Испытания 2016 года: автопром России стабилизировался на дне

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Високосный 2016 год не был богат на громкие события в автопроме РФ, как уход GM из страны в предыдущем, 2015 году. Но многие процессы, среди которых признаки стабилизации в продажах легковых и легких коммерческих машин, рост в сегменте грузовиков, смена ключевого менеджмента "АвтоВАЗа" и докапитализация компании, а также проблемы локализации и выхода на экспортные рынки, заложили серьезную основу для перемен в сферах производства и продажи автомобилей.

Какими будут эти перемены, мы узнаем еще через год, а пока – подробности об их основах.

Рынок стабилизации у дна



На протяжении года рынок легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей оставался довольно изменчивым, однако по месяцам преобладали двузначные цифры процентов падения продаж. Свой прогноз начала года (минус 4,7% и 1,53 миллиона проданных машин) Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) скорректировала в июле, снизив ожидания до минус 10,3% и 1,44 миллиона машин в 2016 году. Но с августа наметилась позитивная тенденция, темпы падения начали замедляться, а в ноябре рынок и вовсе вышел в "плюс" (0,6% в годовом выражении) — впервые с декабря 2014 года.

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, тем не менее, был весьма сдержан в оценках. По его словам, слишком рано делать выводы о смене тренда. Сейчас всё внимание приковано к декабрю, у которого есть потенциал продемонстрировать, что рынок продолжает двигаться в правильном направлении, пояснил Шрайбер. По итогам 11 месяцев рынок просел на 12% в годовом выражении до 1,28 миллиона единиц, говорится в отчете АЕБ.

О появлении признаков стабилизации на рынке говорят и эксперты. "Рынок стабилизировался на нижнем уровне. Последние несколько месяцев видим даже небольшой рост от месяца к месяцу, то есть пока не по отношению к прошлому году, а по отношению к предыдущему месяцу. В принципе, это говорит о том, что дно рынок нащупал, сейчас вопрос – когда и как он от него оттолкнется и пойдет вверх", — рассуждает в беседе с РИА Новости гендиректор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов также констатирует остановку падения спроса и надеется, что этот тренд сохранится и, возможно, рынок перейдет к небольшому росту в следующем году.

Вместе с тем, не все разделяют надежды Шрайбера на успешный декабрь. Так, по мнению вице-президента РоАД Владимира Моженкова, сейчас продажи встали из-за того, что доллар и евро просели к рублю, а экономически активная часть населения предпочитает держать сбережения в валюте, что делает покупку машины сейчас крайне невыгодной. Такая тенденция продолжается с начала декабря, отмечает он, ссылаясь на собственные данные (Моженков также является вице-президентом ГК "АвтоСпецЦентр") и данные от коллег по бизнесу.

Взялись за "АвтоВАЗ"

Недовольство предыдущим президентом "АвтоВАЗа" шведом Бу Андерсоном высказал публично еще в конце прошлого года глава "Ростеха" Сергей Чемезов, пояснив, что акционера не устраивает политика главы автоконцерна в отношении сокращения рабочих мест. Усугубил ситуацию и выросший в три раза (74 миллиарда рублей) чистый убыток компании по МСФО за 2015 год. Эксперты полагают, что причиной смены топ-менеджера стала разность видения Андерсона и акционеров в части вывода компании из кризиса. Место шведа в кресле президента "АвтоВАЗа" занял гендиректор Renault в Румынии и президент Dacia француз Николя Мор.

Совет директоров концерна также претерпел изменения — Сергей Скворцов из "Ростеха" сменил президента альянса Renault-Nissan Карлоса Гона на посту председателя совета, а старший вице-президент Renault и руководитель региона Евразия Дэни Левот — главу "Ростеха" Чемезова на посту заместителя председателя совета. Всего же совет из 15 человек обновился на треть. По мнению источников, сделано это было для разделения функций операционного управления компанией (возложены на Мора) и связями с госорганами и акционерами, которые отведены Скворцову.

