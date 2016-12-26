WWF подвел экологические итоги 2016 года: хорошего было больше, чем плохого

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Накануне Года экологии, которым объявлен 2017 год, Всемирный фонд дикой природы (WWF) России выделил как положительные, так и отрицательные главные события уходящего года, которые, однако, будут иметь наиболее значимые последствия для природы России. Оказалось, что хорошего случилось больше, чем плохого: на семь плюсов имеются пять минусов.

Нефть, заповедники, климат



Первым хорошим событием года экологи считают введение моратория на добычу нефти на новых участках арктического шельфа.

"Правительство России впервые в истории ввело временный мораторий на выдачу компаниям новых лицензий на освоение нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе. Год назад более 80 тысяч единомышленников WWF подписали обращение с требованием на 10 лет заморозить разработку новых месторождений в полярных районах", – отмечают в фонде.

Также при участии WWF России в России и Киргизии создано более 1,1 миллиона гектаров новых заповедных территорий. Таким образом, площадь особо охраняемых природных территорий составляет 11,4% территории России, при этом более половины федеральных ООПТ (особо охраняемых природных территорий) были созданы при участии WWF.

"В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось подписание Парижского климатического соглашения, принятого еще в декабре 2015 года. Подписание соглашения для развитых стран означает, что они намерены усиливать действия, направленные на срочную помощь самым бедным и уязвимым с точки зрения изменения климата странам", – отмечают экологи.

Россия также подписала договор, однако, пока его не ратифицировала. С другой стороны, Россия приняла национальный план действий, который, по сути дела, включает все обязательства страны по Парижскому соглашению.

Леопарды, зубры, рыба



Как напоминает WWF, в июле впервые в мире в дикую природу были выпущены три леопарда, выращенных в центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Это стало кульминацией большого и долгосрочного проекта по восстановлению популяции этой дикой кошки. До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950 годам его численность резко сократилась, во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека. Основоположниками новой популяции леопарда на Кавказе станут Виктория, Ахун и Килли.

Также увеличились популяции редких животных – дальневосточного леопарда, серых китов и зубров. Так, к началу 2016 года в фотоловушки в национальном парке "Земля леопарда" "попалось" рекордное количество котят – сразу 16, что почти втрое больше, чем в 2014 году.

"Кроме того, на Кавказе увеличилась популяция зубров и превысила 100 особей. Также, благодаря совместным мерам по снижению воздействия нефтегазовых шельфовых проектов на морских млекопитающих, за последние 12 лет в 1,5 раза выросла и численность самой малочисленной (охотско-корейской) популяции серых китов", – отмечают в WWF.

Другим хорошим событием стал рост объемов российского вылова трески и пикши в Баренцевом море, сертифицированного по экологическим стандартам Морского попечительского совета (MSC), он достиг 90%. MSC – это система добровольной экологической сертификации морского рыболовства, которая гарантирует покупателю, что данная продукция выловлена и переработана в полном соответствии с экологическими стандартами.

"С 1 января 2016 года начал действовать запрет дрифтерного лова (плавучими сетями), что привело к увеличению подходов лососей на нерестилища. К концу года на Камчатке выловили более 54 тысяч тонн нерки, что на 10 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Дрифтерный лов не только негативно отражался на прибрежном рыболовстве, сокращая вылов лососей за счет добычи мигрирующих рыб в море, но и служил причиной гибели морских птиц и млекопитающих, включая редкие виды", – подсчитали в фонде.

Заповедники и мусоросжигательные заводы

С другой стороны, в уходящем году произошли и плохие для природы события. Так, поправки в закон об особо охраняемых природных территориях, принятые в июне, впервые с начала 1960-х годов ослабили режим охраны заповедников.

"Поправки позволят "вырезать" из заповедников участки под предлогом создания так называемых биосферных полигонов. На этих территориях будет возможно размещение капитальных сооружений и строительство инфраструктуры. Поправки впервые позволят уменьшать площадь заповедников, строить гостиницы и горнолыжные курорты на их территории, прокладывать дороги, а значит уничтожать наиболее ценные экосистемы и природные объекты", — отмечают защитники природы.

Кроме того, были заключены договоры аренды на ранее неприкосновенных землях Сочинского заказника с горнолыжным курортом "Роза Хутор". Это означает, что строительство на этих землях, которые являются единственным коридором для расселения переднеазиатских леопардов в другие регионы Кавказа, может начаться в любой момент, предупреждают защитники заповедников.

"Были озвучены планы по строительству мусоросжигательных заводов по всей России, при этом ничего не было сказано о планах по предварительной сортировке мусора. Последствия сжигания мусора в несортированном виде могут быть катастрофическими, а в первую очередь — это сильное загрязнение воздуха опасными для человека веществами – диоксинами, а также образование особо опасных отходов – токсичной золы", – отмечают в фонде.

Леса и экоэкспертиза



Также WWF заботит снижение площадей леса для легальных рубок. Так, предприятия лесного сектора в уходящем году впервые в современной истории столкнулись с острым кризисом лесообеспечения — в освоенных лесах заготавливать уже нечего, а везти издалека — невыгодно. При этом предприятия все чаще обращаются к рубкам в защитных лесах через механизм санитарных рубок и рубок ухода, которые назначаются необоснованно и незаконно.

"Несмотря на многолетние усилия экологов, в этом году так и не был принят важнейший законопроект о совершенствовании государственной экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и закреплении в законодательстве стратегической экологической оценки", – сожалеют в WWF.

Как пояснили экологи, закон должен решить многочисленные проблемы, возникающие при планировании любой хозяйственной деятельности: прокладка дороги, добыча полезных ископаемых, строительство завода, электростанции, дамбы, крупного сельхозпредприятия, и тому подобное.