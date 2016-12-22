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Итоги и ожидания

Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события рынка недвижимости в 2017 году

Тема:
Главное за 22 декабря 2016 года (13)
12:4022.12.2016
(обновлено: 18:33 22.12.2016)
02510
Строительство домов. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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МОСКВА, 22 дек — РИА Недвижимость. Кризис кризисом, а отечественный рынок недвижимости продолжает жить своей жизнью. Ввод крупных и знаковых объектов, реализация масштабных программ, новые правила игры – сайт РИА Недвижимость представляет десятку самых ожидаемых событий грядущего года.

Cтадионная история

Строительство стадиона Зенит-Арена в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Главгосэкспертиза одобрила проект строительства "Зенит-Арены" в Петербурге
В 2018 году состоится чемпионат мира по футболу, некоторые матчи которого пройдут в России. К этому времени предстоит построить ряд спортивных объектов, главные из которых – стадионы "Лужники" в Москве и "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге.

Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге (в апреле этого года он получил соответствующее название – "Крестовский", но в народе по-прежнему известен как "Зенит-Арена") летом следующего года примет Кубок конфедераций по футболу. Его начали строить для футбольного клуба "Зенит" еще в 2007 году. Первый матч планировалось провести в 2009 году, но строительство затянулось на целое десятилетие. Проект неоднократно перерабатывался и дорабатывался, при этом стоимость постоянно росла — за 10 лет она увеличилась с 6,7 миллиарда примерно до 40 миллиардов рублей.

Все это сопровождалось скандалами и судебными разбирательствами с подрядчиками. Последним неприятным моментом, связанным с "Зенит-Ареной", стал арест бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, который обвиняется в мошенничестве при строительстве стадиона на 50 миллионов рублей — якобы он купил не то видеотабло. Владимир Путин назвал проблемы со стадионом "очень печальной историей", но, впрочем, отметил, что история мирового спорта знала долгострои и похуже.

Стадион Лужники, где идет реконструкция к чемпионату мира по футболу 2018. Архив
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Олимпийский комплекс "Лужники"
Ситуация с "Лужниками" не столь скандальна, но открытие этого стадиона не менее долгожданно, хотя бы потому, что именно здесь впервые в истории Россия примет финал чемпионата мира по футболу. Начатая в 2013 году реконструкция знаменитого стадиона, открытого ещё в 1956 году, уже подходит к концу – основные работы выполнены, остается наладка систем и благоустройство.

Проект также претерпевал изменения, как и его стоимость. Если в 2013 году предполагалось, что она составит 19 миллиардов рублей, то сегодня уже называется цифра в 409 миллионов долларов (примерно 26 миллиардов рублей). Впрочем, в отличие от "Зенит-Арены", это во многом объясняется ослаблением рубля.

Недавно с инспекцией стадион посетил новый президент ФИФА Джанни Инфантино и заявил, что "Лужники" выглядят впечатляюще", добавив, что "здесь буквально царит атмосфера футбола".

Город спортаИстория легендарных "Лужников"

"Зарядье" вместо "России"

Строительство комплекса Зарядье в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Парк "Зарядье" в центре Москвы планируется открыть к следующему Дню города
Ко Дню Москвы в следующем году планируется открыть парк "Зарядье" – один из знаковых проектов столицы последних лет, реализуемый на месте снесенной гостиницы "Россия".

По обещаниям столичных властей, парк будет уникальным – он будет разбит на четыре зоны с искусственным климатом, в которых будет имитироваться природа различных регионов страны. Также в нем будут различные павильоны, как развлекательные, так и образовательные. Из знаковых сооружений предполагается создание так называемого "парящего" моста и филармонии. Предполагается, что парк будет работать и по ночам.

Представители мэрии заявляли, что парк станет лучшим не только в России, но и в Европе. Архитекторы, разработавшие концепцию "Зарядья", утверждают, что парк не должен стать "вторым Диснейлендом" – скорее это будет "уголок дикой природы" в центре мегаполиса.

