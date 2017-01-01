Новогодняя ночь в России прошла без серьезных происшествий

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Новогодняя ночь в России прошла без каких-либо серьезных происшествий, на массовых мероприятиях инцидентов не допущено, сообщили в пресс-службе МЧС.

"В целом новогодняя ночь по всей стране прошла спокойно, никаких серьезных чрезвычайных происшествий или чрезвычайных ситуаций не зафиксировано", — сказал представитель ведомства.

По его словам, за сутки, включая новогоднюю ночь, пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 439 пожаров. "Примечательно, что по сравнению с таким же периодом прошлого года число пожаров уменьшилось почти вдвое", — уточнили в МЧС, добавив, что 344 возгорания было ликвидировано в жилом секторе.

"С целью уменьшения количества техногенных пожаров надзорными органами главных управлений МЧС России по субъектам РФ проводятся профилактические мероприятия", — пояснили в МЧС.

С 06:00 31 декабря до 06:00 1 января пожарно-спасательные подразделения 275 раз ликвидировали последствия ДТП, были спасены 200 человек.

В МЧС еще раз напомнили, что именно в новогодние дни возрастает риск возникновения бытовых пожаров. С 26 декабря по 15 января все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности, безопасность граждан обеспечивают 350 тысяч человек, используется до 95 тысяч единиц техники.