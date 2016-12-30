В России в праздники будут дежурить около 350 тысяч сотрудников МЧС

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Около 350 тысяч человек в России будут дежурить в составе группировки единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) в новогодние праздники, сообщил в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) заместитель директора департамента пожарно-спасательных и специальных формирований МЧС России Владлен Аксенов.

"Для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и устойчивости систем жизнеобеспечения в субъектах Российской Федерации, в период новогодних праздников, ежесуточно, от всех подразделений и служб РСЧС, в том числе и от МЧС России, на дежурстве будут находиться порядка 350 тысяч человек и до 95 тысяч единиц различной техники", — сказал Аксенов.

От МЧС России запланировано участие более 108 тысяч военнослужащих, сотрудников и работников федеральной противопожарной службы и спасателей. Кроме того, на дежурстве будут находиться более 22 тысяч единиц пожарной и аварийно-спасательной техники, на суточные дежурства будут заступать 36 тысяч человек личного состава и 18 тысяч единиц техники.