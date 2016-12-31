Шойгу уверен, что 2017 год будет отмечен для армии новыми достижениями

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и выразил уверенность, что 2017 год будет отмечен новыми достижениями для российской армии.

"В уходящем году нам вместе многое удалось сделать для развития вооружённых сил и укрепления авторитета России. Во время учений и на боевой службе вы показали высочайшее мастерство и подлинный профессионализм. Сегодня боевая мощь вооруженных сил вызывает гордость наших граждан и служит примером для многих стран. В этом – заслуга каждого из вас. Убеждён, что наступающий 2017 год будет отмечен новыми достижениями во благо нашей родины", — сказал Шойгу.

Министр обороны сказал особые слова благодарности тем, кто сейчас несет боевую службу вдали от дома. Также он выразил уверенность, что эти военные с честью выполнят свой воинский долг и невредимыми вернутся домой.

"Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба! С Новым годом!" — заключил он.