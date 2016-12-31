Токийский район Сибуя впервые станет пешеходным в новогоднюю ночь

ТОКИО, 31 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Токийский район Сибуя впервые станет "раем для пешеходов" в новогоднюю ночь: в районе знаменитого Х-образного перекрестка и памятника собаке Хатико перекроют движение автомобилей, сообщает телекомпания NHK.

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В Хэллоуин или в дни футбольных матчей с трансляцией на больших экранах в районе Сибуя закрывали движение транспорта и предоставляли гуляющим всю территорию проезжей части. Однако на Новый год, который в Японии традиционно справляют тихо дома в кругу семьи, а основное празднование приходится не на полуночные часы, а на первый день нового года, пешеходам улицу не открывали.

Начиная с этого года, Сибуя будет открыта для желающих встретить Новый год шумно и весело на улице вместе с друзьями или совсем незнакомыми людьми. Движение транспорта будет закрыто с 22:00 (16:00 мск) до рассвета.

Полиция предпринимает повышенные меры безопасности, как и обычно, когда Сибуя становится пешеходной. Однако в этот раз с учетом террористических актов во Франции летом и в Берлине в декабре решено установить полицейские автобусы и крупногабаритный транспорт так, чтобы закрыть въезд в этот район грузовикам и легковым автомобилям.