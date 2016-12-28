Как и о чем говорили президенты в новогоднем эфире

Подробности обращения Бориса Ельцина, Владимир Путина и Дмитрия Медведева к россиянам в новогоднюю ночь — в инфографике Ria.ru.
- Неплохо было бы график с количеством предновогодних обещаний и процентом выполненного.11:0928.12.20163
- В 1991 году граждан поздравлял М.Задорнов. Это был уникальный случай трагических событий развала СССР. Ельцину было "неудобно" выступать перед гражданами, тоесть он хоть немного понимал, что совершил.14:0728.12.20161
- Неплохо было бы график с количеством предновогодних обещаний и процентом выполненного.11:0928.12.20163
- В 1991 году граждан поздравлял М.Задорнов. Это был уникальный случай трагических событий развала СССР. Ельцину было "неудобно" выступать перед гражданами, тоесть он хоть немного понимал, что совершил.14:0728.12.20161
- Думаю, тут более всего уместна отстранённость, а не подсчёт обещаний/выполнений. Всё уже прожито.
И в этом плане статистический отчёт весьма любопытен.14:1928.12.20160
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