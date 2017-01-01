Президент ПМР надеется сделать в 2017 году Приднестровье лучше

ТИРАСПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент Приднестровья Вадим Красносельский, вступивший в должность две недели назад, поздравил жителей непризнанной республики с Новым годом и выразил надежду сделать в 2017 году Приднестровье лучше.

"В грядущий год мы вступаем с новыми планами и надеждами, с желанием сделать Приднестровье лучше. Уверен, что решение поставленных задач совместными усилиями обязательно приведет нас к новым успехам", — сказал Красносельский в телеэфире.

Выборы президента ПМР прошли 11 декабря. Согласно окончательным данным ЦИК, Красносельский набрал 62,23% голосов и одержал победу в первом туре голосования. Его основной соперник, бывший президент Евгений Шевчук получил поддержку 27,38% избирателей. В должность Красносельский вступил 16 декабря.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.