Финский Санта-Клаус отправился в ежегодное турне вокруг земного шара

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Финский Йоулупукки (Санта-Клаус) отправился по миру с ежегодной миссией — доставки "рождественской радости", передает местный телеканал Yle.

По данным телеканала, Санта предпочел свой личный вид транспорта – сани с упряжкой оленей.

Этой зимой родина Санты – Лапландия ожидает рекордное количество туристов, в частности из Германии, Швейцарии, Великобритании и Китая. Как отмечает телеканал, Йоулупукки готов к встрече большого количества гостей, но сначала ему нужно закончить раздачу подарков.

Йоулупукки живет в Лапландии на горе Корватунтури, которая по форме напоминает уши. Считается, что именно благодаря такому жилищу-уху финский Санта-Клаус может слышать мечты и желания всех детей. У Йоулупукки есть жена — Муори, которая олицетворяет собой зиму. В помощниках у Йоулупукки служат гномы, которые в течение года сидят в "Пещерах Эха" и слушают, как себя ведут дети во всем мире, а перед Рождеством разбирают почту, помогают готовить и упаковывать подарки.