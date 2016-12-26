WWF подвел экологические итоги 2016 года: хорошего было больше, чем плохого

14:3026.12.2016
(обновлено: 18:33 26.12.2016)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Накануне Года экологии, которым объявлен 2017 год, Всемирный фонд дикой природы (WWF) России выделил как положительные, так и отрицательные главные события уходящего года, которые, однако, будут иметь наиболее значимые последствия для природы России. Оказалось, что хорошего случилось больше, чем плохого: на семь плюсов имеются пять минусов.
Нефть, заповедники, климат
Первым хорошим событием года экологи считают введение моратория на добычу нефти на новых участках арктического шельфа.
"Правительство России впервые в истории ввело временный мораторий на выдачу компаниям новых лицензий на освоение нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе. Год назад более 80 тысяч единомышленников WWF подписали обращение с требованием на 10 лет заморозить разработку новых месторождений в полярных районах", – отмечают в фонде.
Также при участии WWF России в России и Киргизии создано более 1,1 миллиона гектаров новых заповедных территорий. Таким образом, площадь особо охраняемых природных территорий составляет 11,4% территории России, при этом более половины федеральных ООПТ (особо охраняемых природных территорий) были созданы при участии WWF.
"В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось подписание Парижского климатического соглашения, принятого еще в декабре 2015 года. Подписание соглашения для развитых стран означает, что они намерены усиливать действия, направленные на срочную помощь самым бедным и уязвимым с точки зрения изменения климата странам", – отмечают экологи.
Россия также подписала договор, однако, пока его не ратифицировала. С другой стороны, Россия приняла национальный план действий, который, по сути дела, включает все обязательства страны по Парижскому соглашению.
Первозданная природа российских заповедников
Уникальность заповедника "Убсунурская котловина" в том, что он сочетает в себе множество разных экосистем и является "сборником" почти всех природных зон умеренного климата. Здесь соседствуют друг с другом: песчаная и глинистая пустыни, сухая и высокотравная степи, лесостепь, лиственные и кедровые леса, сухие и заболоченные гольцы и тундры.
Расположенный на Дальнем Востоке, охватывающий бескрайние просторы нетронутой, дикой природы Кроноцкий заповедник и его гейзеры ежегодно привлекают тысячи туристов.
Катунский заповедник, трехкилометровая охранная полоса вокруг Телецкого озера, природный парк Белуха и зона покоя Укок в совокупности образуют объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, именуемый Алтай - Золотые горы. Именно здесь наиболее полно в Сибири представлено чередование зон альпийской растительности: степь, лесостепь, смешанные леса, субальпийский и альпийский пояса.
Кенозерский национальный парк в Архангельской области представляет собой остров с истинно русским жизненным укладом, культурой, традициями.
Национальный парк "Орловское полесье" создан в 1994 году с целью сохранения уникальной южно-русской тайги. Здесь хвойные и хвойно-широколиственные леса перемежаются участками лесостепной растительности. На территории национального парка обитает более 270 видов животных, из которых 89 занесены в Красные книги разных уровней.
Телецкое озеро — одно из самых посещаемых туристами мест в Республике Алтай.
Национальный парк "Лосиный остров" - крупнейший лесной массив в Москве и крупнейший среди лесов, расположенных в черте городов.
Буреинский заповедник - резерват эталонного участка горной тайги зоны восточного БАМа, расположен на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края. Здесь нет автодорог. Для передвижения в верховьях Буреи используются плавсредства – лодки, плоты, а зимой – снегоходы. В удаленные от реки районы можно попасть только вертолетом.
Национальный парк Алания расположен на северном склоне Центрального Кавказа. Здесь сохранилось много исторических памятников. В частности, с глубокой древности человек использовал для стоянок пещеры и скальные гроты и навесы, которых особенно много на Скалистом хребте.
Национальный парк "Куршская коса" расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. Северные рубежи парка проходят по российско-литовской границе. Природная уникальность территории национального парка состоит в том, что это самая крупная песчаная пересыпь в мире. Дюнные ландшафты косы отличаются исключительной красотой и эстетическим воздействием на человека и представляют собой уникальный объект для развития экологического туризма.
Байкальский заповедник (Байкальский государственный биосферный заповедник), расположен в Бурятии, в средней части горного хребта Хамар-Дабан, к югу от озера Байкал. Основан в 1969 году. Заповедник включен в число объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Одной из важнейших задач заповедника является охрана ненарушенных кедровых лесов.
