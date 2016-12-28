Итоги года: банковский надзор под знаком реформ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Банк России в уходящем году озвучил программу полномасштабной банковской реформы и одновременно провел самые серьезные за последние годы кадровые перестановки, сменив верхушку надзорного блока. Все это не помешало регулятору сохранить темпы отзыва лицензий – с начала 2016 года рынок покинули 96 банков.

Действия председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, возглавившей ЦБ летом 2013 года, и начавшей очистку банковского сектора, привели к тому, что число банков за эти годы сократилось почти на треть, при этом доверие к политике Банка России со стороны властей укрепилось. Предложенные главой ЦБ идеи находят поддержку на высшем уровне почти без сопротивления заинтересованных сторон. За этот год ЦБ фактически увел из-под контроля Минфина главного санатора проблемных банков — Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а также добился одобрения по надзору за аудиторами.

Совладелец Альфа-банка Петр Авен признавал, что действия Набиуллиной как в денежно-кредитной политике, так и в надзоре достойны аплодисментов и вызывают восхищение за смелость. Набиуллина, по его словам, покончила с "многолетним безволием" предыдущего руководства ЦБ и начала "реальную расчистку" системы.

"Банк России в 2016 году озвучил фактически программу полноценной банковской реформы. Изменения идут сразу по широкому спектру направлений и затрагивают фундаментальные основы регулирования", — охарактеризовал ситуацию главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

"Помойкам" — бой

Високосный 2016 год начался с сигналов ЦБ о том, что ужесточение требований к механизму санации неизбежно. Регулятору не нравилась ситуация, когда санаторы превращали доверенные им банки в "помойки", складывая в них свои проблемные активы. При этом обращались за дополнительными средствами ЦБ на латание образовавшихся "дыр".

В апреле Набиуллина лично выразила недовольство качеством санации и существующей схемой, намекнув о грядущих переменах. Показательно то, что в 2016 году не было ни одного решения об оздоровлении банков за счет кредитов ЦБ.

Летом регулятор обнародовал планы заняться оздоровлением банков самостоятельно. Для чего будет создан специальный фонд с правом вхождения в капитал проблемных банков. Данный механизм позволит, по оценкам Минфина, на 30% сократить расходы на оздоровление сектора. За годы своего существования АСВ потратило на выплату страховок вкладчикам лопнувших банков больше 1 триллиона рублей и почти столько же на кредиты банкам-санаторам.

Подготовленный законопроект о реформе санации поддержан правительством и находится на рассмотрении в Госдуме, механизм должен заработать уже в середине 2017 года. Есть уже первые претенденты, которые могут стать полигоном для нового механизма санации – это "Пересвет" и Татфондбанк, в которых введена временная администрация ЦБ.

Дважды в одну рек

Запущенный маховик реформы добрался и до кадров внутри Банка России. Ключевые руководители блока, проработавшие в ЦБ свыше 20 лет — первый зампред Алексей Симановский и зампред Михаил Сухов, лишились своих постов. Свое решение Набиуллина объяснила необходимостью "глубокой перестройки надзора, обновления всей системы".

Курировать надзор пришел из блока денежно-кредитной политики первый зампред Дмитрий Тулин. Ему тема регулирования банковского сектора близка, он раньше уже работал на этом участке в ЦБ. После ухода из регулятора в 2009 году он обвинял надзорный блок Банка России в недееспособности, указывая на ошибки Анатолия Мотылева с банком "Глобэкс", санация которого обошлась государству почти в 100 миллиардов рублей. Через несколько лет бизнесмен привел к краху еще несколько банков, "дыра" в которых превысила те же 100 миллиардов рублей, а АСВ выплатил 41 миллиард рублей их вкладчикам.

Тулин сокрушался над тем, что система позволяет одному "черному банкиру" дважды создавать финансовые империи и обманывать вкладчиков. Удастся ли Тулину самому войти в одну ту же реку дважды и добиться успеха, покажет время.

В своем первом интервью после назначения на новый пост Тулин отмечал: "Когда я в прошлом уходил из Банка России, у меня была полнейшая неудовлетворенность результатами своей работы и невозможностью что-либо изменить – тогда я проработал в надзоре всего два года. Сейчас я верю, что такая возможность есть".

