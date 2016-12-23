Звездный беби-бум: знаменитости, ставшие родителями в 2016 году

Знаменитые пары, которые в этом году стали родителями, – в фотоленте Ria.ru.
- А что такое беби-бум? Как это будет звучать на Великом и могучем? Зачем нам этот словесный импортный мусор ?12:3523.12.20164
- chernog-1963, согласен с вами. Однако... похоже, в "великом и могучем" нет пока такого яркого термина, который бы выразительно, - а главное! - столь лаконично характеризовал подобное явление. Ведь речь идёт о резком увеличении рождаемости. В данном случае - именно в семьях "звёзд" шоу-бизнеса.
Русский язык, по-моему, испокон веков славился тем, что был способен к самосохранению и самоочищению. Какие-то иностранные слова он заимствовал, адаптировал, а какие-то с годами отметал, как ненужную шелуху. И только время может стать критерием данного процесса.
Вы со мной не согласны? )))14:3723.12.20163
- Это для кого эти люди "звезды"?11:1823.12.20161
- А что такое беби-бум? Как это будет звучать на Великом и могучем? Зачем нам этот словесный импортный мусор ?12:3523.12.20164
- Природа, прходу, уже на дочери начала отдыхать, а нам тут унучку уже продюссируют. Кстати кто эта величина сам стив тайлер и его зять, околоспортивный жучок?13:0023.12.20160
- chernog-1963, согласен с вами. Однако... похоже, в "великом и могучем" нет пока такого яркого термина, который бы выразительно, - а главное! - столь лаконично характеризовал подобное явление. Ведь речь идёт о резком увеличении рождаемости. В данном случае - именно в семьях "звёзд" шоу-бизнеса.
Русский язык, по-моему, испокон веков славился тем, что был способен к самосохранению и самоочищению. Какие-то иностранные слова он заимствовал, адаптировал, а какие-то с годами отметал, как ненужную шелуху. И только время может стать критерием данного процесса.
Вы со мной не согласны? )))14:3723.12.20163
- А где Мик Джаггер? Али он не звезда уже?16:3823.12.20160
- "Звезды"??? "Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку". Посмотрите на экраны ТВ - сплошное славословие друг друга...18:3523.12.20160
- chernog-1963 в ответ пользователю Ergakov Vladimir(показатьскрыть)Ergakov Vladimir, полностью с Вами согласен, но давайте заменим словосочетание беби-бум на детский бум.21:3623.12.20160
- Ярослав Юмагулов в ответ пользователю Ergakov Vladimir(показатьскрыть)Ergakov Vladimir, Не согласен. Когда это русский язык славился тем, что был способен к самосохранению и очищению? На мой взгляд наоборот, за последние 3 века русский язык принял столько мусора, что ни о каком самоочищении говорить не стоит. Ни один язык в духовном понимании так не изменился, как русский(он всё больше и больше несёт лишь информативную составляющую). Наш язык всё сильнее пытаются искоренить, считаете иначе? Какие ваши доводы?22:5923.12.20160
- Ярослав Юмагулов в ответ пользователю chernog-1963(показатьскрыть)chernog-1963, А почему "импортный", а не заграничный или иностранный? Следите за своей речью, раз уж взялись защищать Великий и Могучий.23:0623.12.20160
- chernog-1963, что ж, Сударь, принимается!.. ))) Неплохой вариант. Теперь дело за малым, - чтобы и в русском языке этот термин прижился.23:1123.12.20160
- Ergakov Vladimir в ответ пользователю Ярослав Юмагулов(показатьскрыть)Ярослав Юмагулов, ой, что вы? Не хочется оффтопить, но если вкратце, то русский язык и самоочищается, и пополняется. А мусор из него постепенно уходит. Знаете, как приятно бывает, когда в первопрестольную друзья приезжают, и них выскользнет позабытое словечко из русского лексикона. А различия между, казалось бы, одинаковыми понятиями между Питером и Москвой? Булка и батон, подъезд и парадное, тротуар и поребрик... А это чисто сибирское "полста" вместо "50"? Ещё я лишний раз убеждаюсь, что все нюансы языка могут быть знакомы лишь его носителю от рождения. С этим я недавно столкнулся, когда меня друзья попросили проверить перевод одной цитаты бунинской на польский язык.
Простите, но это тема стоит отдельного разговора. Конечно, я не специалист, но примеров привести могу немало. )))
Очень надеюсь, что этот мой комментарий не удалят.23:5723.12.20160
- chernog-1963 в ответ пользователю Ярослав Юмагулов(показатьскрыть)Ярослав Юмагулов, импорт - ввоз, а экспорт - вывоз. Ввоз - это действие, а не географическое положение. Кто мне ответит на сл. соч. "импортные слова". А иностранные слова пусть остануться в иностранном языке т.к. у нас и своих нужных слов достаточно09:4124.12.20160
- chernog-1963 в ответ пользователю Ergakov Vladimir(показатьскрыть)Ergakov Vladimir, а еще можно "беби-бокс" русифицировать.09:4424.12.20160
- chernog-1963, искренне рад за вас.
Знаете, у меня какое к вам предложение? Чтобы здесь не оффтопить, вы подберите все свои идеи и направьте их в Совет при Президенте Российской Федерации по русскому языку. Он был образован 9 июня 2014 года в целях обеспечения развития, защиты и поддержки русского языка.
Всего вам доброго!12:3524.12.20160
- в ответ пользователю (показатьскрыть)