Строительство парка "Зарядье" в центре Москвы
Рабочий на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Около Кремля на месте снесенной гостиницы "Россия" создается Парк "Зарядье".
Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Исторические фасады нескольких зданий, примыкающих к территории строящегося парка, будут сохранены и отреставрированы.
Рабочий на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Напомним, что в начале ноября градозащитное движение "Архнадзор" сообщило о начале демонтажа ряда зданий, расположенных возле "Зарядья", в числе которых доходный дом купца Персица.
Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Градозащитники призвали остановить снос исторических зданий. Ситуацией заинтересовался комитет Госдумы по культуре, который направил запрос московским властям о разъяснении ситуации.
Рабочий на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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В настоящий момент идет запланированный демонтаж двух корпусов – сейчас демонтируется корпус внутри двора. Следом будет разобран корпус внутри застройки за Китайгородской стеной, со стороны парка "Зарядье".
Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Зданию бывшего страхового общества "Якорь" планируется вернуть исторический облик конца XIX века, в частности, на фасады снова планируется установить декоративные якоря, утраченные в 30-е годы XX столетия.
Рабочий на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Доходный дом купца Персица также планируется отреставрировать: специалисты собираются восстановить фрагмент на углу строения. За основу были взяты образцы архивных материалов, также был проведен анализ с учётом всех требований экспертов ЮНЕСКО.
Рабочие высаживают деревья на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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В парке "Зарядье" также начали сажать деревья. В ближайшее время будет высажено 138 берез, а потом планируется сажать ели и сосны.
Рабочие на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Высадка в холодное время года обусловлена технологией, сейчас деревья находятся в состоянии покоя.
Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Всего на территории парка "Зарядье" будет высажено порядка 600 деревьев. Уже в этом году планируется посадить несколько сотен деревьев.
Рабочие на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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На территории парка будут организованы четыре природные зоны с искусственным микроклиматом.
Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Стоимость проекта, финансируемого из бюджета Москвы, составляет более 13 миллиардов рублей.
Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Парк "Зарядье" планируется открыть ко Дню города в 2017 году. К этому времени будет готова прогулочная зона и, возможно, уже будут открыты павильоны.
Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Строительство парка "Зарядье" в Москве.
Рабочие высаживают деревья на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Рабочие высаживают деревья во время строительства парка "Зарядье" в Москве.
Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Строительство парка "Зарядье" в Москве.
Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Строительство парка "Зарядье" в Москве.
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Расселить или лишиться кресла

Вполне возможно, что в грядущем году нас ожидают отставки некоторых губернаторов, которые не справятся с выполнением программы расселения аварийного жилья.

Аварийный жилой дом. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
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В России около миллиона человек нуждаются в переселении из аварийного жилья
Программа расселения аварийного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года, завершается 1 сентября 2017 года. По ней осталось расселить примерно 4,5 миллиона квадратных метров. Уже сейчас понятно, что некоторые регионы рискуют не выполнить план — под угрозой Амурская область, Забайкалье, Тыва, Карелия и Саратовская область. За срыв могут понести персональную ответственность их главы, и это не шутки – программа относится к президентским указам. Ранее должностью уже поплатился предыдущий губернатор Забайкалья.

Несмотря на то, что судьба Фонда ЖКХ, курирующего программу, находится под вопросом (возможно, к концу 2017-го он прекратит существование), расселение будет продолжаться. Уже сейчас набралось 7,5 миллиона квадратных метров жилья, признанного аварийным с 1 января 2012 года. Властям осталось только определиться с механизмами их расселения.

Многострадальные генпланы

Автомобильное движение по Комсомольскому проспекту в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Сергеев
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Москве в 2030-2035 годах может понадобиться Новый Генплан
К 1 июля 2017 года должна завершиться эпопея с генеральными планами муниципалитетов Московской области. Задача непростая – осталось "всего" две с половиной сотни, при том, что принято пока сто с небольшим. Предстоит провести примерно 5 тысяч публичных слушаний – те, кто бывал хоть раз на подобных мероприятиях, может себе представить, насколько сложная задача стоит перед подмосковными властями.

В том числе должны наконец-то утвердить многострадальные генпланы Балашихи, Королева и Химок, после чего может быть отменен мораторий на жилую застройку в этих городах. Напомним, что дисбаланс между рабочими местами и жильем, негативная транспортная ситуация вынудили власти запретить строить жилье в Балашихе и Королеве полностью, а в Химках – частично.

Панорама Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Сергей Компанийченко
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Новый генплан Петербурга будет принят в 2018 году
Впрочем, несмотря на ограничения, в той же Балашихе сегодня строится более полумиллиона квадратных метров жилья, а группе компаний "Гранель" выдано разрешение еще на полмиллиона "метров". Впрочем, такую преференцию можно объяснить тем, что "Гранель" достраивает проблемные объекты для дольщиков компании "Севморшельфнефтегаз". Кроме того, недавно компания "Самолет Девелопмент", совладельцем которой является брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, получила разрешение на 120 тысяч "метров" в густозастроенных Химках.

