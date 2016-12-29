Специалисты рассказали, каким будет движение на дорогах Москвы в праздники

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Движение на столичных дорогах в период новогодних выходных будет свободным, также дорожная ситуация в Москве будет благоприятной для водителей в течение всего 31 декабря, сообщает в четверг пресс-служба московского "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД).

"Движение на столичных дорогах в период январских каникул будет свободным. 31 декабря дорожная ситуация в течение дня будет также благоприятной для водителей. К вечеру возможны небольшие осложнения дорожной ситуации вблизи крупных торговых центров и других точек массового притяжения, а также в центральной части города, где планируется проведение массовых мероприятий", — говорится в сообщении.

На период новогодних праздников в Москве также будет усилена работа мобильных комплексов фотовидеофиксации. Парконы будут фиксировать нарушения правила остановки и стоянки в непосредственной близости от торгово-развлекательных центров, а также на центральных улицах. Указанные меры позволят сократить количество нарушений, соответственно, предотвратят риск осложнения дорожной ситуации.

При этом прогноз погоды в московском регионе на следующую неделю обещает небольшие осадки в виде снега и отрицательные значения температуры. Все это может повлечь рост числа ДТП, поэтому водителям рекомендуется быть предельно внимательным при совершении поездок, особенно в ночное время, обратились к водителям в ЦОДД.

Водителей также призвали быть бдительнее на дорогах в дни новогодних праздников – соблюдать правила дорожного движения и ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии.