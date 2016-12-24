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Коллектор не звонит дважды: с нового года должники переведут дыхание

11:2124.12.2016
(обновлено: 11:27 24.12.2016)
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Девушка разрезает пластиковую карту. Архивное фото
© Fotolia/ Bacho Foto

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости/Прайм. Кредиторам и коллекторским агентствам и с нового года станет сложнее напоминать гражданам о том, что долг платежом красен. С 1 января 2017 года вступает в полную силу закон о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Правовая база, создававшаяся около десятилетия, была в спешном порядке доработана к концу 2016 года, чтобы навести порядок на рынке взыскания долгов, который в последние годы то и дело содрогался от скандалов.

С одной стороны, заимодавцы и взыскатели получили закон, благодаря которому они смогут возвращать долги в правовом поле, а также регулятора, функции которого будет исполнять Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

С другой стороны, лицо кредитора, которое, как известно, всегда неприятно, должники будут видеть реже: закон ограничивает частоту и способы взаимодействия коллекторов с гражданами.

Разрешите представиться

Работа коллектора
© Fotolia/ JackF
Новый год не избавит должников от коллекторов
Ситуация, когда нерадивого заемщика атакуют звонками неизвестные представители заимодавца, с принятием закона должна в корне измениться. С нового года взыскатели будут обязаны сообщать должнику наименование кредитора или коллекторского агентства, с которым он взаимодействует, а занимающийся взысканием сотрудник будет вынужден сообщить свою фамилию, имя и отчество.

Кроме того, взыскатель обязан оставить свой почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона. Должник получит информацию о договоре или иных документах, подтверждающих полномочия взыскателя, сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения, а также реквизиты банковского счета для внесения платежа.

Закон запрещает коллекторам скрывать номер телефона, а также адрес электронной почты, с которой он пишет должнику.

Кредиторы по-прежнему смогут самостоятельно взыскивать долг, пользоваться услугами коллекторских агентств или продавать долг гражданина. Законодатель также сохранил практически все традиционные способы напоминания заемщику о взятых на себя обязательствах: по телефону, при помощи текстовых сообщений или личной встречи.

Облик взыскателей при этом сменится. Во-первых, закон прямо запрещает привлекать одновременно двух и более сотрудников для общения с должником. Во-вторых, коллекторские агентства не смогут нанимать на работу людей с неснятой или непогашенной судимостью за преступления против личности, экономические преступления, преступления против власти и общественной безопасности.

Вздохнуть с облегчением могут должники, признанные банкротами, ограниченные в дееспособности люди, инвалиды первой группы, оказавшиеся на стационарном лечении граждане, а также несовершеннолетние, кроме эмансипированных. Закон запрещает контактировать с ними.

Звонки по ночам тоже должны уйти в прошлое: законом запрещено общение с должником в рабочие дни в период с 22 до 8 часов, а в выходные и нерабочие праздничные дни — в период с 20 до 9 часов.

Личные встречи разрешены лишь один раз в неделю. Телефонные разговоры разрешены не более одного раза в сутки, двух раз в неделю, восьми раз в месяц. Остальные способы общения ограничены двумя сообщениями в сутки, четырьмя в неделю и шестнадцатью в месяц.

Главное ограничение связано с тем, что должник сможет полностью отказаться от взаимодействия с коллекторами через четыре месяца со дня возникновения просрочки. Для этого он должен направить кредитору или коллекторскому агентству заявление об отказе от взаимодействия, но не раньше указанного срока.

Табу на давление

Работа коллекторского агентства. Архивное фото
© Fotolia/ JackF
Коллекторы не верят в эффективность упрощенного порядка взыскания долгов
Закон также содержит ряд пунктов, которые и раньше считались правонарушением. Например, документ запрещает взыскателям применять к должникам физическую силу или угрожать ее применением, а также портить имущество.

Однако есть и ряд новелл. Коллектором запрещено применять методы, "опасные для жизни и здоровья людей", оказывать "психологическое давление", использовать выражения или совершать действия, "унижающие честь и достоинство" должника или третьих лиц. Законодатель при этом не уточняет, что, например, следует считать психологическим давлением.

Введение должника в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником и сроков исполнения обязательства также под запретом.