К этой же дате планируется утвердить и актуализированный генплан Москвы. Главный градостроительный документ столицы был принят в 2010 году, но в связи с присоединением в 2012 году новых территорий его пришлось дорабатывать. Предполагается, что он будет определять градостроительную политику города до 2025 года.

Оксана Гармаш. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
Оксана Гармаш назначена директором НИиПИ Генплана Москвы
Одновременно с утверждением нового генплана будут приняты и правила землепользования и застройки в границах старой Москвы. Как обещают столичные власти, ПЗЗ станут единым сводом правил, делящим город на территориальные зоны, в каждой из которых устанавливается свой градостроительный регламент, содержащий в том числе предельные параметры строительства и реконструкции объектов — плотность земельного участка, высоту застройки и процент застройки территории. Как уточнили в стройкомплексе, в среднем примерно на 17% территорий предусматривается изменения функционального назначения, но центр затронут меньше – там функционал сохранится на более чем 90% территорий.

Завершение бесплатной приватизации

Деньги. Архивное фото
© Fotolia/ Kkolosov
Итоги года в экономике России: укрощение инфляции и большая приватизация
Бесплатная приватизация жилья, введенная в 1992 году, должна была прекратить свое существование еще 10 лет назад – 1 января 2007 года, с принятием нового Жилищного кодекса. Но с тех пор решение откладывалось пять раз, по разным причинам – например, чтобы не ущемлять права очередников, переселенцев из аварийного жилья и новых граждан России – крымчан и севастопольцев. Но в марте следующего года, вероятно, в этой истории все-таки будет поставлена точка.

Как недавно сообщил глава АИЖК Александр Плутник, сегодня весь жилой фонд в России составляет 3,2 миллиарда квадратных метров, 93% из которых находится в собственности населения. Он же отметил, что отмена бесплатной приватизации должна стимулировать развитие рынка арендного жилья в стране.

Грядущая олигополия

Ключи от квартиры. Архивное фото
© Fotolia/ Anna Baburkina
Эксперт считает, что рынок недвижимости в России проходит дно
"В нашей стране можно выживать только большим", — сказал в интервью РИА Недвижимость президент ФСК "Лидер" Владимир Воронин. Эти слова можно смело считать лейтмотивом начавшихся на отечественном рынке недвижимости процессов, которые продолжатся и в следующем году. Действительно, мелкие игроки постепенно начали покидать рынок, а крупные – становиться еще больше. Тот же "Лидер" приобрел "ДСК-1", одновременно начав несколько новых проектов. Другая знаковая сделка – приобретение "Мортона" группой ПИК, которую уже называют "мегаконкурентом" для других застройщиков. Другие топовые компании также наращивают свои портфели, несмотря на снизившуюся рентабельность, и все дальше отрываются от остальной массы.

Закат солнца в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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Fitch: субсидирование ипотеки поддержит российский рынок недвижимости
Есть мнения, что число застройщиков может сократиться впятеро. Как рассказал на одном из недавних мероприятий гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко, по итогам уходящего года рынок могут покинуть 150-170 компаний. Всего же, по подсчетам РАСК, на российском рынке представлено около 5 тысяч застройщиков, большая часть из которых — небольшие компании. В агентстве допускают, что при негативном сценарии в ближайшие годы на рынке может остаться всего тысяча компаний. "Снижение рисков, снижение числа обманутых дольщиков — это плюс. Но это может привести к олигополии", — прокомментировал Алексеенко.

Строительство жилых домов. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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Выбор РИА Новости: 10 главных событий на рынке недвижимости в 2016 году
Власти олигополия на строительном рынке не беспокоит. В частности, Герман Елянюшкин, который ранее занимал должность зампреда правительства Московской области, заявил, что число застройщиков в области можно безболезненно сократить в пять раз, и это только упростит их контроль и снизит риски. По его словам, если недавно в области было 594 застройщика, то теперь осталось 504 компании. "Сто крупных компаний вполне достаточно, чтобы обеспечить спрос на жилье", — сказал чиновник, подчеркнув, что в настоящее время 80% областного рынка и так принадлежит 20 крупным игрокам.

Что же касается рынка Москвы, то здесь, по мнению председателя совета директоров холдинга Capital Group Павла Тё, может остаться всего 10 крупных игроков. Но уже сейчас глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев констатирует, что половина столичного рынка жилья принадлежит пятнадцати компаниям.

Рекордная ипотека

Казалось бы, на дворе кризис, платежеспособность граждан снизилась, и они все меньше готовы ввязываться в рискованные мероприятия. Однако растущие объемы выдачи ипотеки говорят об обратном.

