Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в судебной системе в 2017 году

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российская судебная и следственная системы за последние пару лет несколько раз зафиксировали рекорд в номинации "самый высокопоставленный арестант", поэтому сложно строить прогнозы на 2017 год. Тем не менее, в наступающем году ожидаются приговоры по делам против арестованных губернаторов, развитие уголовного дела против первого в современной российской истории министра, ставшего фигурантом уголовного дела, Алексея Улюкаева, а также продолжение истории с "вором в законе" Захарием Калашовым и высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета, арестованными за получение от него взятки.

Первый в современной истории

Помимо этого, Конституционный суд РФ, как ожидается, уже в начале 2017 года ответит – конституционно ли будет заплатить 1,9 миллиарда евро бывшим акционерам ЮКОСа.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев стал самым высокопоставленным арестантом не только в 2016 году, но и вообще первым действующим министром, который оказался на скамье подсудимых.

Пока Улюкаев находится под домашним арестом, где ему запрещено выходить на прогулки, посещать своих врачей и общаться с журналистами, хотя он выразил желание дать интервью и пояснить свою позицию по делу. С адвоката также взяли подписку о неразглашении дела. Пока известно лишь, что Улюкаев не признает вину, но готов сотрудничать со следствием.

Развитие данного уголовного дела, пожалуй, самая главная интрига в судебно-следственной сфере России.

Выплаты акционерам ЮКОСа

Пока что СК утверждает, что располагает показаниями очевидцев, аудио- и видеозаписями и "специфическими следами на пальцах рук". Уголовное дело против министра было возбуждено по заявлению представителей "Роснефти". Он был, как сообщили в СК, задержан с поличным при выезде из здания "Роснефти", в машине у него обнаружили предполагаемую взятку – 2 миллиона долларов. Следствие полагает, что эту сумму он получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти". При этом законность самой сделки не оспаривается.

В наступающем году Конституционному суду (КС) РФ предстоит решить, насколько конституционной будет выплата бюджетных 1,9 миллиарда евро бывшим акционерам ЮКОСа. Именно такую беспрецедентную компенсацию им присудил Европейский суд по правам человека. Минюст посчитал это решение несправедливым и обратился в КС с запросом, необходимо ли российским властям выплачивать эту сумму. На заседании суда представители всех органов власти указали, что решение ЕСПЧ исполнять не следует, так как оно не только вмешивается в суверенитет страны, но и помешает России исполнить свои бюджетные обязательства перед гражданами.

Так, полномочный представитель президента России в КС Михаил Кротов заявил, что Россия ничего не должна бывшим акционерам ЮКОСа, так как руководство этой компании занималось мошеннической деятельностью. По его словам, факт налогового правонарушения и законность привлечения к ответственности подтверждены более ранним решением ЕСПЧ, однако доводы представителей России о снижении суммы компенсации ввиду мошеннического поведения руководства компании не нашли понимания в ЕСПЧ.

Кроме того, отметил Кротов, требуемое ЕСПЧ взыскание возложит значительное бремя на российский бюджет, где в 2016 году выделено на компенсации по постановлениям ЕСПЧ всего 500 миллионов рублей, в 2017 году — 600 миллионов рублей.

Представитель правительства в КС охарактеризовал должную реакцию России на это решение фразой из старого еврейского анекдота: "никому и ничего".

Высший суд страны ранее решил, что Россия не обязана слепо выполнять все решения суда в Страсбурге, особенно если они противоречат Конституции РФ. КС подчеркнул, что Россия не выходит из юрисдикции конвенции по правам человека, будет соблюдать ее принципы и с уважением относиться к постановлениям ЕСПЧ. Однако в случаях, когда решения Страсбургского суда явно противоречат нормам Конституции, российские власти могут их игнорировать. Таким образом, суд закрепил верховенство Конституции перед решениями ЕСПЧ.

Дело об убийстве Немцова

В 2017 году присяжным предстоит вынести вердикт по самому громкому делу об убийстве общественного деятеля — политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году на Большом Москворецком мосту около Кремля. На скамье подсудимых находятся предполагаемые исполнитель и соучастники преступления: возможный убийца Заур Дадаев; Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления; Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова; а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также суд выдал санкцию на заочный арест предполагаемого организатора убийства — офицера батальона "Север" Руслана Мухудинова, который объявлен в розыск. Пока остается открытым вопрос, удастся ли следствию установить заказчика убийства, задержать его и довести дело до суда.

