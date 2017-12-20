Пассажиры МЦК смогут украсить ёлку на "Кутузовской" своими поделками

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Все станции Московского центрального кольца (МЦК) украшены к новогодним праздникам, а на станции "Кутузовская" установленную ёлку смогут украсить сами пассажиры, сообщил в среду РИА Новости заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.
Самая большая ёлка, по словам Ликсутова, уже появилась на станции МЦК "Лужники", ее высота составляет три метра, а на станции "Кутузовская" установленную ёлку смогут украсить сами пассажиры.
"Мы приглашаем всех желающих присоединиться к акции, смастерить елочную игрушку и прийти на станцию "Кутузовская", чтобы украсить своей поделкой ёлку. Так вы сможете создать новогоднее настроение себе и другим пассажирам", — рассказал Ликсутов.