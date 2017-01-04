В 65 городах России МЧС развернуло полевые кухни в местах массовых гуляний

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. МЧС развернуло полевые кухни с кашей и горячим чаем в местах массовых новогодних гуляний в 65 крупных городах России, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На территории Российской Федерации в местах с массовым пребыванием людей в 65 городах развернуто более 80 полевых кухонь, организовано питание более 2,5 тысячи человек", — сказал представитель пресс-службы.

Накануне в Москве в парках в восьми административных округах были открыты восемь кухонь. "Отдыхающим предлагают горячий чай, приготовленный на древесных углях", — рассказали в МЧС.

Пожарно-спасательные подразделения также по-прежнему обеспечивают безопасность новогодних мероприятий. "В течение суток органами управления МЧС России осуществлялся контроль более 1,4 тысячи мероприятий, связанных с новогодними праздниками", — сообщили в МЧС.