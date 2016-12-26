В Москве перед Новым Годом усилили борьбу с нелегальной торговлей у метро

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. В Москве усилили борьбу с нелегальной торговлей возле транспортных объектов: в декабре ГКУ "Организатор перевозок" пресекло почти 1,4 тысячи попыток незаконного бизнеса, сообщает пресс-служба учреждения в понедельник.

"В предпраздничные дни ассортимент товаров у нелегальных торговцев расширяется: особенно опасны для покупателей пиротехника и электрические гирлянды, а также продукты с истекшим сроком годности и домашние заготовки, качество которых никто не контролирует. В декабре работники ГКУ "Организатор перевозок" пресекли 1398 попыток нелегальной торговли возле транспортных объектов. Для сравнения, в предыдущем месяце выявлено 1594 подобных случаев", — говорится в сообщении.

Снижения числа попыток незаконного бизнеса возле станций метро на 12% удалось добиться, несмотря на предновогодний ажиотаж нелегальных предпринимателей, подчеркнули в ГКУ.

Всего же с начала года было выявлено 21,9 тысячи попыток нелегальной торговли, что на 19% больше прошлогоднего результата. При этом, чаще всего нарушителей задерживают около станций метро "Выхино", "Тушинская", "Теплый Стан" и "Домодедовская".