Дела губернаторов

Фигурантам вменяется совершение преступления из корыстных мотивов. Суд отказался вызвать на допрос главу Чечни Рамзана Кадырова, но участники процесса не оставляют надежды на допрос других интересных свидетелей, например, руководителя батальона "Север" Алибека Делимханова.

Аресты губернаторов российских регионов в этом году перестали быть чем-то выходящим из ряда вон, но пока ни одно такое уголовное дело не дошло до приговора. На данный момент в России под арестом находятся три губернатора, ожидается, что расследования вскоре подойдут к концу и дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Дело бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера СК грозится завершить уже в январе 2017 года. Он обвиняется в создании в регионе организованной преступной группы и мошенничестве. Вместе с ним на скамье подсудимых могут оказаться 19 человек, а также бывший глава республики и топ-менеджеры компании "Ренова".

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, хотя еще не признан виновным, уже лишился всего имущества – суд санкционировал изъятие в доход государства принадлежащих его семье недвижимости, роскошных автомобилей, ювелирных изделий и денег. Общая сумма конфискованного имущества составила 1,1 миллиарда рублей.

Катастрофа самолета главы Total

Дело бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых – пока еще самое "молодое" из данной категории расследований, хотя можно ожидать, что в следующем году оно уже поступит в суд для рассмотрения по существу. В отношении Белых расследуется дело о получении взяток на 400 тысяч евро. Его поймали с поличным летом в одном из московских ресторанов. Белых не смог объяснить, откуда и зачем у него были при себе пачки наличности, однако взяточником себя не считает и намерен доказать свою правоту в суде.

Дело о крушении во "Внуково" самолета главы нефтяной компании Total Кристофа де Маржери, который погиб в катастрофе вместе со всеми членами экипажа, в 2017 году дойдет до финальной точки.

Следствие считает, что причиной крушения стало столкновение самолета Falcon, который уже разгонялся перед взлетом со снегоуборочной машиной, управляемой Владимиром Мартыненко, в ходе процесса он частично признал свою вину.

В трагедии, по мнению следствия, виновны также работники аэропорта — ведущий инженер аэродромной службы Владимир Леденев, диспетчер Александра Круглова, диспетчер руления Надежда Архипова и руководитель полетов аэропорта Роман Дунаев. Фигуранты были задержаны вскоре после катастрофы, суд отправил их в СИЗО или под домашний арест. Однако спустя год предельный срок заключения истек, и все они были освобождены.

Межгосударственный авиационный комитет в октябре подтвердил выводы российского следствия о причинах авиакатастрофы: отсутствие должного контроля со стороны руководителя смены аэродромной службы, нарушение порядка работы спецмашин на взлетной полосе, нарушение медперсоналом аэропорта требований контроля состояния водителей спецмашин, в результате чего за рулем оказался пьяный водитель.

Суд не только решит, какое наказание должны понести сотрудники аэропорта, но и решит вопрос о взыскании 15,2 миллиона рублей. Иски к подсудимым заявили аэропорт "Внуково" и компания "Юниджет", которой принадлежал разбившийся самолет.

Кроме того, после приговора Арбитраж возобновит дело по иску пяти иностранных страховых компаний о взыскании 10 миллионов евро убытков из-за крушения самолета главы Total. Истцы застраховали на 1 миллион евро жизни членов экипажа и пассажира и на 9 миллионов евро самолет Falcon 50 EX, они выплатили компенсации потерпевшим и теперь требуют взыскать свои убытки с виновников происшествия.

Дело о взятке сотрудников СК

В 2017 году планируется завершение расследования двух самых громких дел в отношении высокопоставленных правоохранителей Следственного комитета России и МВД.

В конце августа суд санкционировал арест сразу трех офицеров – первого замглавы главного следственного управления СК РФ по Москве генерала Дениса Никандрова, руководителя управления собственной безопасности комитета Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова. Их обвинили в получении крупной взятки от "вора в законе" Шакро Молодого (Захарий Калашов) за смягчение приговора его товарища Эдуарда Буданцева, арестованного за вымогательство 8 миллионов рублей у владелицы модного столичного ресторана. Более того, дело офицеров СК было выделено, как эпизод, из дела об организованном преступном сообществе, которым, по версии следствия, руководил криминальный авторитет Калашов.

Расследованием дела занялись следователи ФСБ России. Защита офицеров и сторонние юристы заговорили о фундаментальном нарушении – якобы согласно нормам закона вменяемое преступление коррупционной направленности неподследственно ФСБ, им должен заниматься Следственный комитет. Но ни жалобы в суд, ни обращение к Бастрыкину, который поставил свою визу под возбуждением дела на подчиненных, результата не возымели.

