В России открыли около трех тысяч площадок для запуска пиротехники

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Свыше 3 тысяч площадок для запуска пиротехнических изделий создано в России, они соответствуют всем нормам безопасности, сообщил в ходе селекторного совещания директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Кададов.

"На территории субъектов в текущем году организовано более 3 тысяч площадок, отвечающих требованиям безопасности и оборудованных необходимыми информационными стендами", — сказал он.

Кададов отметил, что органам местного самоуправления в регионах рекомендовано оборудовать торговые точки памятками и инструкциями по применению гражданами пиротехнических изделий. Объектов хранения и реализации пиротехники в России порядка 3,5 тысячи.

"Дополнительно, еще раз, доведите правила безопасности при пользовании пиротехникой до населения", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.