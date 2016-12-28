Цены в горном кластере Сочи в праздники будут контролировать

СОЧИ, 28 дек – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Специальная комиссия в Сочи будет следить за ценами на аренду помещений и товары на горных курортах во время новогодних праздников, сообщает администрация города.

Отмечается, что прошлогодний зимний сезон не показал хороших результатов в отрасли торговли из-за высоких цен, очередей, что вызывало недовольство отдыхающих. Специальная комиссия призвана предотвратить подобную ситуацию в эти новогодние праздники.

"Дело в том, что взять в аренду торговую точку в одном из самых живописных уголков курорта практически невозможно. По словам бизнесменов, стоимость за квадратный метр превышает все допустимые рамки. Поэтому и цены на товары в разы больше средних по городу. Специальная комиссия будет следить за ценами на Красной Поляне в новогодние праздники", — говорится в сообщении.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов поддержал предпринимателей. Он рекомендовал руководству курорта "Роза Хутор" придерживаться линейки цен, установленных по всему Сочи, а предпринимателям дать возможность выставлять как можно больше временных торговых палаток, отвечающих санитарно-эпидемиологическим нормам.

"Должно быть выставлено достаточно временных предприятий торговли. Для того чтобы не было очередей во время курортного сезона и на новогодние и рождественские праздники. И по стоимости, чтобы на каждый вид товара были установлены рекомендованные цены", — цитируются в сообщении слова Пахомова.

По информации властей, то же касается и всех точек питания — помимо дорогих фирменных блюд кафе должны иметь и набор доступных предложений.