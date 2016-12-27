В Таиланде провожать старый год и встречать новый будут молитвами

БАНГКОК, 27 дек – РИА Новости, Евгений Беленький. Провожать 2016 год и встречать 2017 в Таиланде будут молитвами и массовым зажжением свечей в память о скончавшемся в октябре короле Пхумипхоне Адулъядете, который царствовал более 70 лет.

Свет свечей Сиама

Об этом заявил во вторник вице-премьер правительства Таиланда генерал Тханасак Патимапракхон. Он также сообщил, что свечи по всей стране зажгутся в 00.09 в память о короле, носившем тронное имя Рамы Девятого. Памятные акции, связанные с кончиной монарха, пользовавшегося глубоким уважением народа, станут основной частью новогодних мероприятий, сказал генерал Патимапракхон, выступивший во вторник в утреннем выпуске новостей таиландского "телевизионного пула" — правительственной телепрограмме, идущей одновременно по всем каналам телевидения страны.

"Акция "Свет Сиамских Свечей" станет основным событием новогодней ночи", — заявил вице-премьер.

В полночь 31 декабря на всех площадках новогодних мероприятий по всей стране прозвучит написанная королем Пхумипхоном композиция "Новогоднее благословение", а вслед за ней – королевский гимн Таиланда, написанный российским композитором Петром Щуровским в 1888 году.

"Притихший" Новый год

В отличие от предыдущих новогодних празднеств в Бангкоке и других городах страны не будет официально организованных праздничных фейерверков и концертов. "Обратный отсчет" к новому году, центром которого обычно бывает площадь у перекрестка Ратчапрасонг в Бангкоке, у торгового центра Central World Plaza, пройдет, как обычно, с телеперекличкой со всеми провинциями страны, в столицах которых люди соберутся у губернаторских дворцов, однако и это мероприятие будет организовано "тише" и "менее празднично", чем всегда, говорится в комментарии Третьего национального телеканала.

Траур по усопшему монарху продлится в Таиланде до середины октября 2017 года.

Массовые молитвы

Туристы станут желанными гостями новогодних мероприятий

Как до, так и после наступления Нового года многие таиландцы соберутся в буддийских монастырях, которых в стране несколько тысяч, чтобы сообща помолиться об удаче и счастье в 2017 году. По официальным данным, которые во вторник приводит газета Bangkok Post, в прошлом году в массовых молитвах в новогоднюю ночь во всей стране участвовали более 18 миллионов человек. В этом году это количество может удвоиться в связи с кончиной короля Пхумипхона Адулъядета. Третий национальный телеканал также сообщает о том, что многие опрошенные его журналистами граждане Таиланда собираются в новогоднюю ночь молиться за процветание страны и за здоровье и удачное исполнение всех начинаний нового короля Таиланда Маха Ватчиралонгкона Бодинтхаратхеппхаяварангкуна, Рамы Десятого, сына усопшего короля Пхумипхона, который вступил на престол 1 декабря 2016 года.

Министр туризма и спорта Копкан Ваттханаварангкун сообщила в выпуске "телевизионного пула", что официальные новогодние мероприятия будут организованы и в традиционных для этого местах: у крупных торговых центров в Бангкоке и у административных зданий и местных достопримечательностей в провинциях.

Министр сказала также, что, как и всегда в Таиланде в Новый год, иностранные туристы будут желанными гостями на всех новогодних мероприятиях, однако им следует проявлять уважение к трауру их таиландских друзей по усопшему королю и соблюдать необходимые правила при посещении буддийских храмов.

Обычно туристам рекомендуют не фотографироваться во фривольных позах со статуями Будды или на их фоне. Предпочтительно также входить в храм в одежде, закрывающей плечи и ноги ниже колен, и не садиться таким образом, чтобы пальцы ног указывали на буддийские изваяния или алтари. Правила поведения в храмах описаны в большинстве туристических брошюр. Также, турист всегда может проконсультироваться по этим вопросам у своего тайского гида.