Грузовые выезжают в "плюс"

Следующим шагом стал запуск докапитализации компании в общем объеме около 110 миллиардов рублей. На первом этапе "АвтоВАЗ" проводит допэмиссию, в результате которой может привлечь до 29,5 миллиарда рублей. Ожидается, что всю или большую ее часть выкупит Renault, объяснял Скворцов. На втором этапе долги "АвтоВАЗа" перед "Ростехом и Renault в размере 51 и 34 миллиарда рублей соответственно будут конвертированы в капитал компании, говорил Чемезов. Предполагается, что весь процесс будет завершен к июлю 2017 года.

Что больше поможет отечественному автопрому – государственная поддержка или свободная конкуренция с ведущими мировыми производителями? Государственная поддержка

Свободная конкуренция 2977

По итогам 11 месяцев рынок новых грузовых автомобилей в России вырос на 2,2% в годовом выражении до 46,4 тысячи штук, следует из данных "Автостата". При этом больше половины брендов из числа первой десятки по итогам января–ноября имеют положительную динамику, отмечает агентство. В сегменте тяжелых грузовиков (полной массой 14-40 тонн) больше половины рынка – 58% — принадлежит "Камазу". За 11 месяцев компания нарастила продажи в РФ на 25,5%, до 23,6 тысячи штук.

Гендиректор предприятия Сергей Когогин прогнозирует объем рынка в этом году на уровне 40 тысяч грузовиков, а в следующем – 45 тысяч грузовиков при сохранении господдержки. Основным драйвером продаж он называет естественное обновление автопарка. Коммерческий рынок раньше реагирует на кризис и раньше начинает выходить из него, поясняет Целиков из "Автостата".

А производство – в "минус"



В целом производство автомобилей по году снизится на 8,5%, до 1,24 миллиона единиц, прогнозирует Минпромторг. Основным драйвером негативной тенденции является снижение производства легковых машин, по остальным сегментам наблюдается рост по итогам 11 месяцев, следует из данных ведомства. "Падение около 8% (оказалось незначительным – ред.) за счет сокращения прямого импорта. Логика объяснимая – все, что производится здесь, в какой-то степени локализовано и дает возможность удерживать цену", — комментирует Целиков.

Некоторые компании уже начали восстанавливать смены на своих заводах, оживление рынка должно дать определенный стимул для увеличения производства, надеется Беспалов. Минпромторг тоже настроен оптимистично – по прогнозу ведомства, рост производства автомобилей в РФ в 2017 году составит 7% — до 1,4 миллиона штук.

Завод Toyota в Петербурге действительно перешел на работу в две смены после запуска производства кроссовера RAV4 в августе. "АвтоВАЗ" же, наоборот, полгода работал в режиме неполной рабочей недели, а с 17 октября часть предприятий группы снова перешла на четырехдневку до 19 февраля 2017 года из-за продолжающегося спада на авторынке.

Локализация требует пересчета



По итогам совещания по автопрому, которое провел премьер Дмитрий Медведев в январе на "АвтоВАЗе", было решено акцентировать обновленную стратегию развития автопрома-2025 на оптимизации производственных мощностей, росте локализации и экспорте. Но оценить уровень локализации при постоянных колебаниях валюты невозможно — формула расчета строится на соотношении таможенной стоимости ввезенных компонентов и стоимости машин, узлов и агрегатов, произведенных заводом в РФ.

Тогда было решено сделать послабление для промсборщиков, подписавших соглашение с правительством в 2011 году — достижение среднегодовых уровней локализации на 2016 и 2017 годы было сдвинуто на год без изменения итоговой цифры, к которой каждый из заводов должен прийти к концу действия соглашения.

Это касается только 2016 и 2017 годов, то есть дается послабление на этот и следующий год, но не меняются итоговые параметры уровня локализации, объяснял глава Минпромторга Денис Мантуров. "Мы пошли навстречу нашим промсборщикам по причинам девальвации в части послабления по достижению индикаторов на этот и следующий годы, потому что у каждого производителя разные условия", — отмечал он.

