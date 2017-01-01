Более пяти тысяч моряков ВМФ России встретили Новый год в море

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Более 5 тысяч военнослужащих Военно-морского флота России встретили Новый год на боевой службе в море, сообщает в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Отмечается, что в канун Нового года, на все боевые корабли и суда обеспечения были направлены поздравительные телеграммы от главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва, командующих военными округами, флотами, объединениями и соединениями ВМФ. Поздравления командования ВМФ получили и сотрудники маячных служб, обеспечивающие бесперебойную работу навигационных знаков и маяков в самых отдаленных районах территории нашего государства