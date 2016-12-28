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Первые пассажиры новогоднего поезда столичного метро

14:5528.12.2016
(обновлено: 15:09 28.12.2016)
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Пассажиры фотографируются в новогоднем поезде Московского метро, украшенном гирляндами и еловыми ветками
Пассажиры в новогоднем поезде Московского метрополитена
Пассажиры и артисты в новогоднем поезде Московского метрополитена
Украшенный гирляндами новогодний поезд Московского метрополитена
Пассажиры в новогоднем поезде Московского метрополитена
Пассажиры и артисты в новогоднем поезде Московского метрополитена
Украшенный гирляндами новогодний поезд Московского метрополитена
Начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов на церемонии запуска новогоднего поезда Московского метро
Запуск новогоднего поезда Московского метрополитена
Артисты перед запуском новогоднего поезда Московского метрополитена
Пассажиры и артисты в новогоднем поезде Московского метро
Запуск новогоднего поезда Московского метрополитена
Пассажиры в новогоднем поезде Московского метрополитена
Запуск новогоднего поезда Московского метрополитена
Пассажиры фотографируются в новогоднем поезде Московского метро, украшенном гирляндами и еловыми ветками
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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В столичной подземке состоялся торжественный запуск от станции "Комсомольская" новогоднего поезда, который в среду начал курсировать по кольцевой линии московского метрополитена.
Пассажиры в новогоднем поезде Московского метрополитена
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Расписание движения поезда есть в информационном табло кольцевой линии и любой желающий может прокатиться в новогоднем составе.
Пассажиры и артисты в новогоднем поезде Московского метрополитена
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Самым маленьким пассажирам метро на торжественно украшенной станции артисты в костюмах персонажей русских народных сказок вручили сладости.
Украшенный гирляндами новогодний поезд Московского метрополитена
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Глава метрополитена назвал новый поезд "подарком жителям города и гостям столицы".
Пассажиры в новогоднем поезде Московского метрополитена
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Новогодний состав украшен снежинками, гирляндами и еловыми ветками.
Пассажиры и артисты в новогоднем поезде Московского метрополитена
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
На первый запуск новогоднего состава специально приехали Снегурочка и главный Дед Мороз страны из Великого Устюга.
Украшенный гирляндами новогодний поезд Московского метрополитена
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Новогодний поезд Московского метрополитена.
Начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов на церемонии запуска новогоднего поезда Московского метро
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Первых пассажиров новогоднего поезда поздравил с наступающим праздником начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов.
Запуск новогоднего поезда Московского метрополитена
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Новогодний поезд Московского метро.
Артисты перед запуском новогоднего поезда Московского метрополитена
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Артисты перед запуском новогоднего поезда Московского метрополитена.
Пассажиры и артисты в новогоднем поезде Московского метро
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Пассажиры и артисты в новогоднем поезде Московского метро.
Запуск новогоднего поезда Московского метрополитена
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Новогодний поезд Московского метро.
Пассажиры в новогоднем поезде Московского метрополитена
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Пассажиры могут получить в подарок поздравительную открытку при пополнении карты "Тройка" в кассах метрополитена, эту открытку можно отправить близким и знакомым на стойках "Живое общение".
Запуск новогоднего поезда Московского метрополитена
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Как сообщалось ранее, в Новый год метрополитен будет работать круглосуточно.
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Новый новогодний поезд столичного метрополитена и его первые пассажиры — в фотоленте Ria.ru.

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