Ключи от квартиры. Архивное фото
© Fotolia/ Anna Baburkina
Докризисные ставки: стоит ли брать ипотеку перед новым годом
По предварительным итогам в уходящем году будет выдано ипотеки примерно на 1,5 триллиона рублей, что на 30% больше, чем в 2015 году. А в 2017 году, по прогнозам АИЖК, может быть выдано целых 1,7-1,8 триллиона – и это побьет рекорд 2016 года. При том, что программа субсидирования ипотечной ставки, позволявшая взять ипотеку под 12% годовых и поддержавшая рынок в непростое время, на следующий год, скорее всего, продлеваться не будет. В Минстрое отмечают, что в ней уже нет необходимости – ключевая ставка снижается, вслед за ней падают и ипотечные ставки.

Так, по данным старшего вице-президента, директора департамента ипотечного кредитования банка "ВТБ 24" Андрея Осипова, на конец 2016 года средневзвешенные ипотечные ставки в стране достигли уровня 12%, а в следующем году могут снизиться до 11%. Глава АИЖК Александр Плутник еще более оптимистичен – по его словам, рынок жилья в России в 2017 году может увидеть ипотечные ставки ниже 10%.

Социальная ипотека Московской областиСоциальная ипотека Московской области

Бульварные войны

Детская площадка
© РИА Новости. Владимир Песня
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На благоустройство дворов в 2017 году потратят около 14 млрд рублей
В следующем году продолжится благоустройство Москвы, которое в году уходящем стало одним из самых масштабных событий, как по объему работ, так и по скандальности. Чего стоила одна только реконструкция Тверской, которую в течение нескольких дней превратилась в гигантскую стройплощадку. Реконструкция сопровождалась негативной реакцией москвичей, недовольных укладываемой плиткой и неработающей ливневкой.

Не исключено, что большое число дискуссий нас ждет в следующем году, когда начнется реконструкция Бульварного кольца. Впрочем, споры не отменяют того факта, что кольцо действительно может преобразиться. Цена вопроса велика – четную сторону реконструируют за 4,62 миллиарда рублей, нечетную – за 3,6 миллиарда. Предстоит, в частности, устройство проезжей части во внутренние дворы и парковочные зоны, монтаж и установка велопарковок, ремонт тротуаров, ограждений, смотровых колодцев. Будут установлены дорожные знаки и светофоры, пандусы, скамейки и урны, а также посажены деревья и кустарники, без которых в последнее время не обходится ни одно благоустройство.

Знак пешеходного перехода, припорошенный снегом. Архивное фото
© РИА Новости. Яков Андреев
На нацпроект по благоустройству городской среды выделят 20 млрд рублей
На Бульварном переделают также систему ливневой канализации, показавшую свою неэффективность в уходящем году. Сколько будет уложено плитки – покажет год грядущий.

Среда от "Стрелки"

В уходящем году столичное консалтинговое бюро "Стрелка" сорвало, возможно, самый большой куш за свою историю – оно без конкурса получило контракт от АИЖК на разработку стандартов благоустройства городских пространств стоимостью 3,8 миллиарда рублей. Как сообщили в "Стрелке", при разработке они будут ориентироваться на зарубежный опыт, в том числе и сингапурский. А также на практику столичного благоустройства, которая многими воспринимается как неоднозначная.

Ступенькоход для инвалидов. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Более 50% негосударственных учреждений недоступны для инвалидов
Предполагается, что данные стандарты будут использоваться при реализации национального проекта "ЖКХ и городская среда". На него правительство в 2017 году выделит 20 миллиардов рублей. Средства по регионам уже распределили, до 1 марта планируется заключить соответствующие соглашения с регионами. Порядка 70% средств госпрограммы планируется направить на благоустройство российских дворов. Кстати, "Стрелка" в рамках работы над стандартами предполагает делить дворы на 6 типов.

Реализация программы еще не началась, но у многих экспертов уже возникает ряд вопросов. Например, зачем нужно совмещать в одной программе ЖКХ и городскую среду, и не возникнет ли конфликтов между урбанистами и коммунальщиками? Почему разработка стандартов обходится так дорого, а на реализацию программы выделяется так мало? Как можно разработать единые стандарты для всей страны (предполагается, что они будут не особо детальные, а детали уже добавятся на "местах" с учетом особенностей местности, но тем не менее)?

Что же получится в реальности – поживем, увидим. Во всяком случае, желаем удачи всем причастным, ведь всем нам хочется жить в благоустроенных городах с качественным ЖКХ.

