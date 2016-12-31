Гарнизоны российской армии украсили 60 тысяч новогодних елок

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Более 60 тысяч новогодних елок установили в гарнизонах российской армии, расположенных от Калининграда до Курильских островов, одними из первых елку получили военнослужащие авиабазы "Хмеймим" в Сирии, сообщили в пресс-службе Минобороны России в субботу.

"Шестьдесят тысяч новогодних елок установлены в преддверии Нового года в российских гарнизонах, расположенных от Калининграда до Курильских островов. Специально для военнослужащих, проходящих службу на арктических базах, с материка завезены елки не старше трех лет. Первыми главный новогодний символ увидели военнослужащие на авиабазе "Хмеймим", где в начале декабря была установлена 12-тиметровая хвойная красавица", — говорится в сообщении.

Кроме того, завершено новогоднее оформление зданий и объектов Минобороны в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Севастополе, Екатеринбурге, Хабаровске и других городах. По традиции, главная армейская елка высотой в 20 метров установлена в Москве перед зданием Национального центра управления обороной, в этом году она украшена в стиле "милитари". В остальных столичных зданиях Минобороны установлены более 140 живых новогодних елок и более 250 искусственных елочных композиций, рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

Также сообщается, что в Новый год и Рождество военнослужащих ждут праздничные столы и кулинарные сюрпризы.

"Особое внимание будет уделено организации праздничного стола военнослужащих, несущих боевое дежурство, службу в караулах и суточных нарядах, а также в дальних походах и вне мест постоянной дислокации. Специально для этого корабли и подводные лодки, несущие боевые дежурства в ближней и дальней морских зонах, заранее были обеспечены всем необходимым", — добавили в ведомстве.