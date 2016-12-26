Пан Ги Мун запустит в Нью-Йорке обратный отсчет до начала 2017 года

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун даст старт традиционной церемонии опускания хрустального шара на Таймс-сквер в Нью-Йорке, которая знаменует начало нового года, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Приход нового года на нью-йоркской Таймс-сквер традиционно ознаменует церемония с хрустальным шаром, который опустится на площадь 31 декабря в 23.59 (07.59 мск 1 января). Как ожидается, участие в новогодних мероприятиях на Таймс-сквер примут несколько сотен тысяч человек.

Организаторы мероприятия сообщили, что генсек ООН в последний день официального пребывания в должности "нажмет на кнопку" и запустит движение хрустального шара за минуту до нового года. Президент Times Square Alliance Тим Томпкинс отметил, что Пан Ги Мун на своем посту занимался "примирением людей и стран, поддержкой помощи беженцам и выступал против войны".

Впервые новогодняя церемония на Таймс-сквер прошла 31 декабря 1907 года. Тогда новогодний световой шар из металла и дерева весил почти 320 килограммов и был украшен сотней обычных лампочек. С тех пор дизайн шара менялся шесть раз. Нынешний, седьмой вариант был представлен на Таймс-сквер в 2008 году — свыше 3,5 метра в диаметре, весом более 5 тонн, он состоит из более 32 тысяч светодиодных ламп, которые могут передавать около 16 миллионов цветовых сочетаний.

Пан Ги Мун покинет пост восьмого главы всемирной организации 31 декабря после двух пятилетних сроков. С 1 января ООН возглавит португалец Антониу Гутерреш, который ранее являлся премьер-министром Португалии, а с 2005 по 2015 год — верховным комиссаром ООН по делам беженцев.