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Итоги и ожидания

Цветные металлурги в поиске рецепта от всех болезней

Тема:
Главное за 23 декабря 2016 года (11)
10:2723.12.2016
(обновлено: 17:58 23.12.2016)
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Объединенная компания РУСАЛ. Архивное фото
© РИА Новости. Николай Рютин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Производители цветных металлов провожают очередной непростой год, хотя в целом ситуация выглядела не столь пессимистично, как ранее: "анамнез" пополнился возобновлением роста цен на фоне оживления сырьевых рынков. Но характерные симптомы предыдущих лет остались. Недотягивающий потребительский спрос и перепроизводство ослабляют рыночную конъюнктуру, что, вероятно, плохо отразится на самочувствии отрасли и в следующем году.

Здание Федеральной службы государственной статистики. Архивное фото
© Фото: Федеральная служба государственной статистики
Цены промпроизводителей в России в октябре выросли на 0,3% к сентябрю
Котировки цветных металлов в течение 2016 года традиционно реагировали на мировые тенденции сырьевого сектора, который демонстрировал некоторое восстановление, отчасти за счет корректировки прежних негативных трендов. Также положительная динамика была обусловлена стабильным, хоть и затормозившимся, ростом экономики Китая и снижением активности металлургов этой страны. На этом фоне цветные металлы в основном дорожали на протяжении года.

Вместе с тем на мировом рынке в уходящем году по ряду металлов оставался либо избыток и по товарным запасам, и по производству, либо наблюдался незначительный дефицит. Основные потребители цветмета – строители, энергетики, автопром и машиностроение — все еще не вышли на должный уровень покупательской активности, хотя баланс спроса и предложения все же постепенно улучшался.

Перспективы отрасли на 2017 год эксперты и компании-производители оценивают с поправкой на множество факторов. В целом предполагается, что благоприятные изменения могут закрепиться: продолжится плавный рост спроса и стоимости металлов, формирование дефицита. Надежды связаны с экономической политикой избранного президента США Дональда Трампа и возможным выбытием китайских и нерентабельных мощностей. Впрочем, фундаментальных причин для кардинальных улучшений в отрасли ее участники пока не видят.

Алюминий пошел на поправку

Сотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Страховой рынок в России в 2016 году: рост сборов и сокращение игроков
Промышленная политика Китая сильно влияет на мировой рынок, а 2016 год стал первым в истории алюминиевой промышленности страны, в течение которого рост объемов производства замедлился – в среднем до 1-2% в течение года). При этом себестоимость производства в Китае находится под давлением возросших цен на уголь, электроэнергию и глинозем.

"Выпуск алюминия в мире на фоне растущего дефицита металла увеличивается сейчас более медленными темпами в связи с ростом издержек. При текущем показателе общей цены на алюминий порядка 5% мирового производства (без учета Китая) являются убыточными, а 30% работают на низком уровне рентабельности", — отмечает ОК "Русал". При этом ожидается, что спрос на алюминий в мире в 2016 году вырастет на 5,5% — до 59,5 миллиона тонн.

Стоимость алюминия в течение года уверенно поднималась. Уровень мировых резервов "крылатого" металла достиг многолетних минимумов, в частности, запасы на Лондонской бирже металлов (LME) в декабре составили порядка 2,1 миллиона тонн. Тем не менее, среднегодовая цена оказалась ниже прошлогодней. Тогда как, например, уровни цен олова, цинка, свинца, благодаря снижению мирового производства этих металлов, выросли относительно 2015 года.

В первом квартале средняя цена алюминия на LME составила 1515 долларов за тонну, по итогам третьего квартала средневзвешенная спотовая цена на LME была на отметке 1621 доллар, средняя цена реализации — 1754 доллара. В декабре котировки составляли порядка 1720 долларов, товарные премии продолжили рост.

"Русал" считает, что как минимум в первом квартале 2017 года стоимость тонны алюминия не опустится ниже 1700 долларов. Компания не ждет резкого падения цен в ближайшие годы, надеется, что спрос продолжит расти.

Никель, медь, ремиссия

Работа биржи. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Итоги года: рынок российских акций пережил "черных лебедей"
В течение 2016 года котировки никеля и меди росли с переменным успехом. Индикативная цена никеля на LME увеличилась с февральских минимумов до 10,9-11,6 тысячи долларов за тонну в декабре, меди — до 5,5-5,9 тысячи после рекордного скачка по итогам выборов в США. Впрочем, среднегодовые цены все равно не дотянули до прошлогодних, в частности, из-за замедлившегося роста спроса со стороны Китая.

В настоящее время потребление никеля в мире превышает производство. Однако биржевые и внебиржевые запасы достаточно значительны. Они мешают дефициту проявиться на должном уровне и, тем самым, нехватки металла пока не наблюдается. Подобное состояние рынка, скорее всего, сохранится и в 2017 году.

