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Братья наши меньшие. Лучшие фото года

10:1523.12.2016
(обновлено: 15:36 23.12.2016)
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Собака участника перед началом Международной гонки на собачьих упряжках По земле Сампо в Петрозаводске
Сова Ева, проживающая в Московском Доме книги на Арбате
Косуля с детенышем в зоопарке Садгород во Владивостоке
Морские скаты в центре океанографии и морской биологии Дельфиния в Новосибирске
Британский кот в вагоне именного поезда Поэзия в метро с экспозицией Шекспировские страсти
Двухмесячный медвежонок бурого медведя в квартире Ольги Щетининой в Благовещенске
Амурские тигры Амур и Уссури во время Медовой недели в Приморском сафари-парке
Спортсменка после тренировки со своей лошадью в конюшне Центра спортивной подготовки по конному спорту в Новосибирске
Щенок породы корги, подаренный патриарху Московскому и всея Руси Кириллу прихожанами Успенского кафедрального собора Русской православной церкви в Лондоне
Обезьяны породы суматранский орангутан в Московском зоопарке
Дельфин на открытии Центра плавания с дельфинами в Центре океанографии и морской биологии Москвариум в Москве
Ночная обезьяна в Ленинградском зоопарке
Двухмесячный тигренок Шерхан, родившийся от знаменитого Амура и Уссури, в квартире ветеринара Приморского сафари-парка Василины Татауровой
Маньчжурская белка
Пума в сафари-парке Тайган
Корова в сельской местности Южной Осетии
Кошка сидит на дереве на территории музея-заповедника Коломенское
Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке
Утки-мандаринки прилетели на гнездование в Приморье
Большая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в Китае
Жираф во вновь открывшемся зоопарке Сказка в Ялте
Пингвины Гумбольдта в новом павильоне для мелких приматов и пингвинов в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Александровича Шило
Зубр в Калининградском зоопарке
Белые медведи в Московском зоопарке
Один из организаторов музея французского сыра, фермер Владимир Борев в деревне Масловка Липецкой области
Африканский карликовый ёж в контактном зоопарке Страна Енотия в Москве
В питомнике ездовых собак в Карелии
Привезенные из старооскольского зоопарка в частный зоопарк Садгород во Владивостоке, молодые зебры Зоя и Зина
Дальневосточный леопард в Приморском сафари-парке
Детеныш очкового лангура, родившийся у пары приматов в Новосибирском зоопарке
Козлята от козла Тимура в Приморском сафари-парке
Белая сова в питомнике хищных птиц в заповеднике Галичья Гора в Липецкой области
Во время боя быков на острове Пику в Португалии
Лосёнок на биостанции в парке Лосиный остров
Утята утки-мандаринки в водоеме на окраине Владивосток
Кошка породы шотландская вислоухая на выставке Гран-при Royal Canin в Москве
Дрессировщица Вера Блищ с бурым медведем в новом зверинце в Уссурийске
Собаки во время открытого чемпионата Омской области по снежным дисциплинам ездового спорта
Собака участника перед началом Международной гонки на собачьих упряжках По земле Сампо в Петрозаводске
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Международная гонка на собачьих упряжках "По земле Сампо" в Петрозаводске. В соревнованиях принимают участие собаки северных ездовых пород: сибирские хаски, аляскинские маламуты, самоедские собаки, чукотские и таймырские ездовые, аляскинские хаски.
Сова Ева, проживающая в Московском Доме книги на Арбате
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Летом этого года в Московском Доме книги на Арбате поселилась сова, которую назвали Евой. Имя птице выбрали читатели. Предложений было так много, что даже было собрано специальное жюри.
Косуля с детенышем в зоопарке Садгород во Владивостоке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Косуля с детенышем в зоопарке "Садгород" во Владивостоке.
Морские скаты в центре океанографии и морской биологии Дельфиния в Новосибирске
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Первый в Сибири центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" открылся в Новосибирске в августе. Здесь можно увидеть более 300 видов рыб и морских животных: мурен, скатов, акул и других обитателей морей и океанов.
Британский кот в вагоне именного поезда Поэзия в метро с экспозицией Шекспировские страсти
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Этот чистокровный британский кот стал первым пассажиром поезда московского метро "Шекспировские страсти", который был пущен по Арбатско-Покровской линии столичной подземки.
Двухмесячный медвежонок бурого медведя в квартире Ольги Щетининой в Благовещенске
© РИА Новости. Игорь Агеенко
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Двухмесячного детеныша бурого медведя подбросили в благовещенский приют для бездомных кошек и собак "Остров спасения", откуда волонтеры Нина Стельмахова и Ольга Щетинина забрали его к себе домой.
Амурские тигры Амур и Уссури во время Медовой недели в Приморском сафари-парке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Амурские тигры Амур и Уссури во время "Медовой недели" в Приморском сафари-парке.
Спортсменка после тренировки со своей лошадью в конюшне Центра спортивной подготовки по конному спорту в Новосибирске
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Спортсменка после тренировки со своей лошадью в конюшне Центра спортивной подготовки по конному спорту в Новосибирске.
Щенок породы корги, подаренный патриарху Московскому и всея Руси Кириллу прихожанами Успенского кафедрального собора Русской православной церкви в Лондоне
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Щенка породы корги подарили патриарху Московскому и всея Руси Кириллу прихожане Успенского кафедрального собора Русской православной церкви в Лондоне. Популярная в Великобритании корги – любимая порода королевы Елизаветы II.
