Более 500 расчетов РВСН встретят Новый год на боевом дежурстве

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Более 500 расчетов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) встретят Новый год, находясь на боевых постах, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"Тридцатого декабря 2016 года заступили смены, несущие боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения на новогодние праздники. Новогоднюю ночь на боевых постах встретят более 500 боевых расчетов. Стратегические ракетчики несут дежурство в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач. Ежесуточно в составе дежурных сил находятся около 6 тысяч человек", — говорится в релизе.

Отмечается, что первыми свои посты приняли военнослужащие самой восточной в РВСН дивизии — Иркутской. Заступление на боевое дежурство в соединениях и частях РВСН началось, по традиции, проведением торжественных ритуалов разводов дежурных сил с исполнением гимна России и убытия к местам несения дежурств.

"Командиры соединений и частей поздравят своих подчинённых, заступивших на боевое дежурство и находящихся на боевых постах, лично с основных пунктов управления по громкоговорящей связи за несколько часов до наступления Нового года", — подчеркнули в МО РФ.