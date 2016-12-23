Минус 10 лет: объем продаж лекарств в России сокращается на фоне роста цен

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Уходящий год на фармацевтическом рынке России ознаменовался сразу несколькими событиями: угроза потери ряда лекарств из-за длительных проверок Минпромторгом зарубежных заводов, проблема с производством дешевых препаратов из списка жизненно важных и рост цен на всю линейку медикаментов.

Продажи лекарств в упаковках в РФ по-прежнему сокращаются и по итогам 2016 года достигнут значений 2006-2007 годов, заявило большинство экспертов, опрошенных РИА Новости. По данным аналитического агентства DNS Group, продажи лекарств в физическом объеме в эти годы составили 5,209 и 5,177 миллиарда упаковок соответственно.

"Рынок рос в 2016 году, но весь его рост был только за счет роста цен на лекарственные препараты. В упаковках рынок сокращается. Причем он сокращается третий год подряд и уже упал до уровня 2006 года. Мы возвращаемся в прошлое десятилетие", — согласен заместитель гендиректора фармкомпании Stada CIS Иван Глушков.

"Беспокоит то, что рынок не растет в упаковках. При этом в последние месяцы на рынке наметились позитивные сдвиги в сторону увеличения потребления. Но пока рано говорить о том, что это устоявшийся тренд", — считает глава компании "Акрихин" Денис Четвериков.

Хрупкая стабилизация

При всех трудностях российского фармрынка директор "IMS Health Россия и СНГ" Николай Демидов отмечает, что продажи рецептурных и безрецептурных препаратов прекратили падать, а некоторые позиции начали расти.

"В кризис просели продажи препаратов, которые отпускаются без рецепта. С конца первого квартала мы отметили, что темпы роста этой категории выросли в два раза", — сказал Демидов.

"Вместе с этим, темпы роста рецептурного рынка поднялись с конца первого квартала. А в третьем квартале обе категории показали значительный рост, выше 12%", — добавил он.

По его словам, пока это похоже на краткосрочный эффект, который связан с хрупкой стабилизацией в экономике. "Это объясняется стабильным курсом валюты. Соответственно, импортные медикаменты, в первую очередь, не растут теми темпами, которыми они росли в прошлом году. Плюс потребление сместилось в сторону более дешевых препаратов", — отметил Демидов.

По его словам, за последние два года в РФ большинство покупателей перешло на более дешевые препараты. При этом рынок падает в госпитальном сегменте, где государство закупает лекарства у компаний на аукционах.

Жизненно важные лекарства

Проблема производства некоторых дешевых жизненно важных лекарств (ЖНВЛП) не нашла решения в уходящем году. Государство регулирует цены на такие препараты, поэтому производили не могут поднять их. Некоторые жизненно важные лекарства были зарегистрированы давно и сейчас себестоимость их выше конечной отпускной цены — в итоге некоторые препараты уходят с рынка.

В середине 2016 года вице-премьер Аркадий Дворкович поручил профильным ведомствам проработать предложения, чтобы не допустить прекращения производства дешевых ЖНВЛП.

В начале октября в СМИ появилась информация, что правительство намерено отказаться от регулирования цен на российские дешевые лекарства из перечня ЖНВЛП. Но эта информация так и не подтвердилась.

Позже президент РФ Владимир Путин по итогам "прямой линии" общения с населением поручил правительству принять решение для купирования проблемы.

Замглавы Минпромторга Сергей Цыб говорил, что рассматриваются разные варианты поддержки производства таких лекарств, включая субсидии. Но в ноябре министр здравоохранения Вероника Скворцова сказала, что производители не поддержали идею субсидий. Также она отметила, что Минздрав вместе с ФАС предлагал индексацию цен на дешевые ЖНВЛП.

"В 2015 году 140 препаратов перестали производить. Разумеется, будут вымываться с рынка и другие дешевые ЖНВЛП, но это не случится за один миг. На это нужны годы. В первую очередь уходить будут препараты, фармсубстанция которых подорожала", — предупреждает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Конец спора из-за проверок

В начале года Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM) подняла тревогу из-за инспекций зарубежных производственных площадок, которые проводит Минпромторг.

AIPM утверждала, что у министерства недостаточно инспекторов, что в итоге затянет проверки зарубежных заводов.

Ассоциация отмечала, что из-за этого некоторые лекарства могли исчезнуть с российского рынка. Ведомство, в свою очередь, отвечало, что инспекторов достаточно и по итогам года планирует провести 180 проверок.

Стандарт GMP (Good Manufacturing Practice — надлежащая производственная практика) включает показатели, которым должны соответствовать фармпредприятия. Это практика давно распространена в мире.

В России предприятия должны с 2014 года соответствовать этому стандарту. До 2016 года зарубежные компании, которые импортируют готовые лекарства, могли для регистрации своих препаратов предъявлять иностранный сертификат GMP.

Но с этого года зарубежные фармзаводы должны получать российский сертификат на соответствие GMP, который выдает Минпромторг. По словам некоторых экспертов, это был логичный ответ на то, что российский сертификат GMP не признается некоторыми странами.

Конец спора закончился в ноябре. Минпромторг предложил внести поправки в закон "Об обращении лекарственных средств". Согласно поправкам, иностранные производители, которые не получили российский сертификат GMP, смогут подавать заявления на регистрацию препаратов без этого документа. Однако у заявителя должно быть на руках решение Минпромторга о проведении инспектирования.

Трехступенчатый госзаказ



В апреле замглавы Минпромторга Цыб сообщил, что ведомство разрабатывает трехступенчатую модель преференций для фармацевтических компаний в госзакупках.

Планируется, что этот механизм будет работать следующим образом: закупая лекарства, государство в первую очередь рассматривает заявки от компаний, у которых есть полный цикл производства лекарств в РФ. Если таких компаний нет, то рассматриваются заявки от производителей готовых лекарств. Импортеры рассматриваются в последнюю очередь.

Трехступенчатая модель получила много критики в свой адрес. В частности, механизм раскритиковали Открытое правительство, AIPM, Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП).

Открытое правительство утверждало, что преимущества получат те компании, которые уже имеют вертикально интегрированное производство. В результате фармсубстанцию будут предлагать лишь один-два поставщика, что приведет к монополизации рынка и росту цен на лекарства.

Активно за трехступенчатую систему выступает глава российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов. По его словам, конкурентную фармацевтическую отрасль невозможно создать без производства фармацевтических субстанций. А трехступенчатая модель преференций, по его мнению, поможет развивать это направление в РФ.

Дискуссия по этому вопросу среди участников рынка еще продолжается, принятие окончательной модели системы – вопрос будущего года.

Лекарства в сети



Продажи лекарств через интернет в России запрещены с 2015 года. Однако в этом году Минздрав разработал и внес в правительство законопроект, который будет регулировать продажу лекарств через сеть. Согласно проекту, дистанционная торговля разрешается только аптекам и ветеринарным аптечным организациям, контроль над ними будет осуществлять Росздравнадзор.

Законопроект может быть принят в первом квартале 2017 года, говорил в ноябре замдиректора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Владимир Емельянов.

Законопроект не несет ничего нового, а только уточняет существующее нормы, считает директор консалтинговой компании Aston Group Игорь Петрушин. По его словам, сейчас у многих аптек для клиентов существует услуга предзаказа лекарств с последующим самовывозом. Но пока не понятно, как будет регулироваться курьерская доставка, отмечает эксперт.