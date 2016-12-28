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Рынок лизинга в 2016 году: рост после двухлетнего спада и саморегулирование

10:2028.12.2016
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Презентация легкого многоцелевого двухдвигательного вертолета Ансат. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Рынок лизинга в России впервые после двухлетнего спада показал в уходящем году рост — объем новых сделок может увеличиться на 20% по сравнению с 2015 годом.

Такая положительная динамика имеет все шансы закрепиться, ведь российские власти предприняли целый ряд мер по реформированию рынка лизинга и созданию СРО. Кроме того, появился и новый игрок — "Нацпромлизинг", который по планам его акционеров, в 2018 году должен занять 16% рынка промышленного лизинга.

"Большое влияние на отрасль могут также оказать продолжение государственных программ субсидирования и рост инвестиций со стороны бизнеса. Думаю, позитивная динамика лизингового рынка продолжится и в следующем году, отмечает заместитель гендиректора ГТЛК Владимир Добровольский в разговоре с РИА Новости.

Восстановление рынка

Банк России. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Лизинговые компании с 2017 года получат статус НФО
Лизинговый рынок за девять месяцев 2016 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 450 миллиардов рублей, по данным рейтингового агентства RAEX. Рынок сокращался с 2013 года. В 2014 году он сократился на 10%, в 2015 году — на 26%, достигнув 385 миллиардов рублей. Согласно базовому прогнозу рейтингового агентства, позитивная динамика рынка продолжится и в 2017 году.

"По итогам года можно ожидать прирост на 20-22%. Эта ситуация обусловлена прежде всего нормализацией ставок на кредитном рынке в результате снижения ключевой ставки ЦБ. По сравнению с прошлым годом изменилась и отраслевая структура рынка: выросла доля грузового автотранспорта и спецтехники на 4 п.п. Среди трендов также можно отметить тенденцию по докапитализации лизинговых компаний", — сказал РИА Новости гендиректор "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов.

По словам руководителя JCB Finance по России и СНГ Оксаны Евтушевской, рынок лизинга отреагировал на некоторое увеличение инвестиционной активности, и есть признаки роста объема нового бизнеса. "Отдельные игроки рынка в 2016 году открывали региональные офисы. Мы также наблюдаем рост и по результатам нашей программы JCB Finance — количество лизинговых сделок за 9 месяцев текущего года превысило результаты всего 2015 года", — говорит она.

Министр транспорта РФ Максим Соколов. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Соколов: лизинг позволит закупить 120 отечественных самолетов за три года
С 2015 года первые четыре позиции по объему нового бизнеса на лизинговом рынке занимают госкомпании ("ВТБ Лизинг", "Государственная транспортная лизинговая компания", "Сбербанк Лизинг", "ВЭБ-лизинг"). Однако доля госкомпаний в объеме нового бизнеса за три квартала 2016 года снизилась до 48% с 53%.

Добровольский в свою очередь отмечает, что рост рынка лизинга связан со стабилизацией в экономике и, соответственно, увеличением деловой активности в малом и среднем бизнесе, а также "эффектом низкой базы" 2015 года.

"Я бы отметил три тренда. В первую очередь, это восстановление рынка лизинга, который вырос за 9 месяцев 2016 года на 17%. Рост связан со стабилизацией в экономике и, соответственно, увеличением деловой активности в малом и среднем бизнесе, а также с "эффектом низкой базы" 2015 года. Во-вторых, уменьшение дебиторской задолженности. Компании заключают сделки с большей оглядкой на риски, дефолтов сейчас практически нет. Стоит сказать и о достаточно низкой инвестиционной активности крупного бизнеса", — говорит он.

Новый игрок

В уходящем году на рынке появился новый игрок — "Нацпромлизинг". Долевое участие в ООО "Нацпромлизинг" распределено следующим образом: 51% акций принадлежит "РТ-Развитие бизнеса" (входит в "Ростех"), 20% — Фонду развития промышленности (структура Минпромторга), 29% — частному инвестору. Согласно данным "БИР Аналитик", этим инвестором выступил экс-гендиректор "Сбербанк Лизинга" Дмитрий Ерошок, он же и возглавил компанию.

Вывеска с названием Сбербанка России. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Демьянчук
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Сбербанк запускает в своих отделениях лизинг автомобилей для бизнесменов
По планам акционеров, размер портфеля новой лизинговой компании уже в 2016 году должен составить 10 миллиардов рублей, или 2% рынка промышленного лизинга в РФ, в 2017 году — достигнуть 50 миллиардов рублей (8% рынка), а в 2018 году — 16% рынка.

Сейчас в РФ действует около 100 лизинговых компаний, 51% новых сделок в прошлом году пришелся на пять крупнейших — лизинговых "дочек" госбанков (Сбербанк, ВЭБ и ВТБ) а также ГТЛК и "Трансфин-М", совокупный портфель лизинговых компаний РФ на конец 2015 года составлял 3,1 триллиона рублей, средняя маржа на конец сентября прошлого года — 3,7%.

