Самые громкие разводы года

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Американский актер и режиссер Тоби Магуайр и его жена дизайнер ювелирных украшений Дженнифер Мейер решили развестись после девяти лет брака. В прессе пишут, что к этому решению они пришли, потому как поняли, что давно отдалились друг от друга.