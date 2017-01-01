Более пяти тысяч моряков ВМФ России встретили Новый год в море

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Более 5 тысяч военнослужащих Военно-морского флота России встретили Новый год на боевой службе в море, сообщает в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Традиционно, в канун Нового года, на боевых кораблях и судах обеспечения, находящихся в море, были установлены новогодние елки, а также прошли праздничные концерты, подготовленные творческими коллективами из состава экипажей. Специалисты службы снабжения порадовали своих товарищей праздничным ужином, на котором каждый моряк отведал традиционные для новогоднего праздника салат оливье, фрукты и сладости", — рассказали в департаменте.

Отмечается, что в канун Нового года, на все боевые корабли и суда обеспечения были направлены поздравительные телеграммы от главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва, командующих военными округами, флотами, объединениями и соединениями ВМФ. Поздравления командования ВМФ получили и сотрудники маячных служб, обеспечивающие бесперебойную работу навигационных знаков и маяков в самых отдаленных районах территории нашего государства