Рынку обещан "консультативный, а не карательный надзор". При этом первый зампред планирует сохранить преемственность. "Мы как супертанкер, который не может повернуть резко в сторону", — отмечал Тулин.

Рынок не напугать

На этом обновления верхушки надзора не закончились, в декабре до зампреда была повышена руководитель главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Ольга Полякова. Она будет курировать. в частности, новый департамент текущего банковского надзора, освободив от части полномочий регионы.

Еще одной важной инициативой ЦБ в этом году стала идея перехода к пропорциональному регулированию банков с возможностью упрощения надзора для малых банков взамен на добровольные самоограничения по видам операций. Таким образом, с 2019 года рынок поделится на банки с универсальной и базовой для небольших региональных банков лицензиями. Регулятор также намерен расширить полномочия и начать контроль за банковскими и финансовыми холдингами. Кроме того, для повышения эффективности надзора создана служба оценки рисков.

Все новации ЦБ не привели к росту опасений на рынке – в последние годы регулятор и без того проводил жесткую политику. "Я не вижу необходимости ужесточать надзор, он уже достаточно жесткий. ЦБ достаточно последовательно действует по отношению к несостоятельным банкам, четко отзывает лицензии, редко бывают какие-то компромиссы", — считает член совета директоров Бинбанка Олег Вьюгин.

По мнению руководителя группы банковских рейтингов АКРА Кирилла Лукашука, банкирам все же придется пересмотреть формат взаимодействия с регулятором. "Текущие изменения, скорее, направлены на оптимизацию логистики надзора, на его централизацию и повышение эффективности по выявлению проблем на ранних стадиях. Очевидно, что банкирам предстоит переосмысление формата взаимодействия с регулятором, если все озвученные инициативы будут действительно реализованы", — отмечает он.

"Дыр" меньше не станет

Регулятору нужно повышать квалификацию своих специалистов для перехода к проактивному надзору, считает Вьюгин. "Чтобы заниматься предупреждением проблем на ранней стадии, нужно повысить квалификацию сотрудников надзорных органов, подумать об изменении модели взаимодействия с банками. Присутствие, как сейчас, сотрудников внутри банка, онлайн-доступ к ежедневной информации — этого, конечно, недостаточно. Нужно не просто смотреть, а уметь анализировать", — отмечает Вьюгин.

Оснований для заметного снижения темпов отзыва лицензий в следующем году аналитики не видят. Экономическая ситуация в стране хоть и улучшается, а после провала в прошлом году в 2016 году банки заработают прибыль около 1 триллиона рублей, условия по-прежнему сложные. Реальный уровень проблемной задолженности в секторе намного выше официальной статистики, проблемы с капиталом у банков будут возникать, ожидают аналитики.

Восстановление банковской маржи идет очень медленно, отмечает Матовников из Сбербанка. "Пока нет оснований считать, что темпы отзыва лицензий в 2017 году должны снизиться", — добавил он.

При этом аналитики АКРА и S&P все же надеются на некоторое снижение этого скорбного показателя. "ЦБ ведет последовательную работу по выводу с рынка игроков, нарушающих "антиотмывочный" закон, и работа в этом направлении продолжится. ЦБ нацелен на борьбу с кредитованием сомнительных и экономически необоснованных операций, направленных на вывод активов. Кроме того, макроэкономическая ситуация остается непростой. Расчистка сектора продолжится, но возможно чуть меньшими темпами, чем мы наблюдали последние два года", — считает аналитик S&P Анастасия Турдыева.

Вьюгин ожидает продолжения череды громких отзывов лицензий. В уходящем году антирекорд по размеру "дыры" установил Внешпромбанк – более 210 миллиардов рублей, в этот антирейтинг также вошли устраненные с рынка игроки из топ-100 — Росинтербанк, "Интеркоммерц", "БФГ-кредит", Военно-промышленный банк и Финпромбанк.

"Выявление огромных дыр будет продолжаться. Речь идет об исторически накопленных проблемах. Есть надежда, что новые не возникают. Правда, это все лишь надежда", — отметил Вьюгин, поработавший в свое время и в ЦБ, и в Минфине.