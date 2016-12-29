Итоги года: государство всерьез заинтересовалось интернет-отраслью

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Уходящий год в очередной раз продемонстрировал, что государство всерьез и надолго заинтересовалось интернет-отраслью, которая многие годы развивалась в России самостоятельно и весьма успешно.

По количеству резонансных законопроектов, касающихся регулирования этой сферы, 2016 год может конкурировать только с 2013 годом, однако количество документов в уходящем году заметно выросло, показали итоги мониторинга законопроектной деятельности индустрии, проведенного Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК).

Безусловно, самым резонансным и скандальным стал так называемый "пакет Яровой", обязывающий интернет-компании и телеком-операторов полгода хранить содержание разговоров, переписки, а также медиа-трафик пользователей для передачи спецслужбам по их запросу.

Не меньше шума наделал законопроект о регулировании видеосервисов. Он, в частности, запрещает участие иностранцев в капиталах российских онлайн-кинотеатров.

Не забыли власти и о поддержке отечественных компаний: в уходящем году был принят закон о "налоге на Google", который призван уравнять условия работы российский интернет-компаний и западных гигантов. Кроме того, было одобрено создание фонда развития IT, который будет софинансировать российские разработки.

Скандал года

Интернет- и IT-отрасль, чей вклад в экономику страны с каждым годом становится все заметнее, не могли не обратить внимания на себя первых лиц государства. Президент РФ в своем ежегодном послании к Федеральному собранию предложил запустить "масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения — цифровой экономики", в реализации которой Россия будет опираться на российские компании, научные исследовательские и инжиниринговые центры. В конце года президент утвердил новую доктрину информационной безопасности, которая, по словам главы Минкомсвязи, повлечет создание новых законов в интернет- и IT-сфере.

Настоящей "бомбой" и самым неприятным "сюрпризом" для интернет- и телеком-отрасли стал так называемый "пакет Яровой", обязывающий операторов хранить огромные объемы абонентского трафика – разговоров, переписки, фото-, видео- и звуковых файлов, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Проект вызвал резкую критику отрасли, мнение которой законодатели так и не учли, и закон был принят в очень короткие сроки – внесенный в начале апреля в Госдуму, уже в июле он был подписан президентом (вступит в силу 1 июля 2018 года).

Компании забили тревогу, что реализация закона потребует от них беспрецедентных затрат, поскольку придется, например, построить data-центры таких масштабов, которых нет в мире. Да и необходимого оборудования в России нет. Три крупнейших сотовых оператора оценивали свои затраты в несколько триллионов рублей, что превысит их годовой заработок и им будет нечего инвестировать в развитие сетей. Для абонентов это обернется ростом тарифов и деградацией качества услуг связи, предостерегали они.

Вместе с тем президент, услышав отрасль, поручил правительству подготовить проекты нормативных актов, направленных на минимизацию возможных рисков. Но в обнародованных Минкомсвязи документах срок хранения данных останется прежним – полгода.

Также сотовые операторы будут обязаны обеспечить объем хранилища 1 Пбайт на каждый Гбит/с емкости (пропускной способности) введенного в эксплуатацию узла связи, а с 1 января 2019 года объем хранилища будет увеличен до 2 Пбайт на каждый Гбит/с емкости.

"Согласно предложенному проекту и исходя из пропускной способности сети, например, в 150-200 Гбит/с, необходимо будет хранить с 2018 года 150-200 Пбайт, а с 2019 года — 300-400 Пбайт. Такой подход очень незначительно уменьшает прогноз, который мы давали в расчете затрат на исполнение "закона Яровой". Сами затраты будут выше годовой выручки компании", — считает представитель "Мегафона".

Опубликованные разъяснения по вопросу хранения операторского трафика не принесли ясности по размеру затрат, поскольку не было уточнено, по какому принципу будет распределяться зона ответственности операторов в отношении мультимедийного трафика и на каких именно носителях рекомендуется хранить подлежащие мониторингу файлы, заметила аналитик iKS-Consulting Елена Ершова.

Кинотеатры не для иностранцев

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Еще один нашумевший законопроект – о регулировании видеосервисов – также вызвал жесткую критику отрасли еще при появлении первой версии документа в марте. Автор проекта – Медиа-коммуникационный союз (МКС) – взял несколько месяцев на его доработку и в конце ноября депутат Андрей Луговой внес этот документ в Госдуму. Однако проект сохранил положения, которые не устраивают игроков рынка.

Одно из них — запрет для иностранцев и компаний, где иностранное участие превышает 20%, владеть онлайн-кинотеатрами в РФ, ежедневная аудитория которых в течение месяца превышает 100 тысяч находящихся в РФ пользователей (для региональных сервисов — 20 тысяч).

С этой частью проекта не согласна и ФАС, считающая, что ограничение иностранного участия в онлайн-кинотеатрах приведет к сокращению их числа на российском рынке и, как следствие, к ограничению конкуренции.

Правда, запрета на иностранное участие могут избежать видеосервисы, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности страны, а также ресурсы с пользовательским контентом. Кроме того, решение о допуске иностранных инвестиций в аудиовизуальный сервис может принять правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.

В ФАС отмечали, что последняя норма некорректна, так как правкомиссия согласует не право на вид деятельности, а сделки.

В СМИ также появлялись сообщения, что из-за этого проекта с российского рынка может уйти популярный видеосервис YouTube. Однако в Минкомсвязи и МКС успокоили: поскольку на этом портале размещается преимущественно пользовательский контент, проект на него не распространяется.