Не допускается обманывать граждан, уверяя их, что вопрос о возврате долга передан в суд, пугать ложными сообщениями о последствиях неисполнения обязательств, а также о возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования.

Кроме того, коллекторам запрещено притворяться органами государственной власти или органами местного самоуправления.

Общение коллекторов с третьими лицами, например, с семьей должника, родственниками и соседями возможно лишь при условии, что должник дал письменное согласие на такое общение, а сами третьи лица не возражают против бесед с взыскателями.

Гражданин может также нанять адвоката, который будет общаться с коллекторами вместо него. Соответствующее заявление должно быть направлено взыскателю заказным письмом с уведомлением о вручении, через нотариуса или путем вручения заявления под расписку.

Сведения о самом должнике тоже защищены. Если гражданин не дал соответствующее письменное согласие, то кредитор или коллекторское агентство не вправе сообщать третьим лицам информацию о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, а также любые другие персональные данные.

В частности, запрещено раскрывать информации о должнике на стенах подъезда или в интернете. Исключены случаи, когда кредитор или коллектор сообщает о долге работодателю заемщика.

Правила взаимодействия, обозначенные в законе, распространяются не только на общение коллекторов с самим должником, но и на гражданина, который предоставил поручительство по проблемному кредиту.

Коллекторы понесут ответственность

Федеральная служба судебных приставов России
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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ФССП: число коллекторских агентств в 2017 году сократится в 50 раз
Взыскатели, нарушающие определенный законом порядок взаимодействия с должниками, рискуют быть исключенными из государственного реестра, ведение которого возложено на ФССП. Вступить заново в реестр можно будет не ранее, чем через три года, а создать новое юридическое лицо для этих целей тоже будет не просто.

Процедура выступления в госреестр помимо прочего несет определенные затраты: взыскатель должен иметь чистые активы в размере не менее 10 миллионов рублей, а также заключить договор обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику со страховой суммой не менее 10 миллионов рублей в год.

Исключить коллекторское агентство из реестра могут за однократное грубое нарушение требований профильного закона с нанесением вреда жизни, здоровью или имуществу должника, а также за неоднократное неисполнение предписаний, выданных агентству уполномоченным органом.

Кроме того, закон прямо указывает, что кредитор или коллекторское агентство "обязаны возместить убытки и компенсировать моральный вред, причиненные их неправомерными действиями должнику и иным лицам".

Рынок расходится в оценках последствий закона

Сотрудники ФССП. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Кузнецов
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Приставы будут проверять коллекторов только по заявлениям о нарушениях
Возможность отказаться от общения с коллекторами через четыре месяца с момента просрочки рынок взыскания оценивает по-разному.

Директор "ЦЗ Инвест" Владислав Лысенко отметил, что и сейчас более 80% должников, которых банки передали взыскателями, не вступают в контакт. Например, они сменили контакты, не отвечают на телефонные звонки, уклоняются от общения другими способами.

"Конечно, этот показатель зависит от возраста и качества долгового портфеля, но в целом коллекторы и до этого часто работали с просроченной задолженностью, которую можно было назвать безнадежной. Так что отказы от общения не сильно повлияет на рынок, как не повлияли до этого мобильные приложения типа "антиколлектор". Большинство заемщиков и сейчас имеют массу возможностей уклониться от контакта", — считает Лысенко.

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин полагает, что пока трудно спрогнозировать объем отказов. По его словам, часть экспертов считает, что контактность должников уже и сейчас находится практически на минимуме.

"Другие участники рынка настроены менее оптимистично: ограничения по количеству звонков вместе с возможностью отказа от общения могут, по их мнению, привести к падению эффективности взыскания на 20%", — рассказал Воронин.

Лысенко из "ЦЗ Инвест" полагает, что если раньше просрочка в среднем передавалась в суд со срока более 180 дней, то сейчас она начнет передаваться гораздо раньше — от 120 дней.

Воронин также согласен с тем, что нагрузка на суды существенно возрастет.

"Новый закон существенно увеличит нагрузку на судебную систему, так как он стимулирует кредиторов и коллекторов передавать дела в суд быстрее и в больших объемах. По предварительным оценкам, объемы судебного взыскания могут увеличиться в 1,5-2 раза", — считает Воронин.

 

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