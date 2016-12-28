Итоги года: банковский надзор под знаком реформ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Банк России в уходящем году озвучил программу полномасштабной банковской реформы и одновременно провел самые серьезные за последние годы кадровые перестановки, сменив верхушку надзорного блока. Все это не помешало регулятору сохранить темпы отзыва лицензий – с начала 2016 года рынок покинули 96 банков.
Совладелец Альфа-банка Петр Авен признавал, что действия Набиуллиной как в денежно-кредитной политике, так и в надзоре достойны аплодисментов и вызывают восхищение за смелость. Набиуллина, по его словам, покончила с "многолетним безволием" предыдущего руководства ЦБ и начала "реальную расчистку" системы.
"Банк России в 2016 году озвучил фактически программу полноценной банковской реформы. Изменения идут сразу по широкому спектру направлений и затрагивают фундаментальные основы регулирования", — охарактеризовал ситуацию главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
"Помойкам" — бой
Високосный 2016 год начался с сигналов ЦБ о том, что ужесточение требований к механизму санации неизбежно. Регулятору не нравилась ситуация, когда санаторы превращали доверенные им банки в "помойки", складывая в них свои проблемные активы. При этом обращались за дополнительными средствами ЦБ на латание образовавшихся "дыр".
Летом регулятор обнародовал планы заняться оздоровлением банков самостоятельно. Для чего будет создан специальный фонд с правом вхождения в капитал проблемных банков. Данный механизм позволит, по оценкам Минфина, на 30% сократить расходы на оздоровление сектора. За годы своего существования АСВ потратило на выплату страховок вкладчикам лопнувших банков больше 1 триллиона рублей и почти столько же на кредиты банкам-санаторам.
Подготовленный законопроект о реформе санации поддержан правительством и находится на рассмотрении в Госдуме, механизм должен заработать уже в середине 2017 года. Есть уже первые претенденты, которые могут стать полигоном для нового механизма санации – это "Пересвет" и Татфондбанк, в которых введена временная администрация ЦБ.
Дважды в одну рек
Запущенный маховик реформы добрался и до кадров внутри Банка России. Ключевые руководители блока, проработавшие в ЦБ свыше 20 лет — первый зампред Алексей Симановский и зампред Михаил Сухов, лишились своих постов. Свое решение Набиуллина объяснила необходимостью "глубокой перестройки надзора, обновления всей системы".
Тулин сокрушался над тем, что система позволяет одному "черному банкиру" дважды создавать финансовые империи и обманывать вкладчиков. Удастся ли Тулину самому войти в одну ту же реку дважды и добиться успеха, покажет время.
В своем первом интервью после назначения на новый пост Тулин отмечал: "Когда я в прошлом уходил из Банка России, у меня была полнейшая неудовлетворенность результатами своей работы и невозможностью что-либо изменить – тогда я проработал в надзоре всего два года. Сейчас я верю, что такая возможность есть".
Рынку обещан "консультативный, а не карательный надзор". При этом первый зампред планирует сохранить преемственность. "Мы как супертанкер, который не может повернуть резко в сторону", — отмечал Тулин.
Рынок не напугать
Еще одной важной инициативой ЦБ в этом году стала идея перехода к пропорциональному регулированию банков с возможностью упрощения надзора для малых банков взамен на добровольные самоограничения по видам операций. Таким образом, с 2019 года рынок поделится на банки с универсальной и базовой для небольших региональных банков лицензиями. Регулятор также намерен расширить полномочия и начать контроль за банковскими и финансовыми холдингами. Кроме того, для повышения эффективности надзора создана служба оценки рисков.
Все новации ЦБ не привели к росту опасений на рынке – в последние годы регулятор и без того проводил жесткую политику. "Я не вижу необходимости ужесточать надзор, он уже достаточно жесткий. ЦБ достаточно последовательно действует по отношению к несостоятельным банкам, четко отзывает лицензии, редко бывают какие-то компромиссы", — считает член совета директоров Бинбанка Олег Вьюгин.
По мнению руководителя группы банковских рейтингов АКРА Кирилла Лукашука, банкирам все же придется пересмотреть формат взаимодействия с регулятором. "Текущие изменения, скорее, направлены на оптимизацию логистики надзора, на его централизацию и повышение эффективности по выявлению проблем на ранних стадиях. Очевидно, что банкирам предстоит переосмысление формата взаимодействия с регулятором, если все озвученные инициативы будут действительно реализованы", — отмечает он.
"Дыр" меньше не станет
Оснований для заметного снижения темпов отзыва лицензий в следующем году аналитики не видят. Экономическая ситуация в стране хоть и улучшается, а после провала в прошлом году в 2016 году банки заработают прибыль около 1 триллиона рублей, условия по-прежнему сложные. Реальный уровень проблемной задолженности в секторе намного выше официальной статистики, проблемы с капиталом у банков будут возникать, ожидают аналитики.
Восстановление банковской маржи идет очень медленно, отмечает Матовников из Сбербанка. "Пока нет оснований считать, что темпы отзыва лицензий в 2017 году должны снизиться", — добавил он.
При этом аналитики АКРА и S&P все же надеются на некоторое снижение этого скорбного показателя. "ЦБ ведет последовательную работу по выводу с рынка игроков, нарушающих "антиотмывочный" закон, и работа в этом направлении продолжится. ЦБ нацелен на борьбу с кредитованием сомнительных и экономически необоснованных операций, направленных на вывод активов. Кроме того, макроэкономическая ситуация остается непростой. Расчистка сектора продолжится, но возможно чуть меньшими темпами, чем мы наблюдали последние два года", — считает аналитик S&P Анастасия Турдыева.
"Выявление огромных дыр будет продолжаться. Речь идет об исторически накопленных проблемах. Есть надежда, что новые не возникают. Правда, это все лишь надежда", — отметил Вьюгин, поработавший в свое время и в ЦБ, и в Минфине.