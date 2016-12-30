Более 500 расчетов РВСН встретят Новый год на боевом дежурстве
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Более 500 расчетов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) встретят Новый год, находясь на боевых постах, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"Тридцатого декабря 2016 года заступили смены, несущие боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения на новогодние праздники. Новогоднюю ночь на боевых постах встретят более 500 боевых расчетов. Стратегические ракетчики несут дежурство в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач. Ежесуточно в составе дежурных сил находятся около 6 тысяч человек", — говорится в релизе.
Отмечается, что первыми свои посты приняли военнослужащие самой восточной в РВСН дивизии — Иркутской. Заступление на боевое дежурство в соединениях и частях РВСН началось, по традиции, проведением торжественных ритуалов разводов дежурных сил с исполнением гимна России и убытия к местам несения дежурств.
"Командиры соединений и частей поздравят своих подчинённых, заступивших на боевое дежурство и находящихся на боевых постах, лично с основных пунктов управления по громкоговорящей связи за несколько часов до наступления Нового года", — подчеркнули в МО РФ.
Трудовые будни Ракетных войск стратегического назначения
Первая ракетная часть – бригада особого назначения резерва Верховного Главного Командования (РВГК) – была сформирована в составе Советских Вооруженных Сил в июле 1946 года.
Ракетные войска стратегического назначения являются одним из трех родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, главным компонентом ее стратегических ядерных сил.
РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе стратегических ядерных сил или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов.
Зарождение РВСН связано с развитием отечественного и зарубежного ракетного оружия, ракетно-ядерного оружия, с совершенствованием его боевого применения.
Материальной основой создания РВСН являлось развертывание в СССР новой отрасли оборонной промышленности – ракетостроения.
Девушки-курсанты на занятиях по строевой подготовке во дворе главного корпуса Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
С 1946 по 1959 год создавалось ядерное оружие и первые образцы управляемых баллистических ракет, развертывались соединения, способные решать оперативные задачи во фронтовых операциях и стратегические задачи на близлежащих театрах военных действий.
Сейчас Ракетные войска стратегического назначения включают в себя командование РВСН, три ракетные армии со штабами в городах Владимир, Оренбург и Омск, в которые организационно входят ракетные дивизии.
На вооружении РВСН состоят все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками.
В 1959-1965 годах развертывались и ставились на боевое дежурство ракетные соединения и части межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ракет средней дальности (РСД), способных решать стратегические задачи на любых театрах военных действий.
Ракетные комплексы "Тополь-М" во время генеральной репетиции военного парада в честь Дня Победы на Красной площади в Москве.
Непрерывное наращивание количества и качественных характеристик ракетных комплексов, состоявших на вооружении, содействовало установлению ядерного паритета между СССР и США в 1970-х годах.
На территории музея Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на базе Учебного центра РВСН в городе Балабаново Калужской области.
В мирное время в составе дежурных сил РВСН ежесуточно на боевых постах находится около шести тысяч человек.
В 1985-1992 годах были приняты на вооружение ракетные комплексы четвертого поколения железнодорожного базирования (РС-22) и шахтного типа ОС (РС-22А), комплексы с тяжелой ракетой ОС (РС-20В) и мобильной группировкой Комплекс РС-12М ("Тополь").
Приоритетные направления развития РВСН: поддержание боевой готовности существующей группировки войск, развитие системы боевого управления войсками и оружием, создание научно-технического задела по перспективным образцам вооружения и техники РВСН.
Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения.
Важными направлениями развития РВСН являются максимальное продление сроков эксплуатации ракетных комплексов, развертывание необходимыми темпами современных ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс".
Участницы всероссийского конкурса профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж" в учебном центре РВСН в Переславле-Залесском.