Согласно стратегии развития, "Нацпромлизинг" призван дать импульс роста рынку лизинга промышленного оборудования в РФ и нарастить объем до общемирового уровня, став связующим звеном между крупнейшими российскими поставщиками и лизингополучателями.

Одним из ключевых направлений в работе "Нацпромлизинга" будет работа с холдингами и дочерними обществами ГК "Ростех" по продвижению производимой ими промышленной продукции за счет использования инструментов лизингового финансирования.

Многофункциональный вертолет Ансат. Архивное фото
© Фото: АО "Вертолеты России"
Медицинский вертолет "Ансат" впервые передадут в лизинг частной компании
По словам представителя "РТ-Развитие бизнеса", клиентами НПЛ выступят от "Ростеха": "Вертолеты России", ОПК, "Камаз", "Технодинамика", "Росэлектроника", "РТ-Авто", "Национальная иммунобиологическая компания", "Станкопром", ВСМПО-АВИСМА. Кроме того, ими станут ключевые российские предприятия: "Газпром", ОАК, РЖД, "Роснефть", "Газпром нефть", ОСК, Кировский завод, "Ростелеком", ННК, государственные ведомства и учреждения: МВД, МЧС, Минобороны, Национальная гвардия, Московский метрополитен, "Оборонлогистика".

Будут предложены как готовые продукты — тракторы, вертолеты "Ансат", "Камазы", так и сборное оборудование — буровые установки, модульные компрессорные станции, а также такие сложные объекты как: ТЭЦ, плавучие буровые установки и центры обработки данных.

Перспективы СРО

Отчет. Архивное фото
© Fotolia/ Nonwarit
Лизинговые компании приветствуют реформирование рынка, но видят ряд проблем
Банк России выступил за создание реестра лизинговых компаний, введение в данной сфере саморегулирования и перевод индустрии на учет и отчетность по МСФО. Рабочая группа Банка России и Минфина РФ обсуждает введение пруденциальных мер на лизинговом рынке, начиная с 2020 года, сообщала ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она поясняла, что интерес к лизинговому рынку у ЦБ и Минфина возник в контексте анализа потенциальных рисков для финансовой стабильности, потому что это достаточно большой сектор, но недостаточно прозрачный для регуляторов и в целом контрагентов.

Рабочая группа выработала первоначальный набор мер, который включает совершенствование учета и отчетности лизинговых компаний, раскрытие информации, внедрение современных методов риск-менеджмента, вопросы саморегулирования. Важнейшим шагом, с точки зрения разработчиков, может стать перевод рынка в онлайн. Для защиты клиентов лизинговых компаний авторы реформы предлагают ввести обязанность раскрывать полную стоимость лизинга, также как сейчас банки указывают в договоре полную стоимость кредита.

"Безусловно, наиболее важное событие 2016 года — это принятие решения о реформировании рынка лизинга и создании СРО. На протяжении года при ЦБ действовали рабочие группы, призванные определить требования к системе риск-менеджмента, внутреннего аудита, капитализации и другим аспектам деятельности лизинговых компаний. В первом квартале 2017 года СРО уже будет создана и начнет выработку норм для своих участников", — отмечает Зотов из "ТрансФин-М".

Здание Банка России. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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ЦБ видит системный риск для финстабильности России в рынке лизинга
По его словам, введение регулирования, пусть даже в такой мягкой форме, окажет влияние на рынок лизинга: часть компаний не сможет соответствовать и будет вынуждена уйти. Но это, скорее, будут небольшие региональные компании, и их объем бизнеса в масштабах рынка незначителен. "Те компании, которые на рынке останутся — только выиграют. С введением регулирования рынок станет более прозрачным, а значит — более привлекательным для инвесторов, соответственно, ставки привлечения финансирования для лизинговых компаний и лизингополучателей также должны снизиться", — говорит Зотов.

По словам Евтушевской, за все время почти восемнадцатилетнего существования отрасли — это первая попытка системной координации со стороны государства, лизинговая отрасль в России – успешный пример, когда игроки самостоятельно выстроили свою работу таким образом, что способны работать эффективно и предоставлять качественные услуги.

"Есть российские лизинговые компании-лидеры, которые даже входят в европейские рейтинги. Кроме того, на рынке присутствует много независимых от банков компаний, которые сами без всякого регулирования внедрили эффективные инструкции и процедуры, определяющие их рисковую политику и пр. Отрасль достаточно организована – есть собственная лизинговая ассоциация – ОЛА – реально работающая площадка, где игроки определяют и координируют важные для российского лизинга моменты. Надеюсь, что предлагаемое ЦБ регулирование будет деликатным и поможет только улучшить функционирование отрасли", — говорит она.

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