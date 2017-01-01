В новогодних мероприятиях приняли участие более семи миллионов россиян

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Свыше семи миллионов человек приняли участие в праздничных мероприятиях в ночь на 1 января, общественный порядок обеспечивали более 76 тысяч сотрудников органов внутренних дел по всей стране, сообщается на сайте МВД России.

"В ночь на 1 января 2017 года на территории Российской Федерации состоялось свыше 18 тысяч новогодних праздничных мероприятий, в которых приняло участие более 7 миллионов человек", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в целом по стране общественный порядок обеспечивали 76,4 тысячи сотрудников органов внутренних дел; 10,7 тысячи сотрудников и военнослужащих Росгвардии; 4,5 тысячи сотрудников частных охранных организаций, а также 13 тысяч членов народных дружин и 4,5 тысячи представителей казачества.

"Общественный порядок и безопасность обеспечены в полном объеме, серьезных нарушений не зарегистрировано. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения новогодних праздников", — отмечается в сообщении.

По данным ГУ МВД России по Москве, участие в праздновании Нового года в ночь на 1 января приняли около трех миллионов человек. Как сообщается на сайте ведомства, в столице порядок обеспечивали более 3 тысяч сотрудников органов внутренних дел, свыше 4,3 тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также 2 тысячи представителей народных дружин.