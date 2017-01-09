Роспотребнадзор проверил 41 тысячу площадок для новогодних мероприятий

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор проверил более 41 тысячи площадок в РФ, где проводились новогодние мероприятия для детей, сообщает пресс-служба ведомства.

"Под надзором Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации находилось более 41 тысячи площадок проведения массовых новогодних мероприятий для детей, в том числе: более 1,7 тысячи площадок на базе городских парков; около 1,2 тысячи площадок на базе спортивных сооружений; около 13 тысяч площадок на базе культурно-досуговых и развлекательных центров, клубов и домов культуры; около 25 тысяч площадок на базе иных сооружений открытого и закрытого типов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также были проверены почти 1,5 тысячи учреждений, на базе которых в период зимних каникул был организован отдых для более чем 132 тысяч школьников. Подчеркивается, что на особом контроле находились проекты Вологодской области "Великий Устюг — родина Деда Мороза", а также Костромской области "Костромская земля — родина Снегурочки".

Согласно релизу, в ходе надзора обследованы 8,5 тысячи объектов, которые запланированы к работе в рамках проведения новогодних мероприятий в период зимних школьных каникул. Кроме того, были проведены более 39 тысяч лабораторно-инструментальных исследований, в том числе более 10 тысяч исследований питьевой воды, более 14 тысяч исследований продуктов питания, а также более 86 тысяч исследований параметров микроклимата.

Сообщается, что сотрудники Роспотребнадзора также провели 7,3 тысячи исследований кондитерских изделий, входящих в состав детских новогодних подарков, из которых 1,5% не соответствовали требованиям по маркировке.

В ходе надзора составлены более 6,7 тысяч протоколов об административных правонарушениях, подготовлены 5,2 тысячи постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму более 23 миллионов рублей. По результатам надзорных мероприятий был отстранен от работы 171 сотрудник учреждений, планируемых к обеспечению детских новогодних мероприятий.