Лапландский заповедник - одна из крупнейших охраняемых природных территорий в Европе. Главная ценность заповедника — дикая нетронутая природа, находящаяся в своем естественном первозданном состоянии.
Леопарды, зубры, рыба
Как напоминает WWF, в июле впервые в мире в дикую природу были выпущены три леопарда, выращенных в центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Это стало кульминацией большого и долгосрочного проекта по восстановлению популяции этой дикой кошки. До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950 годам его численность резко сократилась, во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека. Основоположниками новой популяции леопарда на Кавказе станут Виктория, Ахун и Килли.
Также увеличились популяции редких животных – дальневосточного леопарда, серых китов и зубров. Так, к началу 2016 года в фотоловушки в национальном парке "Земля леопарда" "попалось" рекордное количество котят – сразу 16, что почти втрое больше, чем в 2014 году.
"Кроме того, на Кавказе увеличилась популяция зубров и превысила 100 особей. Также, благодаря совместным мерам по снижению воздействия нефтегазовых шельфовых проектов на морских млекопитающих, за последние 12 лет в 1,5 раза выросла и численность самой малочисленной (охотско-корейской) популяции серых китов", – отмечают в WWF.
Другим хорошим событием стал рост объемов российского вылова трески и пикши в Баренцевом море, сертифицированного по экологическим стандартам Морского попечительского совета (MSC), он достиг 90%. MSC – это система добровольной экологической сертификации морского рыболовства, которая гарантирует покупателю, что данная продукция выловлена и переработана в полном соответствии с экологическими стандартами.
"С 1 января 2016 года начал действовать запрет дрифтерного лова (плавучими сетями), что привело к увеличению подходов лососей на нерестилища. К концу года на Камчатке выловили более 54 тысяч тонн нерки, что на 10 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Дрифтерный лов не только негативно отражался на прибрежном рыболовстве, сокращая вылов лососей за счет добычи мигрирующих рыб в море, но и служил причиной гибели морских птиц и млекопитающих, включая редкие виды", – подсчитали в фонде.
Заповедники и мусоросжигательные заводы
С другой стороны, в уходящем году произошли и плохие для природы события. Так, поправки в закон об особо охраняемых природных территориях, принятые в июне, впервые с начала 1960-х годов ослабили режим охраны заповедников.
"Поправки позволят "вырезать" из заповедников участки под предлогом создания так называемых биосферных полигонов. На этих территориях будет возможно размещение капитальных сооружений и строительство инфраструктуры. Поправки впервые позволят уменьшать площадь заповедников, строить гостиницы и горнолыжные курорты на их территории, прокладывать дороги, а значит уничтожать наиболее ценные экосистемы и природные объекты", — отмечают защитники природы.
Кроме того, были заключены договоры аренды на ранее неприкосновенных землях Сочинского заказника с горнолыжным курортом "Роза Хутор". Это означает, что строительство на этих землях, которые являются единственным коридором для расселения переднеазиатских леопардов в другие регионы Кавказа, может начаться в любой момент, предупреждают защитники заповедников.
"Были озвучены планы по строительству мусоросжигательных заводов по всей России, при этом ничего не было сказано о планах по предварительной сортировке мусора. Последствия сжигания мусора в несортированном виде могут быть катастрофическими, а в первую очередь — это сильное загрязнение воздуха опасными для человека веществами – диоксинами, а также образование особо опасных отходов – токсичной золы", – отмечают в фонде.
Акция "360 минут": избавление берега Байкала от мусора
Эту акцию провела En+ Group при поддержке фонда Олега Дерипаски "Вольное Дело", а также национального фонда "Страна Заповедная".
Участники экомарафона "360 минут" суммарно сделали 360 миллионов шагов, преодолев расстояние, которого было бы достаточно, чтобы 4,5 раза обогнуть земной шар.
Среди необычных находок, которые были обнаружены на берегу, оказались стрела строительного крана, холодильник, кухонная плита, магнитофон и фарфоровые изоляторы для ЛЭП.
Некоторые находки волонтеры передали в музей, например, колокол, который когда-то использовался на железнодорожных вокзалах, и старинный угольный утюг.
Чтобы вывести собранный мусор, понадобилось 114 "КамАЗов".
Волонтеры также очистили от мусора берега 28 рек, связанных с Байкалом.
Участники ежегодной экологической акции по сбору мусора на берегу Байкала.
Участники ежегодной экологической акции по сбору мусора на берегу Байкала.