Обезьяны породы суматранский орангутан в Московском зоопарке
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В Московском зоопарке живет группа суматранских орангутанов – взрослый самец, две самки и два детёныша – мальчик и девочка.
Дельфин на открытии Центра плавания с дельфинами в Центре океанографии и морской биологии Москвариум в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Дельфин на открытии "Центра плавания с дельфинами" в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" в Москве.
Ночная обезьяна в Ленинградском зоопарке
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Ночная обезьяна (трехполосный дурукуль, мирикина) в Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге.
Двухмесячный тигренок Шерхан, родившийся от знаменитого Амура и Уссури, в квартире ветеринара Приморского сафари-парка Василины Татауровой
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Тигренок Шерхан, родившийся в сентябре этого года у знаменитого тигра Амура и тигрицы Уссури.
Маньчжурская белка
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Маньчжурские белки, как и большинство своих собратьев, - существа быстрые и проворные.
Пума в сафари-парке Тайган
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Пума во время традиционного весеннего выпуска животных из клеток в открытые вольеры в крымском сафари-парке "Тайган".
Корова в сельской местности Южной Осетии
© Sputnik/ Алексей Ковалев
В сельской местности Южной Осетии.
Кошка сидит на дереве на территории музея-заповедника Коломенское
© РИА Новости. Владимир Сергеев
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Кошка любуется цветущей яблоней в музее-заповеднике "Коломенское".
Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке. Трубкозуб внешне напоминает свинью с удлиненной мордой, заячьими ушами и сильным мускулистым хвостом, похожим на хвост кенгуру.
Утки-мандаринки прилетели на гнездование в Приморье
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Гнездование уток-мандаринок на окраине Владивостока.
Большая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в Китае
© РИА Новости. Михаил Сербин
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Большая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в Китае.
Жираф во вновь открывшемся зоопарке Сказка в Ялте
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Жираф во вновь открывшемся зоопарке "Сказка" в Ялте.
Пингвины Гумбольдта в новом павильоне для мелких приматов и пингвинов в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Александровича Шило
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Пингвины Гумбольдта в новом павильоне для мелких приматов и пингвинов в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Александровича Шило.
Зубр в Калининградском зоопарке
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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Зубр в Калининградском зоопарке.
Белые медведи в Московском зоопарке
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В Московском зоопарке живут три взрослых белых медведя, лишь один из которых родился в зоопарке, остальных, оставшихся без родительской опеки, подобрали и передали в зоопарк зимовщики с острова Врангеля и Чукотки.
Один из организаторов музея французского сыра, фермер Владимир Борев в деревне Масловка Липецкой области
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Один из организаторов музея французского сыра, фермер Владимир Борев с коровой в деревне Масловка Липецкой области.
Африканский карликовый ёж в контактном зоопарке Страна Енотия в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В московском контактном зоопарке "Страна ЕНОТиЯ" живут не только еноты. Здесь можно подержать, например, африканского карликового ежа.
В питомнике ездовых собак в Карелии
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Зима в Карелии продолжительная, относительно мягкая и многоснежная, поэтому сюда приезжают любители зимнего отдыха, в частности гонок на собачьих упряжках.
Привезенные из старооскольского зоопарка в частный зоопарк Садгород во Владивостоке, молодые зебры Зоя и Зина
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Молодые зебры Зоя и Зина, привезенные из старооскольского зоопарка в частный зоопарк "Садгород" во Владивостоке.
Дальневосточный леопард в Приморском сафари-парке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Юный дальневосточный леопард, доставленный из зоопарка Праги по программе размножения, знакомится с вольером в Приморском сафари-парке.
Детеныш очкового лангура, родившийся у пары приматов в Новосибирском зоопарке
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Детеныш, родившийся у единственных в России очковых лангуров в Новосибирском зоопарке.
Козлята от козла Тимура в Приморском сафари-парке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Козлята от козла Тимура, известного своей дружбой с тигром Амуром, в Приморском сафари-парке.
Белая сова в питомнике хищных птиц в заповеднике Галичья Гора в Липецкой области
© РИА Новости. Ульяна Соловьева
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Эта белая сова – постоялец питомника редких видов хищных птиц в заповеднике "Галичья Гора" в Липецкой области.
Во время боя быков на острове Пику в Португалии
© РИА Новости. Александр Вильф
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Во время боя быков на острове Пику в Португалии.
Лосёнок на биостанции в парке Лосиный остров
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Лосёнок на биостанции в парке "Лосиный остров", где выращивают детенышей лосей, чьи родители погибли от рук браконьеров.
Утята утки-мандаринки в водоеме на окраине Владивосток
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Птенцы утки-мандаринки в водоеме на окраине Владивостока.
Кошка породы шотландская вислоухая на выставке Гран-при Royal Canin в Москве
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Кошка породы шотландская вислоухая на выставке "Гран-при Royal Canin" в Москве.
Дрессировщица Вера Блищ с бурым медведем в новом зверинце в Уссурийске
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Дрессировщица Вера Блищ с бурым медведем в новом зверинце, который открылся в городском парке Уссурийска, куда переехали спасенные во время тайфуна "Гони" животные.
Собаки во время открытого чемпионата Омской области по снежным дисциплинам ездового спорта
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Участники Открытого чемпионата Омской области по снежным дисциплинам ездового спорта на собаках (этап кубка Сибири) во время соревнований в поселке Крутая горка.
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