"В 2016 году достаточно долго цены на наши основные металлы были на несправедливо низкой отметке цены. Падение началось в начале года, достигло дна, затем цены немного восстановились. Сейчас мы перешли к более приемлемому уровню, но все равно не очень высокому. Платина сильно недооценена. Приличная часть производственных мощностей по никелю в мире все еще убыточна. А товарные запасы говорят о том, что производство могло бы еще сократиться", — комментируют в "Норникеле".

В компании отмечают, что цены в 2017 году будут зависеть от многих факторов. Это и возможный рост производства в Индонезии, которая теперь выпускает NPI (никелевый чугун) и ставит довольно амбициозные планы, и ситуация на Филиппинах с закрытием шахт. ГМК полагает, что производство в этой стране должно сократиться, но пока неизвестно, на сколько.

"В целом по балансу 2017 год будет лучше, чем 2016, а цены — близко к текущему уровню и выше. Но так как запасы все еще велики, это мешает вернуться к цене с балансом текущего спроса и предложения. Запасы будут давить, если не на рынок, то на мнение его участников", — считают в "Норникеле".

Диагностика в России

Рабочий металлургического комбината. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Итоги года и перспективы российской металлургической отрасли
Отечественные предприятия цветной металлургии в основном экспортируют продукцию. Ориентируясь на валютную выручку, они получают плюсы от девальвации рубля. Однако в 2016 году этот фактор почти утратил свое значение, так как курс валют почти не изменился, а вот рост рублевых затрат продолжился. Финансовые результаты российских предприятий в течение года в основном были не столь впечатляющими.

В перспективе компании не ожидают быстрых темпов восстановления спроса и цен, продолжают программы повышения операционной эффективности. Они по-прежнему не намерены заметно наращивать производство и инвестиции, выбирая консервативный подход к развитию своего бизнеса.

"Русал" в 2016 году хочет сохранить выпуск алюминия на уровне 3,6 миллиона тонн, реализовав на российском рынке 800 тысяч тонн (рост на 5%). Компания считает приоритетным рынок России и стран СНГ, — в следующем году продажи здесь могут составить уже 900 тысяч тонн. "Русал" намерен увеличить долю поставок на внутренний рынок в структуре продаж до 25% с 20%, в будущем — до 50%. При этом не исключает, что в случае существенного ухудшения ситуации может вернуться к вопросу о консервации 200 тысяч тонн действующих мощностей.

"Норникель" подтверждает прогноз производства меди из собственного сырья на 2016 год на уровне 342-352 тысячи тонн, палладия — 2,296-2,392 миллиона унций, платины — 542-586 тысяч унций, никеля — 195-200 тысяч тонн. Все показатели ниже прошлогодних в связи с реконфигурацией мощностей. Но в целом политика ГМК не предполагает существенного роста производства в ближайшие годы и увеличения продаж.

На отечественном рынке на долю "Норникеля" приходится около 96% всего производимого в стране никеля, 55% меди, более 90% металлов платиновой группы (МПГ). Компания нацелена на повышение роли меди и МПГ в своем портфеле.

Диагноз небезнадежный

Самолет. Архивное фото
© Flickr/ Dmitry Terekhov
"Взлеты и посадки": итоги уходящего года для российской авиаотрасли
В следующем году динамика цен на цветные металлы будет зависеть от ряда факторов, в частности, от экономической политики США при новом президенте, отмечает аналитик "РИА Рейтинг" Андрей Куц. "Если он (Трамп – ред.) действительно начнет отстраивать инфраструктуру США, то цены имеют хороший шанс для роста. Тот спекулятивный всплеск цен меди и цинка, который наблюдался после выборов, свидетельствует, что металлы психологически готовы дорожать", — говорит эксперт.

Другим фактором может стать решимость китайского правительства в борьбе за экологию. Закрытие угольных шахт и металлургических заводов уже привело к повышению цен угля, стали, других металлов внутри страны. При этом рост производства сырьевых товаров в КНР замедлился, в некоторых случаях снизился. Если активная деятельность Китая в этом направлении сохранится, то цены на сырье, в том числе и на цветные металлы, продолжат рост.

Негативным фактором остается политика ФРС США. Ожидаемое повышение процентных ставок приведет к укреплению доллара. "Кроме того, в соглашении ОПЕК довольно много условностей, поэтому в какой-то момент участники рынка могут разочароваться. Тогда нефть снова подешевеет, а вслед — и все остальное сырье", — считает Куц.

Агентство Fitch полагает, что в 2017 году рынок алюминия может столкнуться с дефицитом, однако препятствием выступает возможный запуск дополнительных производственных мощностей в Китае. Позиции никеля эксперты оценивают положительно: спрос снова должен немного превысить предложение, но опасения вызывают возобновление экспорта никелевой руды из Индонезии и неопределенность с количеством рудников, которые закроют Филиппины по итогам экологического аудита. Рынок меди может остаться профицитным, хотя потребление вне Китая растет.

В долгосрочной перспективе мировой спад инвестиций в развитие цветной металлургии, который происходит в последние годы, должен повлиять на размеры глобального производства, что вкупе с ростом потребления будет способствовать поддержанию цен на продукцию отрасли, полагают игроки рынка.

Итоги года 2016
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