Леса и экоэкспертиза
Также WWF заботит снижение площадей леса для легальных рубок. Так, предприятия лесного сектора в уходящем году впервые в современной истории столкнулись с острым кризисом лесообеспечения — в освоенных лесах заготавливать уже нечего, а везти издалека — невыгодно. При этом предприятия все чаще обращаются к рубкам в защитных лесах через механизм санитарных рубок и рубок ухода, которые назначаются необоснованно и незаконно.
"Несмотря на многолетние усилия экологов, в этом году так и не был принят важнейший законопроект о совершенствовании государственной экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и закреплении в законодательстве стратегической экологической оценки", – сожалеют в WWF.
Как пояснили экологи, закон должен решить многочисленные проблемы, возникающие при планировании любой хозяйственной деятельности: прокладка дороги, добыча полезных ископаемых, строительство завода, электростанции, дамбы, крупного сельхозпредприятия, и тому подобное.
Удивительные леса
Национальный лесной парке Чжанцзяцзе в китайской провинции Хунань - 480 тысяч квадратных метров субтропических девственных лесов. В парке можно встретить такие редкие растения, как гингко, голубиное дерево, красное дерево. Здесь живут нацменьшинства Туцзя, Мяо и Бо, они говорят на своих языках и сохраняют свои традиции и ритуалы.
На западе Польши находится таинственный "Кривой лес", посаженный в 1930 году. Деревья здесь растут с изгибом в 90 градусов у основания стволов. В "Кривой лес" можно въезжать только по особым пропускам. Те, кто посетил необычный лес, утверждают, что в нем не слышно пения птиц и стрекотания кузнечиков.
Редвуд - национальный парк в штате Калифорния. Парк покрыт древними лесами секвойи. Эти деревья являются одной из самых высоких и массивных пород деревьев на Земле. Кроме лесов красного дерева, парки сохраняют коренные флору и фауну, пастбища прерий, культурные ресурсы, части рек и ручьев, а также 60 километров нетронутой береговой линии.
Северный Сентинельский остров - один из Андаманских островов в Бенгальском заливе. Остров почти полностью покрыт вековыми деревьями. Здесь живут около 400 аборигенов-сентинельцев, которые отвергают любые контакты внешним миром.
"Равнина зеленых деревьев" Аокигахара - лес у подножья горы Фудзи на японском острове Хонсю. Густота леса и низина обеспечивают здесь "оглушающую" тишину. Аокигахара является своего рода печальной достопримечательностью Японии. Это место называют Лесом самоубийц. Ежегодно здесь находят от 70 до 100 тел. При входе в лес установлен плакат: "Ваша жизнь является бесценным даром от ваших родителей. Подумайте о них и о вашей семье". В местных магазинчиках не продаются средства (таблетки, веревки), которые могли бы быть использованы для сведения счетов с жизнью.
Шварцвальд - горный массив в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, покрытый густым хвойным или буковым лесом. Для жителей Шварцвальда характерны самобытные традиционные наряды, особая местная архитектура и кухня. Именно здесь происходит действие сказки "Холодное сердце" немецкого писателя Вильгельма Гауфа.
Беловежская пуща - крупный остаток реликтового первобытного равнинного леса, который в доисторические времена произрастал на территории Европы. Постепенно он был вырублен, но в относительно нетронутом состоянии в виде крупного массива сохранился только в Беловежском регионе на территории современной Белоруссии и Польши.
Тропический лес Дейнтри - национальный парк на самом севере Квинсленда, Австралия. Он существовал непрерывно более 110 миллионов лет и, возможно, является самым древним, существующим до сего времени тропическим лесом.
Бамбуковый лес Сагано - одна из самых удивительных природных достопримечательностей Японии. Большую популярность место приобрело не только благодаря своей необычайной красоте, но и особенному звуку, возникающему в результате контакта ветра со стройными бамбуковыми стеблями. Умиротворяющий звук, окутывающий ощущением гармонии, и есть главный символ бамбуковой рощи Сагано.
Лесной заповедник Монтеверде Клауд - одно из самых популярных мест посещения в Коста-Рике. Облачный лес, а именно так переводится его название, находится на высоте более 1000 м над уровнем моря. Заповедник все время наполнен влажной дымкой. Эта климатическая особенность и послужила основой зарождения здесь многоуровневого местного леса. Начиная с земли, где растут удивительные растения и цветы, растительная жизнь стремится вверх, к солнцу, создавая на стволах деревьев колонии мха, грибов и лиан.