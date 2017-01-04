Безопасность россиян на праздники обеспечат около 200 тысяч человек

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Порядка 200 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии планируется задействовать для обеспечения безопасности в период новогодних и рождественских праздников во всех субъектах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.

"По предварительным расчетам, для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в субъектах Российской Федерации планируется задействовать порядка 200 тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии, а также 20 тысяч работников частных охранных организаций, членов народных дружин и представителей казачества", — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба МВД по профилактике правонарушений, всего в России с 31 декабря по 10 января пройдет около 80 тысяч новогодних и рождественских мероприятий. Как сообщает ведомство, председатель оперативного штаба поручил подчиненным уделить особое внимание сопровождению мероприятий с участием детей, в частности общероссийской новогодней елки в Москве, куда планируют привезти около 5 тысяч детей из всех регионов страны.

Кроме того, на объектах транспорта планируют задействовать более 6,2 тысячи сотрудников полиции, включая 132 кинолога со служебными собаками, а также 3,3 тысячи сотрудников частных охранных организаций, 1,9 тысячи сотрудников Федерального государственного предприятия военизированной охраны железнодорожного транспорта и 1,6 тысячи сотрудников служб авиационной безопасности.