Столичное метро

Пассажиры в салоне электропоезда Московского центрального кольца
© РИА Новости. Максим Блинов
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Непонятно, но любопытно: как москвичи впервые прокатились по МЦК
В последнее время в Москве наблюдается настоящий метростроительный бум. Главный строитель столицы, заммэра Марат Хуснуллин заявил, что начиная со следующего года будет запускаться в среднем по 20 километров новых линий и 10 станций. На 2017 год запланирован ввод станций Калининско-Солнцевской линии "Мичуринский проспект", "Рассказовка", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Солнцево", "Говорово", "Очаково" и станций Люблинско-Дмитровской линии "Окружная", "Селигерская", "Верхние Лихоборы".

При этом в адресно-инвестиционной программе Москвы на 2016-2019 годы запланировано строительство 52 станций. Планы амбициозные, но не настолько, как у китайцев. Например, в Шанхае за этот же период планируется построить почти 120 новых станций. Кстати, в 2007 году в Шанхае в один день было введено сразу 70 станций, и этот рекорд едва ли когда-то будет побит.

Впрочем, Хуснуллин признался, что китайцев нам не догнать, да и цели такой нет. Зато у московского метро ниже себестоимость. По словам Хуснуллина, у нас строительство километра обходится не дороже 6 миллиардов рублей, а у китайцев 7-8 миллиардов в рублевом эквиваленте.

Бесшумно и быстро: открылось Московское центральное кольцо
Пассажиры на станции Лужники Московского центрального кольца
© РИА Новости. Максим Блинов
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Как обещают власти Москвы, на пересадку потребуются считанные минуты. На 11 станциях МЦК для этого не надо будет выходить на улицу, а на 17 станциях сделают надземные стеклянные переходы.
Пассажиры в салоне электропоезда Московского центрального кольца
© РИА Новости. Максим Блинов
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Мэрия обещает пассажирам бесплатный проезд на протяжении первого месяца работы кольца.
Вид на железнодорожные пути Московского центрального кольца из кабины машиниста электропоезда Ласточка
© РИА Новости. Александр Вильф
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По кольцу будут курсировать 100 пар поездов "Ласточка". В часы пик интервал движения не превысит шести минут, в остальное время – 11-15 минут. Проехать все кольцо получится за час с четвертью. Планируется, что к 2025 году МЦК будет перевозить до 300 миллионов человек в год.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию транспортного МЦК в День города Москвы
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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С новым маршрутом ознакомился президент России Владимир Путин. Компанию ему составили мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Максим Соколов.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию транспортного МЦК в День города Москвы
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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В беседе со столичным градоначальником Путин отметил бесшумность новых поездов при достаточно быстрой скорости. От одной станции до другой поезд домчал президента менее чем за четыре минуты.
Пассажиры в салоне электропоезда Московского центрального кольца
© РИА Новости. Максим Блинов
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Строится и подземное кольцо, которое будет интегрировано и с МЦК, и с радиусом метро. По словам Собянина, это "мегапроект", который дорого стоит, но без него пассажирский транспорт "точно остановится".
Пассажиры на станции Лужники Московского центрального кольца
© РИА Новости. Максим Блинов
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Эксперты не ожидают, что пересадочный контур сразу благоприятно повлияет на дорожную ситуацию в столице. По их прогнозам, жителям и бизнесу еще предстоит привыкнуть с проекту, в транспортную систему пересадочное кольцо окончательно войдет не раньше 2020 года.
Трехметровая буква М у входа в транспортно-пересадочный узел Лужники Московского центрального кольца в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Трехметровая буква "М" у входа в транспортно-пересадочный узел "Лужники" Московского центрального кольца в Москве.
Электропоезд у транспортно-пересадочного узла Лужники Московского центрального кольца в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Аналитики рынка недвижимости полагают, что от появления МЦК в целом выиграют такие районы, как Бескудниковский, Метрогородок, Нижегородский, Коптево, Хорошево-Мневники. Особенно повезет жителям районов Южнопортовый и Печатники, где станция "Волгоградская" снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую ветку метро.
Сотрудник в электропоезде на Московском центральном кольце в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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По словам координатора "Синих Ведерок" Петра Шкуматова, преимуществом МЦК станет состав "Ласточек", поездов более комфортных, нежели те, что ходят под землей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на церемонии официального запуска пассажирского движения по Московскому центральному кольцу
© РИА Новости. Максим Блинов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на церемонии официального запуска пассажирского движения по Московскому центральному кольцу.
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Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.