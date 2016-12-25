Мишель Обама выступила помощницей Санта-Клауса и пообщалась с детьми

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Первая леди США Мишель Обама в субботу выступила помощницей Санта-Клауса, накануне католического Рождества она пообщалась с детьми, позвонивших в специальную службу слежения за перемещением зимнего волшебника по миру в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Супруга американского президента ответила на несколько десятков звонков. В основном дети рассказывали ей о себе и каких подарков ждут от Санты. Обама же, в свою очередь, говорила, в какой точке земного шара в данный момент находится Санта-Клаус. Пока длилась беседа, волшебник перемещался по Европе, посетив, в частности, Мальту, Италию, Венгрию и другие страны.

"Я сейчас на Гавайях, а не на Северном полюсе. Но я действительно помогаю Санта-Клаусу. Поскольку я живу с президентом, то у меня есть доступ к информации с космических спутников. И я могу видеть, где находится Санта, и горжусь тем, что помогаю ему", — сказала первая леди одному из детей.

Обама также рассказывала детям, что Санта придет к ним только когда они заснут. "В тот момент, когда вы закроете глаза, он сбросит вам подарки со своих саней", — говорила она.

По данным сайта "NORAD следит за Сантой", Санта-Клаус находится над Атлантическим океаном и с каждой минутой приближается к США. К этому моменту он уже раздал порядка 5 миллиардов подарков по всему миру.

Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу о возможности позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).

Ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.