Санта-Клаус отправился в мировое турне, чтобы вручить подарки детям

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новогодний волшебник Санта-Клаус в субботний полдень начал свое 61-е путешествие по миру, чтобы поздравить всех со светлым праздником Рождества и вручить подарки каждому ребенку планеты, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе в субботу около 12.30 мск на санях, запряженных девятью оленями. Длина саней сказочного персонажа составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете — 75 тысяч леденцов. Перед транспортным средством стоит непростая задача – пронести над всем миром немалый груз, поскольку вес Санты составляет около 117 килограммов, а вес подарков исчисляется десятками тонн.

По традиции сани по воздуху несут девять оленей, "топливом" для них служат сено, морковь и овсянка. Отправлению предшествовала тщательная подготовка: Санта накормил оленей, дал последние распоряжения эльфам и лично проследил за упаковкой подарков. За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Кроме того, рождественское путешествие может отслеживать в режиме реального времени любой желающий на сайте www.noradsanta.org.

В прошлом году первой страной, куда заглянул новогодний волшебник Санта-Клаус на своем рождественском кругосветном маршруте, стала Россия. Тогда он пролетел над Москвой и Санкт-Петербургом.

Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).

С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.