком, поскольку граждане страны, не желавшие "декоммунизироваться" нашли способы поставить правительство в тупик. Именно так произошло, к примеру, с переименованием Кировограда, когда в ходе плебисцита подавляющее большинство голосовавших выступило за возвращение городу исторического названия — Елизаветград.

Подобные явления стали встречаться все чаще, и в конце концов власти подготовили законопроект, которые запрещал давать населенным пунктам названия, напоминающие об "империалистическом порабощении Украины" или содержащие в себе имена российских государственных и военных деятелей. Таким образом, "борьба с коммунизмом" трансформировалась и приобрела новый размах.

"Коммунизм" пишем, Россия — в уме

Люди чокаются бокалами шампанского. Архивное фото
© Fotolia/ Africa Studio
На Украине декоммунизировали "Советское шампанское"
Поскольку условия и рамки "декоммунизации" изначально были озвучены довольно абстрактно, нет ничего удивительного в том, что на волне переименований под удар попало не только "советское", но также все "московское" и "красное". На этом фоне у политиков стали вызывать подозрения все названия и символы хоть как-то напоминающие о связях с соседом.

И если "борьба с коммунизмом" вначале воспринималась украинцами скорее положительно, то ее новый формат уже не пришелся им по душе. Особенно тяжело население страны переносит переименование родных городов, против которого, согласно опросам, выступают 57% граждан. И, несмотря на то, что многие из них пытаются пойти против подобных инициатив властей решить этот вопрос в судебном порядке, их усилия остаются напрасными, поскольку большинство поданных заявлений остаются без ответа.

Слушания в Общественной палате России. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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В ОП России осудили инициативу по замене русских фамилий на Украине
Тем не менее, нашлись и те, кто не только одобрил действия правительства, но и призывал как можно быстрее избавляться от всего "пророссийского". В результате "декоммунизация" пошла в народ. Так, например, вдохновившись переименованиями Московского проспекта и гостиницы "Москва", жители Ивано-Франковской области решили дать новое имя и "Московской" колбасе, окрестив ее "Бандеровской". Но настоящим шедевром сторонников избавления от советского прошлого стала петиция, размещенная на сайте Порошенко, автор которой предложил "декоммунизировать" русские фамилии.

А что взамен?

И все же, чем дальше украинское правительство идет по пути избавления от прошлого, тем хуже получается придумывать достойные оправдания такому курсу. Шаг за шагом — от отмены обязательной линейки в честь Дня знаний до искажения исторических фактов, Киев постепенно отнимает у людей часть их идентичности, поскольку в результате отделения советского, и уж тем более русского, Украина теряет огромную, жизненно важную часть самой себя.

Девочка идёт в школу, Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Киевским школам разрешили самим решать, праздновать ли День знаний
Тем не менее, власти не сдаются и упрямо пытаются заполнить все возникающие в результате декоммунизации пустоты "радостями" западной культуры, рассказывая мифы о том, что Хеллоуин, празднование католического Рождества и "Марш равенства" обязательно пригодятся, если Украина когда-нибудь вступит в ЕС. При этом сами политики не торопятся с реализацией реформ, которые могли бы хотя бы в теории приблизить их к "европейским стандартам", поскольку заняты поиском новых способов борьбы с "пагубным" российским влиянием.

А пока граждане страны могут проводить "год декоммунизации" и оценить плоды одного из немногих реализованных проектов своего правительства, открывая бутылку "Советовского шампанского" в ожидании Святого Николая, который пришел на смену "прокремлевскому" Деду Морозу.

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