Гендиректор кинотеатра Ivi.ru Олег Туманов заявлял, что принятие законопроекта в нынешнем виде приведет к тому, что через 5 лет монополистами на этом рынке в РФ станут Apple, Google (закон их также не затронет) и YouTube.

Изначально законопроект МКС также предусматривал регулирование работы мессенджеров, однако внесенный в Думу вариант не содержит этой нормы.

Однако эта сфера все же не осталась без внимания: Роскомнадзор разработал законопроект о регулировании мессенджеров, заявлял глава ведомства Александр Жаров. Он заверил, что проект не предполагает "никакого проникновения в личную переписку граждан".

Ведомство хочет, чтобы мессенджеры следовали тем же правилам, что и операторы связи, на сетях которых они работают (например, не рассылали спам). Мессенджеры также должны заключить договора с операторами. Кроме того, аккаунт пользователя должен быть привязан к его номеру телефона, что позволит спецслужбам идентифицировать человека, который в случае чрезвычайной ситуации или террористической атаки им пользовался.

Налог на Google

Чуть менее критично интернет-индустрия отнеслась к закону, который обязывает иностранные IT-компании уплачивать НДС от продажи россиянам электронных услуг. В первоначальной версии проекта российские компании также подпадали под его действие. Однако после обсуждений с представителями отрасли было принято решение, что так называемый "налог на Google" не затронет отечественные компании. Закон вступает в силу 1 января 2017 года.

Принятие закона стало первым шагом по выполнению поручения президента РФ о создании равных условий для иностранных и отечественных интернет-компаний, которое было дано в декабре прошлого года, отмечал глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.

Следующими на очереди могут стать интернет-магазины. Правительство должно рассмотреть вопрос о взимании НДС и таможенных пошлин с зарубежных онлайн-ритейлеров. Минфин предлагает ввести НДС с 2018–2019 годов. В случае непринятия закона федеральный бюджет за 2017-2019 годы рискует потерять почти 300 миллиардов рублей, подсчитал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Вместе с тем, у ряда экспертов есть опасения, что после введения налога иностранные компании просто перестанут работать в России, поскольку получится двойное налогообложение.

Одновременно с этим уже не первый год обсуждается вопрос снижения порога беспошлинной трансграничной торговли в рамках ЕАЭС. Сейчас россияне могут не уплачивать пошлину с ввозимых из-за рубежа товаров на сумму до 1 тысячи евро или весом до 31 килограмма в месяц, и это самый высокий в мире порог.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагала снизить этот порог до общеевропейского уровня в 22 евро. Страны ЕАЭС после долгих дискуссий пришли к консенсусу. Новый Таможенный кодекс, подписанный странами в конце декабря и вступающий в силу 1 июля 2017 года, предполагает постепенное снижение порога. Первое снижение до 500 евро запланировано на 2018 год. По прошествии двух лет с момента вступления в силу кодекса предусмотрено снижение до 200 евро.

Импортозамещение

Поддержка отечественных IT-компаний и процесс замещения импорта сдвинулись с мертвой точки в уходящем году. По данным Минкомсвязи, сейчас в государственных компаниях и органах власти установлено 70% зарубежного ПО, 30% — отечественного. Но с точки зрения закупок – уже 60% ориентировано на покупку отечественного софта, сообщил РИА Новости советник президента РФ, председатель совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко.

Наиболее активно пилотные проекты по замещению импортного ПО проходят именно в муниципалитетах. Первый пилот ИРИ решил провести в администрации Владимирской области, сотрудники которой перешли на отечественный софт, в частности — на операционную систему российского производства "Гослинукс". Первый опыт замещения программного обеспечения в органах госвласти, по словам Клименко, получился вполне успешным.

"В целом, процесс движется, несмотря на то что государственные органы власти – одна из самых сложных бюрократических систем. Однако когда есть желание и интерес со стороны региональной власти, сделать это, как оказалось, совсем не сложно", — заметил Клименко.

Минкомсвязь показала и собственный пример замещения импорта, закупив российское программное обеспечение "МойОфис" примерно на 2 миллиона рублей, а также тестируя ряд других отечественных продуктов. Глава профильного министерства заверял, что Минкомсвязь не закупает зарубежное ПО.

Согласно вступившему в силу в 2016 году закону, российские ведомства должны при госзакупках отдавать приоритет отечественному софту, который можно найти в специально созданном реестре. Он насчитывает на сегодня свыше 2,5 тысячи продуктов.

Аналогичный реестр могут создать и для отечественного телекоммуникационного и IT-оборудования. Такие обсуждения ведут ИРИ и Минпромторг.

Помимо этого, власти также задумали создание и внедрение в госструктурах и ведомствах российского защищенного мессенджера. Выбором наиболее подходящих сервисов занимается ИРИ, институт проводит тестирование 13 мессенджеров в различных госорганах. После завершения испытаний в январе 2017 года несколько претендентов получат техническое задание на доработку своих продуктов. Впоследствии доработанные мессенджеры будут рекомендованы для использования госорганам и госкомпаниям.

Для обеспечения стабильности интернета в России Минкомсвязь в ноябре разработала законопроект по контролю над всей инфраструктурой российского интернета. Предлагаемые поправки министерства в отраслевой закон "О связи" призваны обеспечить "целостность, непрерывность, стабильность, устойчивость и защищенность функционирования российского национального сегмента" интернета. Стоит напомнить, что не так давно западные партнеры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft.