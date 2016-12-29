Медведев просит вице-премьеров не расслабляться во время новогодних каникул

ГОРКИ, 29 дек – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на последнем в 2016 году совещании с вице-премьерами призвал их не расслабляться во время новогодних каникул и держать под контролем ситуацию в стране.

"Еще раз поздравляю с Новым годом. Желаю всем хорошо встретить Новый год, отдохнуть, набраться сил, но в то же время не расслабляться, потому что праздники это, конечно, всегда здорово, в то же время – зима сложное время года в нашей стране. Часто возникают неприятные, неожиданные какие-то проблемы, происшествия, иногда чрезвычайные ситуации, поэтому нужно по всем направлениям деятельности, которыми вы сами занимаетесь, держать ситуацию на контроле, естественно, с министрами быть на связи", — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что если требуется, нужно "определить всех дежурных, которые работают во всех ведомствах, систему взаимоотношений на этот период, в общем все, чем обычно правительство занимается во время новогодних каникул, для того, чтобы ситуация в стране оставалась под контролем исполнительной власти".