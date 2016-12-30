На российских дорогах в Новый год будут работать тысячи пунктов обогрева

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Порядка тысячи пунктов обогрева могут быть развернуты на дорогах России в период новогодних праздников, если погода резко ухудшится, сообщил заместитель директора департамента пожарно-спасательных и специальных формирований МЧС России Владлен Аксенов.

"В случае резкого ухудшения погодных и дорожных условий подразделения МЧС России, с привлечением военнослужащих, сотрудников федеральной противопожарной службы и спасателей МЧС России, готовы развернуть 945 мобильных пунктов обогрева, с привлечением более 13 тысяч единиц личного состава", — сказал Аксенов в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС).

Он добавил, что мобильные пункты обогрева обеспечены всем необходимым для автономной работы и оказания помощи населению. В пунктах обогрева организованы места для оказания медицинской помощи.