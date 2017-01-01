Военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии отпраздновали Новый год под елкой

ХМЕЙМИМ, 1 янв — РИА Новости. Военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии отпраздновали Новый год. По видеосвязи они услышали поздравления президента РФ Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу.

На базе Хмеймим в новогоднюю ночь зажглась елка, которая была доставлена на военно-транспортном самолете Воздушно-космических сил России.

"Для нас выступают сегодня дед Мороз и Снегурочка, в самом разгаре праздничный концерт, организованный оркестром и творческим коллективом авиабазы. Хотим сказать огромное спасибо, особенно руководству страны, министерству оборону за тот вклад, за то внимание, которое нам оказываются. Обещаем, что задачи, поставленные перед нами, будут выполнены с честью", — заявил заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии по работе с личным составом генерал-майор Владимир Жаров.

Кроме поздравления военнослужащие авиабазы получили сладкие новогодние подарки. В каждой упаковке — шоколадные конфеты и открытки с письмами от российских детей.

"Ребята почувствовали, что вся страна наблюдает за ними, гордится их деятельностью. Военнослужащим переданы открытки, поделки от ребят из практически всех регионов страны. Это и маленькие Деды Морозы, и елочки, и просто поздравления. Я видел, как трепетно держали они эти открытки", — добавил Жаров.