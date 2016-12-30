МЧС будет контролировать 60 тысяч объектов в праздники

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Порядка 60 тысяч объектов в России, на которых пройдут новогодние мероприятия, взяты на контроль, сообщил в пятницу в ходе селекторного совещания директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Кададов.

С начала декабря сотрудниками спасательного ведомства проводится комплекс мероприятий сезонной профилактической операции "Новый год".

"В ходе данной работы на учет взято около 60 тысяч объектов, задействованных в праздничных мероприятиях, а также свыше 3,5 тысячи мест хранения и реализации пиротехнической продукции", — сказал он.

Также Кададов добавил, что на таких объектах реализованы свыше 90 тысяч профилактических мероприятий, из которых более 25 тысяч практических тренировок по эвакуации людей из зданий в случае возникновения ЧС, свыше 65 тысяч инструктажей и бесед с администрацией и обслуживающим персоналом объектов по вопросам обеспечения безопасности.

"Проводимая работа позволила оперативно устранить около 7,5 тысячи нарушений требований обеспечения безопасности", — сказал Кададов.

Кроме того, он добавил, что в ходе профилактической работы обследовано более 150 объектов включая вокзалы, аэропорты и гостиницы, где предусмотрены встречи, размещение, проживание детей и сопровождающих их лиц в праздничные дни.

"Также, в преддверии новогоднего периода надзорными органами МЧС России реализован комплекс мероприятий сезонной профилактической операции "Отопление". В целях предупреждения возможных ЧС проведено свыше 30 тысяч обследований котельных и иных теплогенерирующих установок, а также мест хранения топлива", — добавил Кададов.

Он отметил, что с руководством и персоналом таких объектов проведено более 45 тысяч инструктажей. В адрес органов власти субъектов России, местного самоуправления и руководства предприятий внесены около 2,5 тысячи предостережений о недопустимости нарушений.