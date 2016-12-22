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Самые громкие разводы года

10:2322.12.2016
(обновлено: 10:54 22.12.2016)
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Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт в Лондоне. 8 мая 2014 года
Английская актриса Кейт Бекинсейл и режиссер Лен Уайзман во время Международного кинофестиваля в Торонто. 2008 год
Американский актер Джонни Депп и американская актриса Эмбер Херд в Венеции. Сентябрь 2015 года
Британский актер Джеймс МакЭвой и ирландская актриса Энн-Мэри Дафф в Лондоне. Май 2014 года
Полузащитник ФК Локомотив Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова во время фотосессии. 2013 год
Олимпийская чемпионка 2002 года Марина Анисина и Никита Джигурда во время выступления на гала-концерте Танцы на льду в Ледовом дворце на Ходынском поле. 2007 год
Американская певица Лиза Мария Пресли и американский гитарист Майкл Локвуд в Лондоне. Ноябрь 2010 года
Австралийская актриса Наоми Уоттс и американский актер Лив Шрайбер в Венеции. Сентябрь 2016 года
Американский актер Николас Кейдж и Элис Ким Кейдж в Венеции. Август 2013 года
Американский предприниматель Хлои Кардашян и американский баскетболист Ламар Одом в Голливуде. 2011 год
Американская актриса Дрю Бэрримор и актер Уилл Копелман в Лос-Анджелесе. 2011 год
Американский дизайнер Дженнифер Мейер и актер Тоби Магуайр в Лос-Анджелесе. Февраль 2016 года
Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт в Лондоне. 8 мая 2014 года
© AP Photo/ Invision/Joel Ryan
В этом году распалась самая главная голливудская пара, которая долгое время считалась символом благополучия. Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом после 12 лет совместной жизни. Их шестеро детей будут жить с Джоли, а Питта смогут навещать.
Английская актриса Кейт Бекинсейл и режиссер Лен Уайзман во время Международного кинофестиваля в Торонто. 2008 год
© AP Photo/ Evan Agostini
Удивили своих поклонников новостью о разводе английская актриса Кейт Бекинсейл и американский режиссер Лен Уайзман, прожившие вместе 13 лет. Поговаривают, что причиной их разрыва стала измена Уайзмана с молодой актрисой Си Джей Франко.
Американский актер Джонни Депп и американская актриса Эмбер Херд в Венеции. Сентябрь 2015 года
© AP Photo/ Andrew Medichini
Еще одна голливудская пара, распавшаяся в этом году, - Джонни Депп и Эмбер Херд. В мае Херд подала на развод, обвинив своего супруга в физическом и психологическом насилии. Их брак продлился всего 15 месяцев.
Британский актер Джеймс МакЭвой и ирландская актриса Энн-Мэри Дафф в Лондоне. Май 2014 года
© AP Photo/ Invision/Jon Furniss
Брак 37-летнего британского актера Джеймса МакЭвоя и 45-летней ирландской актрисы Энн-Мэри Дафф распался незадолго до десятой годовщины их свадьбы. При этом экс-супруги намерены сохранить дружеские отношения, заботясь об их общем сыне Брэндане.
Полузащитник ФК Локомотив Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова во время фотосессии. 2013 год
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Разводом закончился четырехлетний брак звезды "Дома-2" Ольги Бузовой и полузащитника ФК "Локомотив" Дмитрия Тарасова. Дело дошло до раздела совместно нажитого имущества.
Олимпийская чемпионка 2002 года Марина Анисина и Никита Джигурда во время выступления на гала-концерте Танцы на льду в Ледовом дворце на Ходынском поле. 2007 год
© РИА Новости. Илья Питалев
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В конце этого года развелись олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина и актер Никита Джигурда. Их брак продлился шесть лет. У экс-супругов двое детей – дочь Эва-Влада и сын Мик-Анжель-Крист.
Американская певица Лиза Мария Пресли и американский гитарист Майкл Локвуд в Лондоне. Ноябрь 2010 года
© AP Photo/ Lefteris Pitarakis
13 июня 48-летняя дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Лиза Мария Пресли подала в суд иск о расторжении брака с 55-летним гитаристом Майклом Локвудом. Как пишут многие СМИ, поводом стало то, что ее супруг транжирил крупное семейное состояние.
Австралийская актриса Наоми Уоттс и американский актер Лив Шрайбер в Венеции. Сентябрь 2016 года
© AFP 2016/ Tiziana Fabi
Шокировали новостью о своем расставании австралийская актриса Наоми Уоттс и американский актер Лив Шрайбер, которые считались одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. Они прожили вместе 11 лет, и у них есть двое сыновей.
Американский актер Николас Кейдж и Элис Ким Кейдж в Венеции. Август 2013 года
© AFP 2016/ Gabriel Bouys
В июне этого года американский актер Николас Кейдж развелся со своей женой Элис Ким. В прессе пишут, что причиной тому послужила ее неверность. Экс-супруги состояли в браке 11 лет.
Американский предприниматель Хлои Кардашян и американский баскетболист Ламар Одом в Голливуде. 2011 год
© AP Photo/ Invision/Jordan Strauss
Американский предприниматель Хлои Кардашян и американский баскетболист Ламар Одом через три года после расставания решили официально оформить свой разрыв. Причиной тому, как сообщают многие СМИ, послужили пагубные пристрастия Одома.
Американская актриса Дрю Бэрримор и актер Уилл Копелман в Лос-Анджелесе. 2011 год
© AP Photo/ Mark J. Terrill
В августе этого года окончательно оформили развод актеры Дрю Бэрримор и Уилл Копелман. Несмотря на расставание, экс-супруги сохраняют теплые отношения и воспитывают двух дочерей.
Американский дизайнер Дженнифер Мейер и актер Тоби Магуайр в Лос-Анджелесе. Февраль 2016 года
© AP Photo/ Invision/Al Powers
Американский актер и режиссер Тоби Магуайр и его жена дизайнер ювелирных украшений Дженнифер Мейер решили развестись после девяти лет брака. В прессе пишут, что к этому решению они пришли, потому как поняли, что давно отдалились друг от друга.
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Знаменитости, которые развелись в 2016 году, – в фотоленте Ria.ru.

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