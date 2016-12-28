США
28.1228 декабря22:16МСК
USD60.67-0.19
EUR63.49-0.09
Проекты
 
США
Сменить фон
Новый год 2017
Новости

Новогодняя сказка, подарки и детский смех. Общероссийская елка в Кремле

17:4628.12.2016
(обновлено: 17:47 28.12.2016)
06351
Родители с детьми окончания новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Дед Мороз во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Дети после окончания новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Родители с детьми в очереди на новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Артист во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Дети получают подарки после окончания новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Подарки для детей, пришедших на новогоднее представление на Главной сцене в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Дед Мороз и Снегурочка во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Дети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Мальчик в костюме Бэтмэна во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Дети во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Родители с детьми окончания новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В Государственном Кремлевском дворце проходит Общероссийская детская елка.
Дед Мороз во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артисты подготовили для детей яркий музыкальный спектакль.
Дети после окончания новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На Общероссийскую детскую елку приглашены воспитанники детских домов, дети из социально незащищенных семей, дети, чьи родители погибли в "горячих" точках, отличники учебы, победители и призеры олимпиад и конкурсов.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Помимо новогоднего представления, ребят ждут праздничные конкурсы, игровые программы и аттракционы.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Праздник проводится в трех залах Государственного Кремлевского дворца.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Родители с детьми в очереди на новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Родители с детьми в очереди на новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце.
Артист во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артист во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Дети получают подарки после окончания новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Дети получают подарки после новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Подарки для детей, пришедших на новогоднее представление на Главной сцене в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Подарки для детей, пришедших на новогоднее представление на Главной сцене в Государственном Кремлевском дворце.
Дед Мороз и Снегурочка во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Дед Мороз и Снегурочка – обязательные участники представления новогодней елки в Кремле.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Дети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Дети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Мальчик в костюме Бэтмэна во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Мальчик в костюме Бэтмэна во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Впервые новогодняя елка в Кремле прошла в 1954 году. Тогда музыкальный спектакль для детей показывали в Большом зале Кремлевского дворца.
Дети во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Дети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Дед Мороз во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в МосквеНовогодняя сказка, подарки и детский смех. Общероссийская елка в Кремле17:4628.12.2016
Пассажиры и артисты в новогоднем поезде Московского метрополитенаПервые пассажиры новогоднего поезда столичного метро14:5528.12.2016
Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов СочиРабота водолазов на месте крушения Ту-15414:4028.12.2016
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980)Принцесса Лея и другие образы Кэрри Фишер в кино12:2328.12.2016
Курсанты дальневосточной пожарно-спасательной Академии МЧС России во ВладивостокеБудни спасателей10:4027.12.2016
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154Поисковые работы в акватории Черного моря10:3027.12.2016
Кадр из фильма Брат 2Самые яркие роли Сергея Бодрова-младшего10:2527.12.2016
Мужчина возлагает цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи у посольства России в МинскеЦветы и свечи у посольств России в разных странах16:0226.12.2016
Британский певец Джордж Майкл. 2005 годЛегенда ритм-энд-блюза Джордж Майкл12:1026.12.2016
Алеппо после его освобождения от террористовАлеппо после четырех лет войны12:0026.12.2016
Все фотоленты

Общероссийская детская елка в Государственном Кремлевском дворце в Москве – в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
+
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.