Безопасность россиян на праздники обеспечат около 200 тысяч человек

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Порядка 200 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии планируется задействовать для обеспечения безопасности в период новогодних и рождественских праздников во всех субъектах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.
"По предварительным расчетам, для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в субъектах Российской Федерации планируется задействовать порядка 200 тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии, а также 20 тысяч работников частных охранных организаций, членов народных дружин и представителей казачества", — говорится в сообщении.
Кроме того, на объектах транспорта планируют задействовать более 6,2 тысячи сотрудников полиции, включая 132 кинолога со служебными собаками, а также 3,3 тысячи сотрудников частных охранных организаций, 1,9 тысячи сотрудников Федерального государственного предприятия военизированной охраны железнодорожного транспорта и 1,6 тысячи сотрудников служб авиационной безопасности.