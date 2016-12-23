Звездный беби-бум: знаменитости, ставшие родителями в 2016 году

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В этом году 47-летний актер и режиссер Эдвард Нортон и его жена 41-летняя актриса Шона Робертсон во второй раз стали родителями. Напомним, что в 2012 году пара сыграла тайную свадьбу, а через год на свет появился их первый сын Атлас.