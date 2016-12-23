Большинство россиян ждут, что новый год будет лучше 2016-ого, показал опрос

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Более половины россиян — 53% — надеются, что новый 2017 год будет для них лучше, чем уходящий год, 7% респондентов в этом уверены, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Каждый пятый (20%) считает, что новый год будет для него не хуже уходящего, а 18% полагают, что в новом году вряд ли что-нибудь изменится. Около 4% респондентов настроены пессимистично и считают, что наступающий год будет для них хуже.

Большинство россиян (60%) ожидают в новом году громких коррупционных скандалов и отставок министров, в возможность отставки правительства в 2017 году верят 16%, госпереворота — 9%, массовых волнений и протестов населения – 21%.

Согласно опросу, 27% россиян считают, что в будущем году возможны крупные техногенные катастрофы, 26% ожидают массовые эпидемии, 21% — вооруженный конфликт с какой-то из соседних стран, 10% — войны с США/НАТО, 22% — обострение ситуации на Северном Кавказе, 17% — массовые столкновения на национальной почве.

Опрос проведен 9–12 декабря по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.