Никандров заявил, что данное дело является местью за расследование "игорного дела" против подмосковных прокуроров и отказ оперативникам управления "М" ФСБ смягчить обвинение Буданцеву.

Всех троих следствие отправило на психиатрическую экспертизу.

Тонна купюр

Ожидается, что уже летом 2017 года ФСБ завершит дело, ознакомит его с обвиняемыми и направит в суд. Офицерам грозит до 15 лет лишения свободы.

Спустя месяц после ареста троих офицеров СК оперативники управления "М" ФСБ России задержали врио начальника одного из управлений антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД полковника Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки в 7 миллионов рублей, при задержании правоохранители изъяли у него еще 20 миллионов. Также его обвинили в препятствовании расследованию – якобы полковник предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках по делу о хищении средств вкладчиков.

На второй день после задержания, оперативники нашли в квартире сестры Захарченко более 8 миллиардов в рублевом эквиваленте наличными – 120 миллионов долларов и несколько миллионов евро, что составляет около тонны купюр.

Следственный комитет Москвы подозревает, что найденные в квартире сестры полковника деньги могут иметь отношение к похищенным деньгам "Нота-банка".

Дело Захарченко в 2017 году должно поступить в суд.

Банда GTA

В наступающем году Мособлсуду предстоит вынести приговор членам банды, которая долго наводила страх на водителей Москвы и Подмосковья, чья история обросла слухами и легендами и до сих пор многим кажется не столь однозначной.

На крупных подмосковных автомагистралях члены группировки, получившей в СМИ название в честь компьютерной игры "банда GTA" из-за проявлений немотивированной агрессии, совершили ряд нападений на водителей. Бандиты ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество. Водители опасались ездить не только по тем трассам, где были совершены нападения, но и по другим дорогам Подмосковья.

Как выяснилось позднее, преступники не подражали персонажам компьютерной игры, а руководствовались соображениями корысти. Информация о том, что члены банды якобы готовили теракты, также не подтвердилась.

В итоге сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след членов банды. Ее руководитель при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит, еще пятеро участников банды скрылись за пределами России и объявлены в международный розыск. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство, его расследование продолжается.

На скамье подсудимых оказалось девять человек. Они обвиняются в 17 убийствах и других тяжких преступлениях. По версии следствия, руководители банды создали центр, где обучали своих сторонников стрельбе, приемам нападения, переделке оружия.

Прокурор в суде отметил, что участники "банды GTA" действовали очень хитро". По его слова, главарь банды был подготовленным человеком, а рядовые члены "жили, как обычные гастарбайтеры, у своих хозяев, ничем не отличались, абсолютно покорные, а ночью выходили как волки на свои убийства". Он отметил, что в группировке поддерживалась жесткая дисциплина, все участники должны были беспрекословно подчиняться руководителю.

ВТБ продолжит "выбивать" долги из Тельмана Исмаилова

"Арбитражным триллером" 2017 года обещает стать дело о банкротстве бизнесмена Тельмана Исмаилова. Оно притягивает внимание не только общей парадоксальностью ситуации – несостоятельным хотят признать многолетнего завсегдатая российского списка Forbes, но и необычными процессуальными поворотами сюжета.

Подмосковный арбитраж в декабре 2015 года уже признавал Исмаилова банкротом по заявлению его знакомого Бориса Зубкова, которому основатель бизнес-группы АСТ и бывший хозяин Черкизовского рынка якобы задолжал 15 миллионов рублей. Однако вышестоящие инстанции то решение отменили, поскольку не смогли понять, зачем Исмаилову понадобилось занимать такую смешную (для него) сумму и прошла ли эта сделка в реальности.

Разбирательства вокруг иска Зубкова тянулись без малого год, пока, наконец, инициатива в деле банкротства Исмаилова не перешла к его главному кредитору — Банку Москвы (в настоящее время – БМ-Банк, группа ВТБ). Только в августе, банк смог ввести в отношении Исмаилова процедуру реструктуризации долгов. Чтобы погасить свою недостачу примерно в 300 миллионов долларов, ему предстоит не только отыскать активы Исмаилова, но и отстоять свое право на них в борьбе с другими кредиторами, неожиданно появившимися в деле о банкротстве.

Так, например, кипрские компании "Акила Трэйдинг Лимитед" и "Первелок Инвестментс Лимитед" заявили требования – на 48 миллиардов рублей и 26 миллиардов рублей соответственно, — которые превышают сумму долга перед ВТБ. А всего кредиторы, часть из которых, как полагают деловые СМИ, связаны с самим Исмаиловым, заявили претензий на сумму более 140 миллиардов рублей.