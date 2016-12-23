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Звездный беби-бум: знаменитости, ставшие родителями в 2016 году

10:1023.12.2016
(обновлено: 11:41 23.12.2016)
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Челси Тайлер, Миа Тайлер, Стивен Тайлер, Лив Тайлер и Тадж-Талларико во время тура Steven Tyler. Out On a Limb в Нью-Йорке, США. 2 мая 2016
Актер Максим Виторган и его супруга телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма Дуэлянт в Москве
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на выставке Charles James: Beyond Fashion в Институте костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке, США
Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис на премьере фильма Моя девушка – монстр на Международном кинофестивале в Торонто, Канада
Актеры Российского академического Молодежного театра супруги Нелли Уварова и Александр Гришин с дочерью Ией перед сбором труппы
Эштон Катчер и Мила Кунис делают селфи перед игрой между Чикаго Кабс и Лос-Анджелес Доджерс во время NLCS в Лос-Анджелесе, США
Ники Хилтон и Джеймс Ротшильд на открытии приюта для животных Pet Me в Нью-Йорке, США
Бехати Принслу и Адам Левин на 66-й Прайм-таймовой премии Эмми в Лос-Анджелесе, США
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьерндален на церемонии награждения после окончания смешанной эстафеты во время Гонки чемпионов 2015 в Тюмени
Меган Фокс и Брайан Остин Грин на 70-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз, США
Шона Робертсон и Эдвард Нортон на открытии бутика Cartier на Пятой Авеню в Нью-Йорке, США
Режиссер Анна Матисон и актер Сергей Безруков на 27-м Открытом российском кинофестивале Кинотавр в Сочи
Певица Алсу с супругом Яном Абрамовым в Известия Холл перед началом церемонии вручения премии Самые стильные в России по версии журнала HELLO!
Челси Тайлер, Миа Тайлер, Стивен Тайлер, Лив Тайлер и Тадж-Талларико во время тура Steven Tyler. Out On a Limb в Нью-Йорке, США. 2 мая 2016
© AP Photo/ Invision/Michael Zorn
8 июля актриса Лив Тайлер, дочь легендарного Стивена Тайлера, в третий раз стала мамой, родив своему возлюбленному спортивному агенту Дэйву Гарднеру дочь Лулу Роуз Гарднер.
На фото: Челси Тайлер, Миа Тайлер, Стивен Тайлер, Лив Тайлер и Тадж-Талларико.
Актер Максим Виторган и его супруга телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма Дуэлянт в Москве
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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18 ноября у известной телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана родился сын. 35-летняя Собчак стала матерью впервые, для 44-летнего Виторгана это уже третий ребенок.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на выставке Charles James: Beyond Fashion в Институте костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке, США
© AP Photo/ Invision/Charles Sykes
Осенью этого года известные голливудские актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс во второй раз стали родителями – у них родилась дочь. Их старшую дочь зовут Джеймс. Кстати, недавно журнал People назвал Рейнольдса самым сексуальным отцом 2016 года.
Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис на премьере фильма Моя девушка – монстр на Международном кинофестивале в Торонто, Канада
© AP Photo/ Invision/Evan Agostini
11 октября у 32-летней актрисы Оливии Уайлд и ее гражданского мужа 41-летнего актера Джейсона Судейкиса родилась дочь. Девочку назвали Дэйзи Джозефин. Напомним, что у звездной пары также есть двухлетний сын Отис.
Актеры Российского академического Молодежного театра супруги Нелли Уварова и Александр Гришин с дочерью Ией перед сбором труппы
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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В начала ноября звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова обрадовала супруга Александра Гришина рождением сына. Напомним, что у актерской четы уже есть пятилетняя дочь Ия.
Эштон Катчер и Мила Кунис делают селфи перед игрой между Чикаго Кабс и Лос-Анджелес Доджерс во время NLCS в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo/ David J. Phillip
30 ноября в голливудской семье Милы Кунис и Эштона Катчера родился сын, которого назвали Дмитрием. Это уже их второй ребенок – у звездной пары также есть двухлетняя дочь Уайатт.
Ники Хилтон и Джеймс Ротшильд на открытии приюта для животных Pet Me в Нью-Йорке, США
© AP Photo/ Invision/Andy Kropa
В начале июля модель и светская львица Ники Хилтон и наследник могущественной финансовой империи Джеймс Ротшильд стали родителями. У счастливых супругов родилась дочь, которую назвали Лили Грейс Виктория.
Бехати Принслу и Адам Левин на 66-й Прайм-таймовой премии Эмми в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo/ Invision/Jordan Strauss
21 сентября в семье солиста группы Maroon 5 Адама Левина и модели Victoria's Secret Бехати Принслу случилось прибавление – у них родилась дочь, которую назвали Дасти Роуз.
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьерндален на церемонии награждения после окончания смешанной эстафеты во время Гонки чемпионов 2015 в Тюмени
© РИА Новости. Владимир Сергеев
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1 октября у белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой и ее мужа знаменитого норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена родилась дочь. Ее назвали Ксенией. Счастливая мама и трехкратная олимпийская чемпионка уже вернулась к тренировкам после рождения ребенка.
Меган Фокс и Брайан Остин Грин на 70-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз, США
© AP Photo/ Invision/John Shearer
4 августа актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин в третий раз стали родителями. У них родился сын Джорни Ривер Грин. Незадолго до известия о беременности Меган в СМИ мелькали слухи о разводе супругов. Возможно, рождение ребенка сохранило их брак.
Шона Робертсон и Эдвард Нортон на открытии бутика Cartier на Пятой Авеню в Нью-Йорке, США
© AP Photo/ Invision/Greg Allen
В этом году 47-летний актер и режиссер Эдвард Нортон и его жена 41-летняя актриса Шона Робертсон во второй раз стали родителями. Напомним, что в 2012 году пара сыграла тайную свадьбу, а через год на свет появился их первый сын Атлас.
Режиссер Анна Матисон и актер Сергей Безруков на 27-м Открытом российском кинофестивале Кинотавр в Сочи
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В июле у актера Сергея Безрукова и его жены, режиссера Анны Матисон родилась дочь, которую назвали Марией. Напомним, что в марте этого года стало известно об их тайной свадьбе.
Певица Алсу с супругом Яном Абрамовым в Известия Холл перед началом церемонии вручения премии Самые стильные в России по версии журнала HELLO!
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Алсу родила своему мужу предпринимателю Яну Абрамову сына. Мальчика назвали Рафаэлем. Не так давно счастливые супруги отметили десятилетие своего брака. Это уже их третий ребенок. У них также есть две дочери – Сафина (2006) и Микелла (2009).
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Знаменитые пары, которые в этом году стали родителями, – в фотоленте Ria.ru.

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7 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • chernog-1963
    А что такое беби-бум? Как это будет звучать на Великом и могучем? Зачем нам этот словесный импортный мусор ?
    12:35
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Ergakov Vladimir в ответ пользователю chernog-1963(показатьскрыть)
    chernog-1963, согласен с вами. Однако... похоже, в "великом и могучем" нет пока такого яркого термина, который бы выразительно, - а главное! - столь лаконично характеризовал подобное явление. Ведь речь идёт о резком увеличении рождаемости. В данном случае - именно в семьях "звёзд" шоу-бизнеса.
    Русский язык, по-моему, испокон веков славился тем, что был способен к самосохранению и самоочищению. Какие-то иностранные слова он заимствовал, адаптировал, а какие-то с годами отметал, как ненужную шелуху. И только время может стать критерием данного процесса.
    Вы со мной не согласны? )))
    14:37
    23.12.2016
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