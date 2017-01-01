Более пяти тысяч человек работали в столичном метро в новогоднюю ночь

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Свыше пяти тысяч человек, среди них более тысячи машинистов, обеспечивали работу Московского метрополитена в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Московский метрополитен впервые в своей истории перевозил пассажиров в новогоднюю ночь. Круглосуточная работа метро в ночь на 1 января стала возможной благодаря модернизации систем метрополитена, а также масштабным работам по благоустройству.

"Бесперебойную работу московского метро во время долгожданного праздника обеспечили 5057 сотрудников, в том числе 1137 машинистов электропоездов и 966 работников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что интервал движения поездов в ночь на 1 января составил от 3,5 до 10 минут, при этом на основных линиях он не превышал 5 минут. Как напоминает пресс-служба, работа Московского метрополитена будет продлена до 02:00 в ночь празднования Рождества с 6 на 7 января.