Все системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали в штатном режиме, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Сбоев в работе систем тепло, энерго-, газо- и водоснабжения города не было. Утром начались работы по вывозу и утилизации бытовых отходов с территорий рождественских ярмарок и мест массовых народных гуляний", — сказал Бирюков журналистам в воскресенье.

Все городские службы в канун праздников перевели на усиленный режим работы — сейчас на дежурстве находятся 670 аварийных бригад и почти 1,2 тысяч единиц специализированной техники, включая автокраны, экскаваторы, самосвалы, автовышки.

При необходимости для уборки снега задействуют до 18 тысяч единиц спецтехники, на особо опасных участках дорог дежурят тягачи, создан необходимый запас противогололедных материалов.

"Для работ по очистке от снега 16,5 тысяч крыш сформировано более 4 тысяч бригад. Для уборки дворовых территорий в снегопады будет привлечено 29 тысяч человек и 31,3 тысячи средств малой механизации", — сказал заммэра.

В случае чрезвычайных ситуаций в Москве мобилизовано более 400 единиц пожарно-спасательной техники и более 1,2 тысяч спасателей.

Усиленный режим работы всех городских служб продлится до 9 января.