Кроме того, промсборщики "второй волны" получили возможность учитывать складские запасы и экспортируемые машины при подсчете среднегодового уровня локализации. Де-факто это увеличивает процент локализации при расчете по формуле стоимостной оценки ввезенных комплектующих и произведенных машин. Изменения дадут концернам время для учета курсовой динамики и разворачивания экспорта на другие рынки, пояснял вице-премьер Аркадий Дворкович.

Заправили господдержкой



Государство в уходящем году не оставило падающий рынок в беде – на господдержку спроса было выделено более 50 миллиардов рублей, против 43,3 миллиарда годом ранее. Больше всего средств пришлось на программу обновления автопарка – с учетом перераспределения между программами и с добавкой из бюджета в конце года в общей сложности 28,75 миллиарда рублей.

Кроме этого, заводы получают промышленные субсидии по госпрограмме "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Их общий объем на этот год должен был составить 80,4 миллиарда рублей (плюс 65% к 2015 году), но был снижен в декабре на 20 миллиардов. Де-факто эти субсидии компенсируют заводам оплату утильсбора, который в этом году вырос также на 65%.

В этом году стартовала программа поддержки экспорта – на транспортировку машин до границы РФ, омологацию для внешних рынков и участие в международных организациях автозаводам выделили 2,1 миллиарда рублей. Еще 7,8 миллиарда рублей автозаводы получили на компенсацию процентных платежей по инвесткредитам.

По планам правительства, в 2017 году наравне с действующими механизмами поддержки спроса, появятся специальные адресные программы – "Первый автомобиль", "Автомобиль для многодетной семьи", "Русский тягач" и "Автомобиль для села". Предполагается, что по ним будут предоставляться скидки на машины в рамках каждой категории. Как минимум на первый квартал 2017 года сохранится и программа обновления автопарка в ее привычном формате, обещал Мантуров. Всего же государство выделит на поддержку отрасли в 2017 году 62 миллиарда рублей, говорил премьер.

Не экспортируешь — не поедешь



Попытки автозаводов снизить зависимость от внутреннего рынка при помощи экспорта подорвал Казахстан, введя с начала года утилизационный и регистрационный сборы на ввозимые автомобили. В результате этого стоимость ввезенной в страну машины выросла примерно на 2 тысячи долларов, а почти все крупнейшие экспортеры, включая "АвтоВАЗ", отказались от ввоза готовых машин в страну и перешли на локальную сборку из машкомплектов.

Насколько вы доверяете машинам отечественного автопрома? Доверяю, у меня машина нашего производства

Доверяю, но считаю, что цены на них завышены

У меня нет другого выбора - езжу на подержанной машине нашего производства

Мне не нравится качество

Никогда не ездил – не знаю

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У меня нет машины 2977

По данным ФТС, только за 10 месяцев экспорт легковых машин снизился почти на 32% в годовом выражении до 54,5 тысячи единиц, а грузовых — на 26,4%, до 10,6 тысячи штук. Статистика зафиксировала кардинальное смещение фокуса экспорта со стран СНГ (снижение в 2 раза) в страны дальнего зарубежья (рост в 2,5 раза). До этого у российских производителей основным экспортным рынком был Казахстан, а у "АвтоВАЗа" приходилось на него до 80% продаж за рубежом.

В свою очередь, активизация соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом сделала этот рынок привлекательным для российских заводов. Так, для "Камаза" Вьетнам стал главным экспортным рынком в уходящем году, было открыто 28 сервисно-дилерских центров, также ожидается поставка большой партии грузовиков на Кубу, говорил гендиректор предприятия Сергей Когогин. Наладил экспорт во Вьетнам и Renault – как со своей московской площадки, так и из Тольятти.

© Фото: АвтоВАЗ Автомобили Lada 4х4 Эльбрус

На ближайшую трехлетку правительство планирует упорядочить деятельность ключевых экспортеров в программе "Международная кооперация и экспорт в промышленности". Автопром, авиапром, сельхоз- и железнодорожное машиностроение будут пилотными отраслями для поддержки, но инструменты поддержки по отраслям пока не сформированы. В 2017 году на программу будет выделено около 16 миллиардов рублей, говорил Мантуров.