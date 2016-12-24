По Белграду проехали 200 байкеров в костюмах сербских Дедов Морозов

БЕЛГРАД, 24 дек – РИА Новости. Байкеры, облаченные в костюмы сербских Дедов Морозов, собрались на украшенных мотоциклах в центре Белграда и совершили в субботу благотворительный пробег по улицам столицы Сербии в один из детских интернатов.

Днем у Скупщины (парламента) Белграда собрались около 200 байкеров в костюмах сербских Дедов Морозов (Дед Мраз), а также их спутницы на празднично украшенных мотоциклах. С собой у них были пакеты с подарками.

"Собравшиеся байкеры и байкерши с площади перед Скупщиной отправились через центр города в район Сремчица, чтобы вручить новогодние подарки воспитанникам интерната для детей и подростков с отставанием в развитии", — сообщило Радио и телевидение Сербии (РТС).

​Уточняется, что в этом году сербские любители мотоциклов провели уже десятую по счету благотворительную акцию в костюмах Дедов Морозов. Байкеры не просто доставили детям подарки, но и покатали их, пообщались и пофотографировались вместе.