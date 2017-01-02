Для детей вернувшихся из США дипломатов организуют посещение елки в Кремле

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Управляющий делами президента РФ Александр Колпаков поручил организовать посещение детьми вернувшихся из США дипломатов новогодних представлений в Кремле, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.
По ее словам, семьям российских дипломатов переданы расписание и данные контактного лица для организации посещения кремлёвской ёлки.
Ранее США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне. Помимо этого, персоной нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона.