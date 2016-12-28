Рынок лизинга в 2016 году: рост после двухлетнего спада и саморегулирование

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Рынок лизинга в России впервые после двухлетнего спада показал в уходящем году рост — объем новых сделок может увеличиться на 20% по сравнению с 2015 годом.
Такая положительная динамика имеет все шансы закрепиться, ведь российские власти предприняли целый ряд мер по реформированию рынка лизинга и созданию СРО. Кроме того, появился и новый игрок — "Нацпромлизинг", который по планам его акционеров, в 2018 году должен занять 16% рынка промышленного лизинга.
"Большое влияние на отрасль могут также оказать продолжение государственных программ субсидирования и рост инвестиций со стороны бизнеса. Думаю, позитивная динамика лизингового рынка продолжится и в следующем году, отмечает заместитель гендиректора ГТЛК Владимир Добровольский в разговоре с РИА Новости.
Восстановление рынка
"По итогам года можно ожидать прирост на 20-22%. Эта ситуация обусловлена прежде всего нормализацией ставок на кредитном рынке в результате снижения ключевой ставки ЦБ. По сравнению с прошлым годом изменилась и отраслевая структура рынка: выросла доля грузового автотранспорта и спецтехники на 4 п.п. Среди трендов также можно отметить тенденцию по докапитализации лизинговых компаний", — сказал РИА Новости гендиректор "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов.
По словам руководителя JCB Finance по России и СНГ Оксаны Евтушевской, рынок лизинга отреагировал на некоторое увеличение инвестиционной активности, и есть признаки роста объема нового бизнеса. "Отдельные игроки рынка в 2016 году открывали региональные офисы. Мы также наблюдаем рост и по результатам нашей программы JCB Finance — количество лизинговых сделок за 9 месяцев текущего года превысило результаты всего 2015 года", — говорит она.
Добровольский в свою очередь отмечает, что рост рынка лизинга связан со стабилизацией в экономике и, соответственно, увеличением деловой активности в малом и среднем бизнесе, а также "эффектом низкой базы" 2015 года.
"Я бы отметил три тренда. В первую очередь, это восстановление рынка лизинга, который вырос за 9 месяцев 2016 года на 17%. Рост связан со стабилизацией в экономике и, соответственно, увеличением деловой активности в малом и среднем бизнесе, а также с "эффектом низкой базы" 2015 года. Во-вторых, уменьшение дебиторской задолженности. Компании заключают сделки с большей оглядкой на риски, дефолтов сейчас практически нет. Стоит сказать и о достаточно низкой инвестиционной активности крупного бизнеса", — говорит он.
Новый игрок
В уходящем году на рынке появился новый игрок — "Нацпромлизинг". Долевое участие в ООО "Нацпромлизинг" распределено следующим образом: 51% акций принадлежит "РТ-Развитие бизнеса" (входит в "Ростех"), 20% — Фонду развития промышленности (структура Минпромторга), 29% — частному инвестору. Согласно данным "БИР Аналитик", этим инвестором выступил экс-гендиректор "Сбербанк Лизинга" Дмитрий Ерошок, он же и возглавил компанию.
Сейчас в РФ действует около 100 лизинговых компаний, 51% новых сделок в прошлом году пришелся на пять крупнейших — лизинговых "дочек" госбанков (Сбербанк, ВЭБ и ВТБ) а также ГТЛК и "Трансфин-М", совокупный портфель лизинговых компаний РФ на конец 2015 года составлял 3,1 триллиона рублей, средняя маржа на конец сентября прошлого года — 3,7%.
Согласно стратегии развития, "Нацпромлизинг" призван дать импульс роста рынку лизинга промышленного оборудования в РФ и нарастить объем до общемирового уровня, став связующим звеном между крупнейшими российскими поставщиками и лизингополучателями.
Одним из ключевых направлений в работе "Нацпромлизинга" будет работа с холдингами и дочерними обществами ГК "Ростех" по продвижению производимой ими промышленной продукции за счет использования инструментов лизингового финансирования.
Будут предложены как готовые продукты — тракторы, вертолеты "Ансат", "Камазы", так и сборное оборудование — буровые установки, модульные компрессорные станции, а также такие сложные объекты как: ТЭЦ, плавучие буровые установки и центры обработки данных.
Перспективы СРО
Рабочая группа выработала первоначальный набор мер, который включает совершенствование учета и отчетности лизинговых компаний, раскрытие информации, внедрение современных методов риск-менеджмента, вопросы саморегулирования. Важнейшим шагом, с точки зрения разработчиков, может стать перевод рынка в онлайн. Для защиты клиентов лизинговых компаний авторы реформы предлагают ввести обязанность раскрывать полную стоимость лизинга, также как сейчас банки указывают в договоре полную стоимость кредита.
"Безусловно, наиболее важное событие 2016 года — это принятие решения о реформировании рынка лизинга и создании СРО. На протяжении года при ЦБ действовали рабочие группы, призванные определить требования к системе риск-менеджмента, внутреннего аудита, капитализации и другим аспектам деятельности лизинговых компаний. В первом квартале 2017 года СРО уже будет создана и начнет выработку норм для своих участников", — отмечает Зотов из "ТрансФин-М".
По словам Евтушевской, за все время почти восемнадцатилетнего существования отрасли — это первая попытка системной координации со стороны государства, лизинговая отрасль в России – успешный пример, когда игроки самостоятельно выстроили свою работу таким образом, что способны работать эффективно и предоставлять качественные услуги.
"Есть российские лизинговые компании-лидеры, которые даже входят в европейские рейтинги. Кроме того, на рынке присутствует много независимых от банков компаний, которые сами без всякого регулирования внедрили эффективные инструкции и процедуры, определяющие их рисковую политику и пр. Отрасль достаточно организована – есть собственная лизинговая ассоциация – ОЛА – реально работающая площадка, где игроки определяют и координируют важные для российского лизинга моменты. Надеюсь, что предлагаемое ЦБ регулирование будет деликатным и поможет только улучшить функционирование отрасли", — говорит она.