В Брюсселе около 1,5 тысячи нетрезвых водителей бесплатно развезли по домам

БРЮССЕЛЬ, 1 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Добровольцы из ассоциации "Ответственные молодые водители" бесплатно развезли в новогоднюю ночь по домам в Брюсселе около 1,5 тысячи подвыпивших автолюбителей, которые отказались от вождения "подшофе" и решили воспользоваться праздничной услугой, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель ассоциации.

Для доставки клиентов с полуночи до 6.00 были задействованы 80 автомобилей и около 200 водителей-добровольцев. По желанию они также развозили нетрезвых автовладельцев на их собственных авто. При этом коллегу на маршруте сопровождал напарник на автомобиле из парка ассоциации.

Для вызова водителей-добровольцев требовалось лишь набрать объявленный ранее телефонный номер. При этом заранее заказы не принимались. В связи с тем, что число желающих воспользоваться услугой бесплатного извоза растет с каждым годом, автолюбителям рекомендовали звонить в ассоциацию за час до планируемого отъезда домой.

Власти Брюсселя в ночь на Новый год, со своей стороны, предлагали жителям бельгийской столицы перемещаться на городском транспорте. С полуночи и до 6.00 бесплатным был проезд на метрополитене, автобусных и трамвайных маршрутах.